트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 76

Yury Reshetov 2016.07.29 10:48 #751

마이클 마르쿠카이테스 :

이것이 우리에게 어떻게든 도움이 될지 궁금합니다 https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10

다음과 같은 이유로 확실히 도움이 될 것입니다.

"2012년 Mochizuki가 제시한 abc 추측의 증명은 500페이지가 넘고 소수의 수학자들이 이해하고 테스트합니다."

일본어로 된 500페이지가 넘는 텍스트를 읽고 그 내용을 맛보는 일만 남았습니다.

Alexey Burnakov 2016.07.29 11:46 #752

유리 레셰토프 :

다음과 같은 이유로 확실히 도움이 될 것입니다.

"2012년 Mochizuki가 제시한 abc 추측의 증명은 500페이지가 넘고 소수의 수학자들이 이해하고 테스트합니다."

일본어로 된 500페이지가 넘는 텍스트를 읽고 그 내용을 맛보는 일만 남았습니다.

그래서 나는 Mochizuki가 그의 증명에서 도입한 혁신적인 새로운 표기법을 이해하는 데 남은 것이 거의 없다고 말합니다. Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:04 #753

알렉세이 버나코프 :

그래서 나는 Mochizuki가 그의 증명에서 도입한 혁신적인 새로운 표기법을 이해하는 데 남은 것이 거의 없다고 말합니다.

글쎄, 우리가 앉아있는 이유는 ... 일을 위해, 친구, 일을 위해 :-)

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:09 #754

유리 레셰토프 :

최신 버전 6.01에서 병렬화된 모든 것을 병렬화했습니다. 다른 것은 작동하지 않습니다. 가능하다면 더 병렬화할 것입니다. 그는 자신을 위해 그것을했습니다. 나는이 모든 것이 빨리 계산되어야합니다.

이제 약한 예측 변수를 계산하여 제거할 수 있는 알고리즘을 생각해 냈습니다. 계산하는 데 오랜 시간이 걸리지만 약한 예측 변수 대신 더 강한 예측 변수를 대체할 수 있기 때문에 게임은 그만한 가치가 있습니다. 또는 약한 것을 제거하여 계산 속도와 일반화 능력을 모두 높입니다. 거래의 경우 시장이 변화하기 시작하는 즉시 모델의 재계산을 지속적으로 실행해야 하기 때문입니다. 그리고 시장은 다른 거래가 병합되자마자 전략을 변경하고 다시 이에 적응해야 합니다.

들어봐, Yuri, Optimizer는 비디오 카드에서 실행될 수 있다. 왜냐하면 모든 것이 거기에서 병렬화되기 때문이다. JCUDA에서??? 거기다 계산이 백배는 빨라요.. . . . . . . . . 그리고 20 예측을 마스터 할 수 있습니다 ... vidyaha radeon이 있는데, 그런 기능을 지원하는 것 같습니다. 시도하는 것은 흥미로울 것입니다 ...

Yury Reshetov 2016.07.29 14:45 #755

마이클 마르쿠카이테스 :

들어봐, Yuri, Optimizer는 비디오 카드에서 실행될 수 있다. 왜냐하면 모든 것이 거기에서 병렬화되기 때문이다. JCUDA에서??? 거기다 계산이 백배는 빨라요.. . . . . . . . . 그리고 20 예측을 마스터 할 수 있습니다 ... vidyaha radeon이 있는데, 그런 기능을 지원하는 것 같습니다. 시도하는 것은 흥미로울 것입니다 ...

또 다른 설탕에 절인 과일은 현대 CPU에서 모든 것이 병렬화된다는 것입니다. 그리고 병렬화에 굴복한 모든 것은 이미 병렬화했습니다. 저것들. CPU에서 GPU로 계산을 이동하는 "장점"은 매우 의심스럽습니다. 말할 것도 없이 나는 이 사건을 재판에까지 휘젓는 방법을 모른다. 우리는 그러한 이적에 의미가 있는지 또는 게임이 촛불 가치가 없는지 최소한 설명할 수 있는 전문가가 필요합니다. Java와 호환되지 않는 일종의 프로그래밍 언어가 있습니다.

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:56 #756

유리 레셰토프 :

또 다른 설탕에 절인 과일은 현대 CPU에서 모든 것이 병렬화된다는 것입니다. 그리고 병렬화에 굴복한 모든 것은 이미 병렬화했습니다. 저것들. CPU에서 GPU로 계산을 이동하는 "장점"은 매우 의심스럽습니다. 재판을 위해라도 이 사건을 어떻게 휘저어야 할지 모르겠다는 사실은 말할 것도 없다. 우리는 그러한 이적에 의미가 있는지 또는 게임이 촛불 가치가 없는지 최소한 설명할 수 있는 전문가가 필요합니다. Java와 호환되지 않는 일종의 프로그래밍 언어가 있습니다.

아닙니다 ... JCUDA는 Java에서 병렬화를 위한 것입니다 ... Google을 입력하십시오. 다 실행하는 방법에 대한 지침이있는 사이트가 있습니다 ... 나는 정말 강하지 않습니다 .... http://www.jcuda.org/ Java의 병렬화 용

jcuda.org - Java bindings for CUDA
www.jcuda.org
This site contains Java bindings for NVIDIA® CUDA™ and related libraries. To use these libraries, you need a CUDA-enabled GPU device and the NVIDIA driver with CUDA support and the CUDA Toolkit from the NVIDIA website. The APIs of the libraries on this site have been kept close to the original APIs. The functions of all libraries are provided...

Yury Reshetov 2016.07.29 15:11 #757

마이클 마르쿠카이테스 :

아닙니다 ... JCUDA는 Java에서 병렬화를 위한 것입니다 ... Google을 입력하십시오. 다 실행하는 방법에 대한 지침이있는 사이트가 있습니다 ... 나는 정말 강하지 않습니다 .... http://www.jcuda.org/ Java의 병렬화 용

jCUDA는 NVidia 비디오 카드용 왼쪽 코드의 일종입니다. 이 사업을 마스터하려고 하는 것은 시간을 낭비하는 것입니다. 왜냐하면. 모든 사람이 NVidia 카드를 가지고 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 나에게는 그러한 비디오 카드가 없습니다. 그리고 나는 그런 쓰레기를 사지 않을 것입니다. 게다가, 이유가 있는지 또는 어떤 종류의 쓰레기가 있는지 여부가 완전히 명확하지 않습니까? 결국이 경우 돈과 시간을 낭비 할 수 있으며 결과적으로 모든 것이 비디오보다 CPU에서 작동하는 것으로 나타날 수 있습니다. 솔직히 말하면 GPU 컴퓨팅을 지원하지 않는 Intel의 비디오 카드가 있습니다. 싸고 화난. 트레이딩이면 충분하지만 정교한 그래픽으로 게임을 할 시간이 없습니다. 따라서 멋진 비디오가 필요하지 않습니다.

상트페테르부르크 현상. 확률 이론의 "New Neural"은 MetaTrader 5 Forex와 TS에 대한 순수한

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 15:17 #758

유리 레셰토프 :

jCUDA는 NVidia 비디오 카드용 왼쪽 코드의 일종입니다. 이 사업을 마스터하려고 하는 것은 시간을 낭비하는 것입니다. 왜냐하면. 모든 사람이 NVidia 카드를 가지고 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 나에게는 그러한 비디오 카드가 없습니다. 그리고 나는 그런 쓰레기를 사지 않을 것입니다. 게다가, 이유가 있는지 또는 어떤 종류의 쓰레기가 있는지 여부가 완전히 명확하지 않습니까? 결국이 경우 돈과 시간을 낭비 할 수 있으며 결과적으로 모든 것이 비디오보다 CPU에서 작동하는 것으로 판명 될 수 있습니다. 솔직히 말하면 GPU 컴퓨팅을 지원하지 않는 Intel의 비디오 카드가 있습니다. 싸고 화난. 트레이딩이면 충분하지만 정교한 그래픽으로 게임을 할 시간이 없습니다. 따라서 멋진 비디오가 필요하지 않습니다.

글쎄, 나는 ... 글쎄, 그래서 ... 나는 뭔가 생각했다 .... Yury Reshetov 2016.07.29 15:46 #759 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 나는 ... 글쎄, 그래서 ... 나는 뭔가 생각했다 .... Figlya 사소한? 즉시 Tianhe-2 에 집중해야 합니다. 오랫동안 비디오 카드에서 큐 볼도 채굴되지 않았습니다. 이러한 작업에는 너무 약합니다. Китайский суперкомпьюьтер Тяньхэ-2 возглавил мировой рейтинг Top500 habrahabr.ru Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть СанСаныч Фоменко 2016.07.30 09:12 #760 IEEE Spectrum은 2016년 상위 프로그래밍 언어 로 세 번째 연간 순위를 발표했습니다 . 여기에서 The 2016 Top Programming Languages spectrum.ieee.org Welcome to IEEE Spectrum’s third interactive ranking of the most popular programming languages. As it’s impossible to look over the shoulder of every programmer, Spectrum uses various metrics as proxies for gauging the current use of a language. 그래서 나는 Mochizuki가 그의 증명에서 도입한 혁신적인 새로운 표기법을 이해하는 데 남은 것이 거의 없다고 말합니다.
최신 버전 6.01에서 병렬화된 모든 것을 병렬화했습니다. 다른 것은 작동하지 않습니다. 가능하다면 더 병렬화할 것입니다. 그는 자신을 위해 그것을했습니다. 나는이 모든 것이 빨리 계산되어야합니다.
이제 약한 예측 변수를 계산하여 제거할 수 있는 알고리즘을 생각해 냈습니다. 계산하는 데 오랜 시간이 걸리지만 약한 예측 변수 대신 더 강한 예측 변수를 대체할 수 있기 때문에 게임은 그만한 가치가 있습니다. 또는 약한 것을 제거하여 계산 속도와 일반화 능력을 모두 높입니다. 거래의 경우 시장이 변화하기 시작하는 즉시 모델의 재계산을 지속적으로 실행해야 하기 때문입니다. 그리고 시장은 다른 거래가 병합되자마자 전략을 변경하고 다시 이에 적응해야 합니다.
들어봐, Yuri, Optimizer는 비디오 카드에서 실행될 수 있다. 왜냐하면 모든 것이 거기에서 병렬화되기 때문이다. JCUDA에서??? 거기다 계산이 백배는 빨라요.. . . . . . . . . 그리고 20 예측을 마스터 할 수 있습니다 ... vidyaha radeon이 있는데, 그런 기능을 지원하는 것 같습니다. 시도하는 것은 흥미로울 것입니다 ...
또 다른 설탕에 절인 과일은 현대 CPU에서 모든 것이 병렬화된다는 것입니다. 그리고 병렬화에 굴복한 모든 것은 이미 병렬화했습니다. 저것들. CPU에서 GPU로 계산을 이동하는 "장점"은 매우 의심스럽습니다. 말할 것도 없이 나는 이 사건을 재판에까지 휘젓는 방법을 모른다.
우리는 그러한 이적에 의미가 있는지 또는 게임이 촛불 가치가 없는지 최소한 설명할 수 있는 전문가가 필요합니다.
Java와 호환되지 않는 일종의 프로그래밍 언어가 있습니다.
아닙니다 ... JCUDA는 Java에서 병렬화를 위한 것입니다 ... Google을 입력하십시오. 다 실행하는 방법에 대한 지침이있는 사이트가 있습니다 ... 나는 정말 강하지 않습니다 .... http://www.jcuda.org/ Java의 병렬화 용
jCUDA는 NVidia 비디오 카드용 왼쪽 코드의 일종입니다. 이 사업을 마스터하려고 하는 것은 시간을 낭비하는 것입니다. 왜냐하면. 모든 사람이 NVidia 카드를 가지고 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 나에게는 그러한 비디오 카드가 없습니다. 그리고 나는 그런 쓰레기를 사지 않을 것입니다. 게다가, 이유가 있는지 또는 어떤 종류의 쓰레기가 있는지 여부가 완전히 명확하지 않습니까? 결국이 경우 돈과 시간을 낭비 할 수 있으며 결과적으로 모든 것이 비디오보다 CPU에서 작동하는 것으로 나타날 수 있습니다.
솔직히 말하면 GPU 컴퓨팅을 지원하지 않는 Intel의 비디오 카드가 있습니다. 싸고 화난. 트레이딩이면 충분하지만 정교한 그래픽으로 게임을 할 시간이 없습니다. 따라서 멋진 비디오가 필요하지 않습니다.
Figlya 사소한? 즉시 Tianhe-2 에 집중해야 합니다. 오랫동안 비디오 카드에서 큐 볼도 채굴되지 않았습니다. 이러한 작업에는 너무 약합니다.
IEEE Spectrum은 2016년 상위 프로그래밍 언어 로 세 번째 연간 순위를 발표했습니다 .
여기에서