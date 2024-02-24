트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 475 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 새 코멘트 Grigoriy Chaunin 2017.09.14 11:31 #4741 계정이 열려 있습니다. 무엇을 더 추가할 수 있습니까? 볼륨이 가장 먼저 떠오릅니다. 외환은 그렇지 않습니다. 제가 알기로는 가격과 물량 빼고는 터미널 안에는 아무것도 없습니다. 측면에서 데이터가 필요한 것으로 나타났습니까? 나는 RTS 지수, Sberbank 및 Sishka에서 지그재그 반전을 결정하려고했습니다. 결과는 그다지 좋지 않습니다. 많은 신호가 누락되었습니다. 어떤 경우에는 많은 잘못된 신호가 있습니다. 나는 Sishka에서 다음 술집의 가격을 예측하려고했습니다. 또한 결과도 썩 좋지 않다. 일반적으로 원하는 경우 모든 사람이 내 개발을 사용할 수 있습니다. 의향이 있으면 어떻게 설치하고 무엇을 실행해야 하는지 설명하겠습니다. MT 스크립트, 네트워크 교육 (Python 스크립트), MT(기성 표시기)의 결과 관찰에서 데이터 내보내기의 세 단계가 있습니다. 네트워크로 작업하려면 Microsoft 웹사이트에서 라이브러리를 설치해야 합니다. 그리고 Python 언어를 지원합니다. mql5의 출시일을 알려주실 수 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 MQL4 및 MQL5에 대한 Dmitriy Skub 2017.09.14 11:53 #4742 그리고리 쇼닌 : 계정이 열려 있습니다. 무엇을 더 추가할 수 있습니까? 볼륨이 가장 먼저 떠오릅니다. 외환은 그렇지 않습니다. 그리고 가격과 양을 제외하고는 내가 아는 한 터미널에는 다른 것이 없습니다. 측면에서 데이터가 필요한 것으로 나타났습니까? 나는 RTS 지수, Sberbank 및 Sishka에서 지그재그 반전을 결정하려고했습니다. 결과는 그다지 좋지 않습니다. 많은 신호가 누락되었습니다. 어떤 경우에는 많은 잘못된 신호가 있습니다. 나는 Sishka에서 다음 술집의 가격을 예측하려고했습니다. 또한 결과도 그다지 좋지 않습니다. 일반적으로 원하는 경우 모든 사람이 내 개발을 사용할 수 있습니다. 의향이 있으면 어떻게 설치하고 무엇을 실행해야 하는지 설명하겠습니다. MT 스크립트, 네트워크 교육(Python 스크립트), MT(기성 표시기)의 결과 관찰에서 데이터 내보내기의 세 단계가 있습니다. 네트워크로 작업하려면 Microsoft 웹 사이트에서 라이브러리를 설치해야 합니다. 그리고 Python 언어를 지원합니다. 가격과 수량 외에도 몇 가지 흐름이 더 있습니다. MT5에서는 히스토리 없이 진행되므로 누적해야 합니다. 특정 항목(이상적으로는) IMHO를 예측하는 것이 더 좋지만 지그재그로 시작할 수 있습니다. 근거가없는 사진이 더 좋습니다. 이것은 MT5에 있는 모든 데이터입니다(주문서를 계산하지 않음). 교환은 추가로 다른 것을 제공하지만 이것은 중요하지 않습니다. 노는 것에 관해서는 - 시간이 있다면 제공하지 않을 것입니다. 손이 닿을 때 (그리고 그들이 할 것입니다), 나는 데이터를 제공하지 않을 것입니다)) Grigoriy Chaunin 2017.09.14 12:08 #4743 Forts용 MT5에서 이 데이터를 얻는 방법을 알려주십시오. 나머지는 내가 할게요. 그리고 가장 중요한 것은 이 데이터의 길이(막대)입니다. 역사가 많을수록 좋습니다. 내가 직접 이 데이터를 얻을 수 없다면 나는 그들에 대한 네트워크를 만드는 데 관심이 없을 것입니다. 나는 내 거래에서 항상 그것을 사용할 수 없습니다. [삭제] 2017.09.14 12:16 #4744 드미트리 스쿠브 : 가격과 수량 외에도 몇 가지 흐름이 더 있습니다. MT5에서는 히스토리 없이 진행되므로 누적해야 합니다. 특정 항목(이상적으로는) IMHO를 예측하는 것이 더 좋지만 지그재그로 시작할 수 있습니다. 근거가없는 사진이 더 좋습니다. 이것은 MT5에 있는 모든 데이터입니다(주문서를 계산하지 않음). 교환은 추가로 다른 것을 제공하지만 이것은 중요하지 않습니다. 노는 것에 관해서는 - 시간이 있다면 제공하지 않을 것입니다. 손이 도달하면 (그리고 그들은 할 것입니다), 나는 데이터를 제공하지 않을 것입니다)) 모든 데이터가 지연되거나 시세 변동과 함께 동시에 나타나므로 다양한 조작을 통해 가격대를 파악하고 그 범위에서만 작업해야 합니다. Dmitriy Skub 2017.09.14 12:24 #4745 막심 드미트리예프스키 : 모든 데이터가 지연되거나 시세 변동과 함께 동시에 나타나므로 다양한 조작을 통해 가격대를 파악하고 그 범위에서만 작업해야 합니다. 데이터는 내 것이 아니라 교환입니다. 그들은 어떤 식 으로든 가격에 뒤처지지 않지만 변화의 이유입니다 (그 중 하나). 아니면 (Yusuf 및 J. Do와 함께) 모든 것이 이미 가격에 고려되었다고 생각합니까?)) 그렇다면 예, 하나의 가격을 취하십시오. [삭제] 2017.09.14 12:25 #4746 드미트리 스쿠브 : 데이터는 내 것이 아니라 교환입니다. 그들은 어떤 식 으로든 가격에 뒤처지지 않지만 변화의 이유입니다 (그 중 하나). 아니면 (Yusuf 및 J. Do와 함께) 모든 것이 이미 가격에 고려되었다고 생각합니까?)) 그렇다면 예, 하나의 가격을 취하십시오. 글쎄, kakbe 예, 모든 것이 고려됩니다. 미결제약정이 어떻게 가격 변동을 일으킬 수 있습니까? 알고리즘 설명 plz Dmitriy Skub 2017.09.14 12:26 #4747 그리고리 쇼닌 : Forts용 MT5에서 이 데이터를 얻는 방법을 알려주십시오. 나머지는 내가 할게요. 그리고 가장 중요한 것은 이 데이터의 길이(막대)입니다. 역사가 많을수록 좋습니다. 내가 직접 이 데이터를 얻을 수 없다면 나는 그들에 대한 네트워크를 만드는 데 관심이 없을 것입니다. 내 거래에 항상 사용할 수는 없습니다. 설명할 내용이 많지 않습니다. 도움말에서 SYMBOL_SESSION_INTEREST , SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME에 대한 설명을 참조하세요. 모든 것이 간단합니다. Dmitriy Skub 2017.09.14 12:29 #4748 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, kakbe 네, 모든 것이 고려됩니다. 미결제약정이 어떻게 가격 변동을 일으킬 수 있습니까? 알고리즘 설명 plz Nn은 Yusuf와 논쟁하기 시작했지만 나는 당신에게 대답 할 것입니다. 모든 것을 고려하면 가격이 그대로 유지되거나 수준에서 수준으로 뛰어올랐습니다. 우리가 이것을보고 있습니까? 오프닝에서도? [삭제] 2017.09.14 12:31 #4749 드미트리 스쿠브 : Nn은 Yusuf와 논쟁하기 시작했지만 나는 당신에게 대답 할 것입니다. 모든 것을 고려하면 가격은 그대로 유지되거나 한 수준에서 수준으로 뛰어올랐습니다. 우리가 이것을보고 있습니까? 오프닝에서도? 이것은 어떤 논리에 따라 점프하거나 그 자리에서? 시장에서 일어나는 일은 즉시 가격에 반영된다는 효율적 시장 이론 :) Dmitriy Skub 2017.09.14 12:32 #4750 막심 드미트리예프스키 : 이것은 어떤 논리에 따라 점프하거나 그 자리에서? 시장에서 어떤 일이 일어나고 즉시 가격에 반영되는 효율적인 시장 이론 :) 이것은 진공 속의 구형 말의 이론입니다)) 그 단어는 당신에게 즉시 무엇을 의미합니까? 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
계정이 열려 있습니다. 무엇을 더 추가할 수 있습니까? 볼륨이 가장 먼저 떠오릅니다. 외환은 그렇지 않습니다. 제가 알기로는 가격과 물량 빼고는 터미널 안에는 아무것도 없습니다. 측면에서 데이터가 필요한 것으로 나타났습니까? 나는 RTS 지수, Sberbank 및 Sishka에서 지그재그 반전을 결정하려고했습니다. 결과는 그다지 좋지 않습니다. 많은 신호가 누락되었습니다. 어떤 경우에는 많은 잘못된 신호가 있습니다. 나는 Sishka에서 다음 술집의 가격을 예측하려고했습니다. 또한 결과도 썩 좋지 않다. 일반적으로 원하는 경우 모든 사람이 내 개발을 사용할 수 있습니다. 의향이 있으면 어떻게 설치하고 무엇을 실행해야 하는지 설명하겠습니다. MT 스크립트, 네트워크 교육 (Python 스크립트), MT(기성 표시기)의 결과 관찰에서 데이터 내보내기의 세 단계가 있습니다. 네트워크로 작업하려면 Microsoft 웹사이트에서 라이브러리를 설치해야 합니다. 그리고 Python 언어를 지원합니다.
계정이 열려 있습니다. 무엇을 더 추가할 수 있습니까? 볼륨이 가장 먼저 떠오릅니다. 외환은 그렇지 않습니다. 그리고 가격과 양을 제외하고는 내가 아는 한 터미널에는 다른 것이 없습니다. 측면에서 데이터가 필요한 것으로 나타났습니까? 나는 RTS 지수, Sberbank 및 Sishka에서 지그재그 반전을 결정하려고했습니다. 결과는 그다지 좋지 않습니다. 많은 신호가 누락되었습니다. 어떤 경우에는 많은 잘못된 신호가 있습니다. 나는 Sishka에서 다음 술집의 가격을 예측하려고했습니다. 또한 결과도 그다지 좋지 않습니다. 일반적으로 원하는 경우 모든 사람이 내 개발을 사용할 수 있습니다. 의향이 있으면 어떻게 설치하고 무엇을 실행해야 하는지 설명하겠습니다. MT 스크립트, 네트워크 교육(Python 스크립트), MT(기성 표시기)의 결과 관찰에서 데이터 내보내기의 세 단계가 있습니다. 네트워크로 작업하려면 Microsoft 웹 사이트에서 라이브러리를 설치해야 합니다. 그리고 Python 언어를 지원합니다.
가격과 수량 외에도 몇 가지 흐름이 더 있습니다. MT5에서는 히스토리 없이 진행되므로 누적해야 합니다.
특정 항목(이상적으로는) IMHO를 예측하는 것이 더 좋지만 지그재그로 시작할 수 있습니다. 근거가없는 사진이 더 좋습니다.
이것은 MT5에 있는 모든 데이터입니다(주문서를 계산하지 않음). 교환은 추가로 다른 것을 제공하지만 이것은 중요하지 않습니다.
노는 것에 관해서는 - 시간이 있다면 제공하지 않을 것입니다. 손이 닿을 때 (그리고 그들이 할 것입니다), 나는 데이터를 제공하지 않을 것입니다))
Forts용 MT5에서 이 데이터를 얻는 방법을 알려주십시오. 나머지는 내가 할게요. 그리고 가장 중요한 것은 이 데이터의 길이(막대)입니다. 역사가 많을수록 좋습니다. 내가 직접 이 데이터를 얻을 수 없다면 나는 그들에 대한 네트워크를 만드는 데 관심이 없을 것입니다. 나는 내 거래에서 항상 그것을 사용할 수 없습니다.
가격과 수량 외에도 몇 가지 흐름이 더 있습니다. MT5에서는 히스토리 없이 진행되므로 누적해야 합니다.
특정 항목(이상적으로는) IMHO를 예측하는 것이 더 좋지만 지그재그로 시작할 수 있습니다. 근거가없는 사진이 더 좋습니다.
이것은 MT5에 있는 모든 데이터입니다(주문서를 계산하지 않음). 교환은 추가로 다른 것을 제공하지만 이것은 중요하지 않습니다.
노는 것에 관해서는 - 시간이 있다면 제공하지 않을 것입니다. 손이 도달하면 (그리고 그들은 할 것입니다), 나는 데이터를 제공하지 않을 것입니다))
모든 데이터가 지연되거나 시세 변동과 함께 동시에 나타나므로 다양한 조작을 통해 가격대를 파악하고 그 범위에서만 작업해야 합니다.
모든 데이터가 지연되거나 시세 변동과 함께 동시에 나타나므로 다양한 조작을 통해 가격대를 파악하고 그 범위에서만 작업해야 합니다.
데이터는 내 것이 아니라 교환입니다. 그들은 어떤 식 으로든 가격에 뒤처지지 않지만 변화의 이유입니다 (그 중 하나).
아니면 (Yusuf 및 J. Do와 함께) 모든 것이 이미 가격에 고려되었다고 생각합니까?)) 그렇다면 예, 하나의 가격을 취하십시오.
데이터는 내 것이 아니라 교환입니다. 그들은 어떤 식 으로든 가격에 뒤처지지 않지만 변화의 이유입니다 (그 중 하나).
아니면 (Yusuf 및 J. Do와 함께) 모든 것이 이미 가격에 고려되었다고 생각합니까?)) 그렇다면 예, 하나의 가격을 취하십시오.
글쎄, kakbe 예, 모든 것이 고려됩니다. 미결제약정이 어떻게 가격 변동을 일으킬 수 있습니까? 알고리즘 설명 plz
Forts용 MT5에서 이 데이터를 얻는 방법을 알려주십시오. 나머지는 내가 할게요. 그리고 가장 중요한 것은 이 데이터의 길이(막대)입니다. 역사가 많을수록 좋습니다. 내가 직접 이 데이터를 얻을 수 없다면 나는 그들에 대한 네트워크를 만드는 데 관심이 없을 것입니다. 내 거래에 항상 사용할 수는 없습니다.
글쎄, kakbe 네, 모든 것이 고려됩니다. 미결제약정이 어떻게 가격 변동을 일으킬 수 있습니까? 알고리즘 설명 plz
Nn은 Yusuf와 논쟁하기 시작했지만 나는 당신에게 대답 할 것입니다. 모든 것을 고려하면 가격은 그대로 유지되거나 한 수준에서 수준으로 뛰어올랐습니다. 우리가 이것을보고 있습니까? 오프닝에서도?
이것은 어떤 논리에 따라 점프하거나 그 자리에서? 시장에서 일어나는 일은 즉시 가격에 반영된다는 효율적 시장 이론 :)
이것은 어떤 논리에 따라 점프하거나 그 자리에서? 시장에서 어떤 일이 일어나고 즉시 가격에 반영되는 효율적인 시장 이론 :)
이것은 진공 속의 구형 말의 이론입니다)) 그 단어는 당신에게 즉시 무엇을 의미합니까?