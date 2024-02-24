트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 404

마이클 마르쿠카이테스 :


황금말 빅토르 베네딕토비치..... 아직도 알료샤에게 100모델이 필요한가요? 세다. 글쎄, 그것은 빠르며 첫 번째 게시물에서 파일을 셀 수 있습니다. 차량이 훈련되고 작동할 때 해야 할 일은??? 바르게. 그녀의 신호를 따르십시오. 근데 겁나 지루해...

그럼 트레이딩 스켈레톤은??? 누구있어???

요점은 재미가 아니라 돈을 벌기 위함입니다 ;)
음, 코드베이스에서 다양한 목적으로 원하는 것을 선택할 수 있습니다. 모두 필요에 따라 다릅니다. 때로는 직접 작성할 필요조차 없습니다.
 
막심 드미트리예프스키 :
나는 이미 오래전에 내 데이터 수집 및 후속 처리에 대해 문제를 결정했으므로 나에게 이 작업은 이미 잘 정립되어 있습니다. 이제 나는 나 자신을 완전한 기계로 만들고 싶다. 통신 오류의 재인용 여부를 확인하려면 깨진 거래 등을 픽업하십시오. 그가 Kalashnikov 돌격 소총의 신뢰성과 거래를 시작하는 것이 중요합니다. 그리고 신호 자체는 이미 스스로 채워질 수 있습니다.
 

묵주는 돈 관리와 거래를 열기 위한 전술과 함께 일했고 짜잔, 같은 기간 동안 05.29부터 나는 그런 자본을 얻었고 잠시 동안 수익성은 7 이상이었습니다. 그래서... 사실, 보증금에 대한 부담 작지는 않지만 수익성 수준은 규모를 넘어선다. 누군가에게 하는 말....


마이클 마르쿠카이테스 :

이것은 쉽습니다. 거의 모든 봇에는 포지션 이 열렸는지 여부, 닫혔는지 여부를 확인하는 기능이 있습니다. 모든 것이 표준이며 모든 사람에게 동일합니다.
마이클 마르쿠카이테스 :

글쎄, 이제 역사의 다른 부분에서 그것을 시도하십시오. 모델이 얼마나 오래 사는지보십시오.
 
막심 드미트리예프스키 :

닥, 문제는 전 계약서보다 더 깊은 데이터가 없어서 2일째 모델 훈련을 하고 있었기 때문에 실시간 모드에서 말하는 대로 전투에서 확인하게 되는데...
마이클 마르쿠카이테스 :

스티커는 어딘가에서 찾을 수 있습니까?
 
마이클 마르쿠카이테스 :

신호를 보내면 새로운 RNN이 어떻게 작동하는지 보는 것이 흥미로울 것이며 아마도 연결하려는 욕구가 있을 것입니다.

그리고 첫 번째 게시물의 작업을 잊지 마십시오. 추상적이기는 하지만 그 안에 예측변수의 숨겨진 상호작용이 있습니다. 그리고 많은 시스템이 이를 고려하지 않습니다. 당신이 이러한 상호 작용을 포착하면 멋질 것입니다.
 
도서관 :
그리고 이 주제의 첫 번째 게시물에서 시스템에 작업을 가르치십시오. 무슨 일이 일어나는지 흥미롭다...

방해해서 죄송합니다. 질문은 저를 위한 것이 아닌 것 같았지만 제 생성기로 시도해 보는 것이 흥미로워졌습니다. 작업은 MQL 소스 코드에서 1초 미만의 찰나의 순간에 해결됩니다. 트리 및 R 없음. 소스 코드가 너무 커서 작업 중이지만 모든 것이 자동입니다.

첨부 파일 MQH - 자동 생성, MQ4 - 테스트 스크립트, 첫 번째 포럼 게시물에서 CSV를 실행하려면 파일 폴더에 있어야 합니다.

 

글쎄요, 첫 번째 게시물의 문제는 모든 사람들이 자신의 MO 시스템을 확인하는 데 관심이 있다고 생각합니다.
흥미로운 발전기. 자작?

플롯을 2 또는 3으로 나누었습니다. 익숙하지 않은 데이터는 어떻게 되나요?

