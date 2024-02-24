트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 400 1...393394395396397398399400401402403404405406407...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.06.11 09:42 #3991 도서관 : 나는 각 네트워크의 동작을 따로따로 알아낸다. 그리고 그들의 출력에서 무엇을 얻을지는 취향의 문제입니다) 그건 그렇고, 나는 당신의 파일에서 코드를 봅니다 - 기사에서와 달리 다른 공식이 있습니다. N 분명히 저자는 공식을 수정했습니다. 따라서 원래 공식에 따르면 3개의 입력이 아니라 여전히 8개의 입력이 있습니다. 새 공식의 본질을 이해할 때까지는 여전히 8개입니다. 당신은 잘못된 기사를 읽고 있습니다 :) 여기 Mihail Marchukajtes 2017.06.11 09:45 #3992 이들은 다른 직업입니다. 당신은 그들을 먹을 필요가 없습니다. 변수로 v0=블라블라블라 v1=블라블라블라 v2=ㅋㅋㅋㅋ v3=ㅋㅋㅋㅋ v4=ㅋㅋㅋㅋ v5=ㅋㅋㅋㅋ v6=ㅋㅋㅋㅋ v7=ㅋㅋㅋㅋ 입력 값이 입력됩니다. 그런 다음이 모든 것이 함수에 입력됩니다. double getBinaryClassificator1( double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7) { //нормализация данных double x0 = 2.0 * (v0 + 1189.0 ) / 2047.0 - 1.0 ; double x1 = 2.0 * (v1 + 810.0 ) / 2247.0 - 1.0 ; double x2 = 2.0 * (v2 + 1636.0 ) / 2155.0 - 1.0 ; double x3 = 2.0 * (v3 + 558.0 ) / 1252.0 - 1.0 ; double x4 = 2.0 * (v4 + 139.0 ) / 494.0 - 1.0 ; double x5 = 2.0 * (v5 + 74.97643 ) / 144.15451 - 1.0 ; double x6 = 2.0 * (v6 + 1026.56016 ) / 1938.48639 - 1.0 ; double x7 = 2.0 * (v7 + 4167.0 ) / 7074.0 - 1.0 ; //полином он же сеть он же ИИ он же ГУРу и т.д. Но данные уже нормализованны. double decision = 3.162907268170426 * sigmoid(x0) - 1.0554004772410066 * sigmoid(x1 + x2 + x3) + 3.8921930574940347 * sigmoid(x0 + x1 + x4) - 1.3775531643479957 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4) - 0.44704575810784447 * sigmoid(x0 + x5) - 0.012703915477316044 * sigmoid(x0 + x1 + x5) - 7.231026668467576 * sigmoid(x2 + x5) - 0.059339966683175004 * sigmoid(x2 + x4 + x5) - 2.786314588867378 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5) + 2.1339726561913768 * sigmoid(x0 + x1 + x6) - 0.49562529077183975 * sigmoid(x0 + x4 + x6) + 5.2147434454399475 * sigmoid(x0 + x3 + x4 + x6) - 2.890797352663095 * sigmoid(x5 + x6) + 0.10933021175693726 * sigmoid(x0 + x5 + x6) - 1.6844056248405446 * sigmoid(x1 + x2 + x5 + x6) - 0.18093137034202272 * sigmoid(x1 + x3 + x5 + x6) + 0.6607987033451893 * sigmoid(x1 + x7) - 1.8854921735476415 * sigmoid(x0 + x1 + x3 + x7) - 1.1169615655906233 * sigmoid(x2 + x5 + x7) - 0.6844731589452674 * sigmoid(x4 + x6 + x7) - 0.4231236774571158 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x6 + x7) + 5.763615625891075 * sigmoid( 1.0 + x1 + x2 + x3 + x5) - 0.3138985187519697 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x4 + x5) - 1.8910224663455044 * sigmoid( 1.0 + x1 + x3 + x4 + x5) + 2.1204658352467995 * sigmoid( 1.0 + x2 + x3 + x4 + x5) + 6.219005597826903 * sigmoid( 1.0 + x2 + x3 + x4 + x6) - 3.740916662914772 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x3 + x4 + x5 + x6); return decision; } [삭제] 2017.06.11 09:46 #3993 레셰토프: VS 두 클래스 의사 결정 포리스트 및 로지스틱 회귀: 글쎄, 여기 Reshetov의 승리는 건조하다 파일: HARD.txt 7 kb Mihail Marchukajtes 2017.06.11 09:53 #3994 막심 드미트리예프스키 : 레셰토프: VS 2종 의사결정 포레스트 및 로지스틱 회귀 글쎄, 여기 Reshetov의 승리는 건조하다 Hard 데이터셋을 실행하면 72%의 일반화라는 다소 약한 결과를 얻을 수 있습니다. 그런데 제가 버린 모델을 선택하고 HARD.mql 파일에서 이미 계산된 모델을 가져와 비교합니다. 그리고 무승부가 의미하는 바는, ruseltat를 해석하기 어렵다는 것을 고백합니다. [삭제] 2017.06.11 09:58 #3995 마이클 마르쿠카이테스 : Hard 데이터셋을 실행하면 72%의 일반화라는 다소 약한 결과를 얻을 수 있습니다. 그런데 제가 버린 모델을 선택하고 HARD.mql 파일에서 이미 계산된 모델을 가져와 비교합니다. 그리고 무승부가 의미하는 바는, ruseltat를 해석하기 어렵다는 것을 고백합니다. 이것은 첨부된 벗겨진 것입니다.. 참 긍정 및 참 부정 필드를 참조하십시오. 매수 및 매도에 대해 성공적으로 예측된 수, R.는 더 많이 성공적으로 예측했으며, 다른 모델에서는 45%에 대해 65%를 예측했습니다. 저것들. 그의 모델은 이익을 줄 것이고 다른 사람들은 손실을 줄 것입니다. Dr. Trader 2017.06.11 09:59 #3996 도서관 : 뉴런을 10개의 입력으로 확장합니다... 그러나 1024에 규칙을 추가해야 합니다. r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0 r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1 r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2 r3 = (1 - A) * B * C * p3 r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4 r5 = A * (1 - B) * C * p5 r6 = A * B * (1 - C) * p6 r7 = A*B*C*p7 ..... r1023= 무섭게 나왔네요 :D 파일: rnn_10.mq5 115 kb Mihail Marchukajtes 2017.06.11 10:03 #3997 박사 상인 : 무섭게 나왔네요 :D ㅋ ㅋ . . . . 진짜 외모 , 겁나 라고 하기도 ..... Aleksei Kuznetsov 2017.06.11 10:09 #3998 박사 상인 : 무섭게 나왔네요 :D 수동으로 컴파일되지 않았으면 좋겠습니다. 사이클에서는 어떻습니까? 수동 - 1시간 이상 소요됩니다... Mihail Marchukajtes 2017.06.11 10:10 #3999 도서관 : 수동으로 컴파일되지 않았으면 좋겠습니다. 사이클에서는 어떻습니까? 수동 - 1시간 이상 소요됩니다... 손으로 실수를 할 수 있다고 생각합니다 ... [삭제] 2017.06.11 10:11 #4000 박사 상인 : 무섭게 나왔네요 :D 옵티마이저에서 매우 오랜 시간이 걸리기 때문에 무섭고 약간 쓸모가 없습니다. 클라우드에서는 여전히 할 수 있습니다. 1...393394395396397398399400401402403404405406407...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 각 네트워크의 동작을 따로따로 알아낸다. 그리고 그들의 출력에서 무엇을 얻을지는 취향의 문제입니다)
그건 그렇고, 나는 당신의 파일에서 코드를 봅니다 - 기사에서와 달리 다른 공식이 있습니다. N
따라서 원래 공식에 따르면 3개의 입력이 아니라 여전히 8개의 입력이 있습니다. 새 공식의 본질을 이해할 때까지는 여전히 8개입니다.
당신은 잘못된 기사를 읽고 있습니다 :) 여기
이들은 다른 직업입니다. 당신은 그들을 먹을 필요가 없습니다.
변수로
입력 값이 입력됩니다. 그런 다음이 모든 것이 함수에 입력됩니다.
글쎄, 여기 Reshetov의 승리는 건조하다
Hard 데이터셋을 실행하면 72%의 일반화라는 다소 약한 결과를 얻을 수 있습니다. 그런데 제가 버린 모델을 선택하고 HARD.mql 파일에서 이미 계산된 모델을 가져와 비교합니다. 그리고 무승부가 의미하는 바는, ruseltat를 해석하기 어렵다는 것을 고백합니다.
이것은 첨부된 벗겨진 것입니다.. 참 긍정 및 참 부정 필드를 참조하십시오. 매수 및 매도에 대해 성공적으로 예측된 수, R.는 더 많이 성공적으로 예측했으며, 다른 모델에서는 45%에 대해 65%를 예측했습니다. 저것들. 그의 모델은 이익을 줄 것이고 다른 사람들은 손실을 줄 것입니다.
뉴런을 10개의 입력으로 확장합니다...
그러나 1024에 규칙을 추가해야 합니다.
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A*B*C*p7
.....
r1023=
무섭게 나왔네요 :D
ㅋ ㅋ . . . . 진짜 외모 , 겁나 라고 하기도 .....
수동으로 컴파일되지 않았으면 좋겠습니다. 사이클에서는 어떻습니까? 수동 - 1시간 이상 소요됩니다...
손으로 실수를 할 수 있다고 생각합니다 ...
옵티마이저에서 매우 오랜 시간이 걸리기 때문에 무섭고 약간 쓸모가 없습니다. 클라우드에서는 여전히 할 수 있습니다.