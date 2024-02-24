트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 409 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3399 새 코멘트 nowi 2017.06.13 15:30 #4081 안녕하세요 여러분!...저는 기계입니다..싸움에 지쳤습니다. 외환을 배우고 싶습니다...당신과 함께 공부하러 왔습니다...나를 데려가실래요? Aleksey Terentev 2017.06.13 15:34 #4082 블라디미르 페레르벤코 : 일반적으로 MCL에서 일부 모델을 다시 작성하려는 소수의 매니아를 제외하고는 모든 것이 R에서 수행됩니다. 패키지의 경우 트리, 신경망, 심층 신경망 등 누군가가 사용하는 모델에 따라 다릅니다. 어떤 모델에 관심이 있습니까? 행운을 빕니다 내 솔루션은 처음에 OpenNN(C++)을 기반으로 했습니다. 이제 범프를 채우고 멋진 Keras(Python) 프로젝트 로 전환했습니다. 저는 주로 분류 문제를 예측하기 위해 딥러닝을 합니다. Aleksey Terentev 2017.06.13 15:35 #4083 지금 : 안녕하세요 여러분!...저는 기계입니다..싸움에 지쳤습니다. 외환을 배우고 싶습니다...당신과 함께 공부하러 왔습니다...나를 데려가실래요? 가게로 차를 몰고..) Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:37 #4084 도서관 : 그러나 RNN은 교육 사이트에서 오류 = 0을 가지고 있습니다. 그것도 멋지다. 나는 아마도 블로그에 내 실험을 게시 할 것입니다 다음은 RNN을 사용한 실험입니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984 RNN переобучается или недообучается? 2017.06.13elibrariuswww.mql5.com Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN... Alexander Ivanov 2017.06.13 15:44 #4085 머신 러닝 이론가들은 글쎄요. 결과가 있습니까? 뉴로봇이 준비되었나요? 또는 Shikotan에서 Koenigsberg까지 농담? [삭제] 2017.06.13 15:44 #4086 도서관 : 다음은 RNN을 사용한 실험입니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984 예, 맙소사, 최소한 이것이 RNN이 아니라 ReshetovN이라고 써야 합니다. 그렇지 않으면 읽고 아무것도 이해할 수 없습니다. :) RNN은 당신이 한 일과 아무 관련이 없는 순환 신경망입니다. 매우 유익한 테스트에 감사드립니다. 이것이 RNN이 아니라 Reshetov의 전문가 시스템이라고 쓰십시오. Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4087 완성된 뉴로봇을 올려주세요. 또는 그것이 무엇인지 말해주세요. Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4088 글쎄, 적어도 작은 결과가 있어야합니다. 여기에서 우리를 기쁘게 하기 위해 - 세계에서 완벽한 로봇이란 무엇입니까? 그렇지 않으면 모든 것이 비어 있습니다. Mihail Marchukajtes 2017.06.13 15:48 #4089 알렉산더 이바노프 : 완성된 뉴로봇을 올려주세요. 또는 그것이 무엇인지 말해주세요. 뉴로봇???? 이것은 새로운 것입니다 .... :-) 어떻게든 일과 어울리지 않게 .... :-) Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:50 #4090 막심 드미트리예프스키 : 예, 맙소사, 당신은 적어도 그것이 RNN이 아니라 ReshetovN이라고 쓸 것입니다. 그러나 나는 그것에 대해 읽고 아무 것도 이해할 수 없습니다 :) RNN은 당신이 한 일과 아무 관련이 없는 순환 신경망입니다 예, 이것은 Reshetov 네트워크에 적용됩니다. MQL로 다시 작성하시겠습니까? 그래서 나는 그것을 실험했다. 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요 여러분!...저는 기계입니다..싸움에 지쳤습니다. 외환을 배우고 싶습니다...당신과 함께 공부하러 왔습니다...나를 데려가실래요?
일반적으로 MCL에서 일부 모델을 다시 작성하려는 소수의 매니아를 제외하고는 모든 것이 R에서 수행됩니다. 패키지의 경우 트리, 신경망, 심층 신경망 등 누군가가 사용하는 모델에 따라 다릅니다.
어떤 모델에 관심이 있습니까?
행운을 빕니다
이제 범프를 채우고 멋진 Keras(Python) 프로젝트 로 전환했습니다.
저는 주로 분류 문제를 예측하기 위해 딥러닝을 합니다.
안녕하세요 여러분!...저는 기계입니다..싸움에 지쳤습니다. 외환을 배우고 싶습니다...당신과 함께 공부하러 왔습니다...나를 데려가실래요?
그러나 RNN은 교육 사이트에서 오류 = 0을 가지고 있습니다. 그것도 멋지다. 나는 아마도 블로그에 내 실험을 게시 할 것입니다
다음은 RNN을 사용한 실험입니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984
머신 러닝 이론가들은 글쎄요. 결과가 있습니까?
뉴로봇이 준비되었나요?
또는 Shikotan에서 Koenigsberg까지 농담?
다음은 RNN을 사용한 실험입니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984
예, 맙소사, 최소한 이것이 RNN이 아니라 ReshetovN이라고 써야 합니다. 그렇지 않으면 읽고 아무것도 이해할 수 없습니다. :) RNN은 당신이 한 일과 아무 관련이 없는 순환 신경망입니다.
매우 유익한 테스트에 감사드립니다. 이것이 RNN이 아니라 Reshetov의 전문가 시스템이라고 쓰십시오.
글쎄, 적어도 작은 결과가 있어야합니다. 여기에서 우리를 기쁘게 하기 위해 - 세계에서 완벽한 로봇이란 무엇입니까?
그렇지 않으면 모든 것이 비어 있습니다.
완성된 뉴로봇을 올려주세요. 또는 그것이 무엇인지 말해주세요.
뉴로봇???? 이것은 새로운 것입니다 .... :-) 어떻게든 일과 어울리지 않게 .... :-)
예, 맙소사, 당신은 적어도 그것이 RNN이 아니라 ReshetovN이라고 쓸 것입니다. 그러나 나는 그것에 대해 읽고 아무 것도 이해할 수 없습니다 :) RNN은 당신이 한 일과 아무 관련이 없는 순환 신경망입니다