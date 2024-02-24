트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3328 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2023.10.27 13:35 #33271 Aleksey Nikolayev #: VTB에는 라이센스가있는 외환도 있습니다. 아마도 그들의 조건이 더 까다로울 것입니다.) 네. 그들은 모든 곳에서 그렇습니다 )))) 당신은 가난하게 들어가서 많은 돈을 가지고 나옵니다. 그게 그들이 일하는 전부입니다. 그게 다예요, 모두 부자예요. mytarmailS 2023.10.28 22:31 #33272 재미있는 숫자입니다. lynxntech 2023.10.29 04:40 #33273 mytarmailS #: 재미있는 숫자입니다. 레나를 기다려주세요 ) Renat Akhtyamov 2023.10.29 05:09 #33274 lynxntech #:레나를 기다립니다 ) 이럴 시간이 없어요. 저는 다중 전략 로봇을 작성하고 있지만 분석을위한 도구가 아니라 한 번에 전략을 선택하지 않습니다. 모든 것이 거기에 있으므로 멀리 갈 필요가 없습니다: 미국 달러 선물 및 옵션 사용 전략 - 모스크바 거래소 | 시장 (moex.com ) Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США www.moex.com Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов. lynxntech 2023.10.29 05:22 #33275 챈들러는 쇼에서 하차합니다. [삭제] 2023.10.31 14:04 #33276 대학 1학년 과정을 막 배우기 시작한 분들을 위한 실제 정보입니다. 특히 아리스토텔레스식 또는 명제 논리학. 형식 논리학은 표현은 일관성이 있어야 한다고 말하는데, 이는 플라톤조차 비난했던 카치크와 같은 궤변가들이 잘 사용했던 논리입니다. 논리적 연결은 연관성 또는 인과 관계일 수 있습니다. 즉, 형식적으로 논리적인 진술이 항상 진실인 것은 아닙니다.저는 두 단어를 연결하지도 못하는 다른 프투쉬닉을 "폭로"하는 그의 새로운 비디오 클립에서 영감을 받았습니다.마찬가지로 대학 시절에 '범주' 또는 의식의 범주라는 과목이 있었던 것을 기억합니다. 예를 들어, 주제, 대상, 물질, 공간 등은 무엇입니까? 그것들은 형식 논리와 현실 세계와 거의 동일한 관계를 가지고 있습니다. 즉, 현실 세계에는 존재하지 않습니다.)즉, 사바테프의 더러운 손톱에서 추상화하면 그가 원래 수학을 다루고 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 현실 세계에 얽매이지 않고 의식의 범주에 얽매여 있습니다. KimIV의 유용한 기능 구독자 1200명!! 이론부터 실습까지 Ivan Butko 2023.10.31 14:39 #33277 Maxim Dmitrievsky #: 대학 1학년 과정을 막 배우기 시작한 분들을 위한 실제 정보입니다. 특히 아리스토텔레스식 또는 명제 논리학. 형식 논리학은 표현은 일관성이 있어야 한다고 말하는데, 이는 플라톤조차 비난했던 카치크와 같은 궤변가들이 잘 사용했던 논리입니다. 논리적 연결은 연관성 또는 인과 관계일 수 있습니다. 즉, 형식적으로 논리적인 진술이 항상 참인 것은 아닙니다. 두 단어도 연결하지 못하는 또 다른 프투쉬닉을 "폭로"하는 그의 새로운 동영상 클립에서 영감을 얻었습니다. 같은 방식으로 저는 대학에서 "카테고리"또는 의식의 범주라는 주제가 있었던 것을 기억합니다. 예를 들어, 주제, 대상, 물질, 공간 등은 무엇입니까? 그것들은 형식 논리와 현실 세계와 거의 동일한 관계를 가지고 있습니다. 즉, 그들은 현실 세계에 존재하지 않습니다 :) 즉, 사바테프의 더러운 손톱에서 추상화하면 그가 원래 수학을 다루고 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 현실 세계에 얽매이지 않고 의식의 범주에 얽매여 있습니다. [삭제] 2023.10.31 14:44 #33278 Ivan Butko #: 좀비 과학자들의 주장을 듣는 것은 흥미롭습니다. 강요된 것이 아니라 그들 자신의 주장입니다. 그들 자신이 형성되지 않았기 때문에 :)그리고 네, 게시물은 도발적입니다. 그러나 역사상 그러한 사이비 과학 종파가 많이있었습니다. 그리고 사람들은 또한 지적 능력으로 인해 증명하거나 반증하는 것이 불가능했기 때문에 그들의 구루를 맹목적으로 따랐습니다. [삭제] 2023.10.31 14:55 #33279 유일한 증거는 사용자가 만든 프로그램에서 반발력을 시뮬레이션하는 것입니다. 하지만 아인슈타인의 연속체도 프로그래밍하면 잘 작동합니다.)그리고 그의 이론이 어디에서도 사용되지 않는 것처럼 상대성 이론도 마찬가지입니다. 따라서 적어도 지금까지는 쓸모없는 측면에서 동등한 위치에 있습니다 :)그리고 하나의 쓰레기를 다른 쓰레기로 대체하기 위해 교과서를 다시 쓰는 이유는 무엇입니까? [삭제] 2023.10.31 15:09 #33280 철학을 공부한 사람들은 따뜻함-차가움, 앞-뒤, 연속-불연속, 공간-물질, 영혼-몸, 신-악마라는 범주가 '현실 세계'가 아닌 의식의 범주라는 것을 알고 있습니다. 더 나아가, 그것들은 사고의 방식이며, 그렇지 않으면 분리하지 않으면 생각할 것이 아무것도 없습니다.신경망은 연산과 같은 원리로 작동합니다.실제 실험 데이터가 없으면 "모든 것이 논리적"이기 때문에 궤변가와 논쟁할 수 없습니다. 실제로는 원인과 결과의 관계가 없지만, 여기서는 자석이 서로 밀어내거나 끌어당기면 모든 것이 무너지는 것처럼 모든 것이 연관성 수준에 있습니다. "우주는 무한하다" - 아무도 그것을 확인하지 않겠죠? "신이 있다"와 마찬가지로 - 신이 없다는 것을 증명하면 신을 볼 수 없습니다. 간단한 연상 시리즈입니다.과학적 접근 방식이 아니라 궤변입니다. 아주 원시적이죠. OneDailyTrade EA mql5 쿠폰으로 보충하는 것 시장 이론 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
VTB에는 라이센스가있는 외환도 있습니다. 아마도 그들의 조건이 더 까다로울 것입니다.)
네.
그들은 모든 곳에서 그렇습니다 ))))
당신은 가난하게 들어가서 많은 돈을 가지고 나옵니다.
그게 그들이 일하는 전부입니다.
그게 다예요, 모두 부자예요.
재미있는 숫자입니다.
레나를 기다려주세요 )
이럴 시간이 없어요.
저는 다중 전략 로봇을 작성하고 있지만 분석을위한 도구가 아니라 한 번에 전략을 선택하지 않습니다.
모든 것이 거기에 있으므로 멀리 갈 필요가 없습니다:
미국 달러 선물 및 옵션 사용 전략 - 모스크바 거래소 | 시장 (moex.com )
대학 1학년 과정을 막 배우기 시작한 분들을 위한 실제 정보입니다. 특히 아리스토텔레스식 또는 명제 논리학. 형식 논리학은 표현은 일관성이 있어야 한다고 말하는데, 이는 플라톤조차 비난했던 카치크와 같은 궤변가들이 잘 사용했던 논리입니다. 논리적 연결은 연관성 또는 인과 관계일 수 있습니다. 즉, 형식적으로 논리적인 진술이 항상 참인 것은 아닙니다.