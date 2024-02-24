트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3231 1...322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.09.10 22:01 #32301 Forester #: 왜 필요한가요? R을 실험할 때 SanSanych에서 주문한 dll-ku를 사용했습니다. 첫 번째 R 포트에서와 마찬가지로 따옴표뿐만 아니라 모든 데이터를 양방향으로 전송하기 때문에 잘 작동하고 더 많은 가능성을 가지고 있습니다. 또한 이를 통해 멀티 스레드 최적화도 실행할 수 있었습니다. 공식적인 지원은 R과 MKL 모두에 좋은 푸시 / 과대 광고를 제공 할 수있는 것처럼 보입니다. .... 모든 국가에 대한 새로운 기사, 새로운 아이디어, 대화 할 새로운 사람들, 새로운 알고리즘.... mytarmailS 2023.09.10 22:11 #32302 새로운 R 패키지의 게시를 기록하는사이트가 있습니다.... 저는 항상이 데이터를 다운로드하고 시간 (하루에 다운로드되는 새 패키지 수)별로 집계하여 언어에 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 데 관심이있었습니다..... 하지만 항상 미루고 어떻게해야할지 몰랐고 길고 복잡하다고 생각했습니다.... 오늘 나는 그것을하기로 결정했고, 그것을하는 방법을 깨닫는 데 약 5 분, 코드 자체에 30 초를 보냈습니다))). 다음은 코드입니다. library(rvest) library(xts) url <- "https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html" tb <- url |> read_html() |> html_table() |> _[[1]] |> {\(.) .[nrow(.):1,]}() tb$Date |> rle() |> _$lengths |> xts(as.POSIXct(r$values)) |> plot(main="количество новых пакетов",col=4) 사이트에서 데이터 다운로드 + 일별 집계 + 시각화. 2008-09-08 1 2008-10-28 1 2010-06-25 1 2010-07-07 1 2011-08-18 1 2011-09-07 1 2011-12-01 1 2011-12-28 1 2012-01-28 1 2012-03-01 1 ... 2023-09-01 44 2023-09-02 35 2023-09-03 37 2023-09-04 32 2023-09-05 72 2023-09-06 84 2023-09-07 58 2023-09-08 45 2023-09-09 26 2023-09-10 27 저는 하루에 평균 40~50개의 새 패키지를 받습니다. ========================================================================= 그리고 다음은 칭찬받은 파이썬의 동일한 코드이며, 이는 구문 분석 및 일반적으로 가장 좋습니다. import pandas as pd import requests from bs4 import BeautifulSoup import matplotlib.pyplot as plt url = "https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html" response = requests.get(url) soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser') table = soup.find_all('table')[0] df = pd.read_html(str(table))[0] df = df.iloc[::-1] df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date']) df_grouped = df.groupby('Date').size() df_grouped.plot(title="количество новых пакетов") plt.show() Date 2008-09-08 1 2008-10-28 1 2010-06-25 1 2010-07-07 1 2011-08-18 1 .. 2023-09-06 84 2023-09-07 58 2023-09-08 45 2023-09-09 26 2023-09-10 29 Length: 2807, dtype: int64 =========================================================== R에서는 7줄의 코드, 파이썬에서는 18줄의 코드... Aleksey Vyazmikin 2023.09.10 22:15 #32303 Renat Fatkhullin #:기본적으로 모든 것은 우리가 경쟁 조건을 해결해 나가면서 이루어질 것이며, 이는 엄청난 양의 작업입니다. 자세한 조건이 정해질 때까지 기다리겠습니다. 그러나 대부분의 개발은 각자의 개발 방식이 있기 때문에 모든 사람을 위한 표준/템플릿에 맞출 수는 없습니다. 그리고 가장 가치 있는 것은 모델이 아니라 예측 변수입니다. 예측 변수가 고정된 세트인 경우 학습 작업은 중요한 변수를 선택하는 것으로 축소됩니다. 그러나 이러한 예측자의 설정을 조정할 수 있다면 더 재미있을 것입니다. fxsaber 2023.09.10 22:24 #32304 Andrey Dik #:ZZY**. "저녁이 나른해지지 않는다" - 결국 어떤 결과가 나올지 매우 흥미롭습니다, 결국 당신은 신경을 쓰잖아요, fxsaber, 그렇죠? - 저도요)))))))))))))))))))))))))) 아마도 가장 어리석은 일 중 하나는 다른 사람의 마음을 바꾸려고 노력하는 것입니다. 아무리 설득해도 소용이 없죠. 따라서 다른 "P"라는 단어는 과거입니다. mytarmailS 2023.09.10 22:42 #32305 fxsaber #:아마도 가장 어리석은 일 중 하나는 다른 사람의 마음을 바꾸려고 하는 것일 것입니다. 아무리 설득해도 소용이 없습니다. 그렇기 때문에 다른 "P"라는 단어는 잊어버리세요. 그들의 콘테스트 == 그들의 조건. 그것은 논쟁하기에 어리석은 일입니다. [삭제] 2023.09.10 23:45 #32306 가속 기능이 있는 패키지를 설치하려면 노력의 양을 늘려야 합니다. import requests, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt from bs4 import BeautifulSoup df = pd.read_html(requests.get("https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html").text, flavor='bs4')[0].iloc[::-1] df.groupby('Date').size().plot(title="количество новых пакетов") plt.show() 다시 한 번 당신은 빨려 들어갔고, 화면에 선만 번져서 진실이라고 넘겼습니다. mytarmailS 2023.09.11 00:48 #32307 Maxim Dmitrievsky #:패키지를 빠른 속도로 설치하려면 노력의 양을 늘려야 합니다. 다시 한번 나는 망했다, 나는 단지 화면에 선을 번져서 진실로 전달했습니다. 당신처럼 쓸모없는 방식으로 압축하면 라이브러리 선언과 함께 두 줄이 있습니다..... 여기에서도 운이 없군요. [삭제] 2023.09.11 00:51 #32308 mytarmailS #: 질문자님처럼 사용할 수 없는 방식으로 압축하면 라이브러리 선언과 함께 총 2줄이 됩니다... 그래서 여기에서도 운이 좋지 않습니다. 절대적으로 사용 가능한 방법과 완벽하게 이해할 수있는 구문, 그리고 키보드에도없는 곡선으로 코드를 작성하기 위해 포식자의 알파벳을 배웁니다 )). 결과적으로 상형 문자에 익숙하기 때문에 다른 언어로 오류없이 루프를 작성할 수도 없습니다. СанСаныч Фоменко 2023.09.11 10:28 #32309 국방부의 대중화를 목표로 하는 챔피언십의 개최를 환영할 수밖에 없습니다. 그렇게 보일 수 있습니다. 그러나 이 챔피언십의 기술 프레임워크인 파이썬과 ONNX는 MO에서 사용할 수 있는 진정한 모델의 다양성을 배제하고 있습니다. 수백 개의 모델이 제외되었습니다. "기계 학습"이라는 단어의 의미를 정의하는 것은 이러한 모델이며 다양한 신경망은 거래를위한 MO에서 가장 흥미로운 부분이 아닌 작고 흥미로운 부분입니다. 캐럿 셸 내에서 사용할 수있는 모델, 즉 기차 운영자 내에서 사용할 수있는 모델의 다소 오래된 목록 (2015)을 첨부합니다. 목록은 내 취향을 반영하기 때문에 일부 모델 그룹의 구성은 공개되지 않습니다. 파일: irffmuq_44ycavv8p_t_train.zip 38 kb [삭제] 2023.09.11 11:27 #32310 광인 숭배를 막는 장벽입니다. 1...322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 필요한가요? R을 실험할 때 SanSanych에서 주문한 dll-ku를 사용했습니다. 첫 번째 R 포트에서와 마찬가지로 따옴표뿐만 아니라 모든 데이터를 양방향으로 전송하기 때문에 잘 작동하고 더 많은 가능성을 가지고 있습니다. 또한 이를 통해 멀티 스레드 최적화도 실행할 수 있었습니다.
공식적인 지원은 R과 MKL 모두에 좋은 푸시 / 과대 광고를 제공 할 수있는 것처럼 보입니다. ....
모든 국가에 대한 새로운 기사, 새로운 아이디어, 대화 할 새로운 사람들, 새로운 알고리즘....
새로운 R 패키지의 게시를 기록하는사이트가 있습니다....
저는 항상이 데이터를 다운로드하고 시간 (하루에 다운로드되는 새 패키지 수)별로 집계하여 언어에 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 데 관심이있었습니다.....
하지만 항상 미루고 어떻게해야할지 몰랐고 길고 복잡하다고 생각했습니다....
오늘 나는 그것을하기로 결정했고, 그것을하는 방법을 깨닫는 데 약 5 분, 코드 자체에 30 초를 보냈습니다))).
다음은 코드입니다.
사이트에서 데이터 다운로드 + 일별 집계 + 시각화.
저는 하루에 평균 40~50개의 새 패키지를 받습니다.
=========================================================================
그리고 다음은 칭찬받은 파이썬의 동일한 코드이며, 이는 구문 분석 및 일반적으로 가장 좋습니다.
===========================================================
R에서는 7줄의 코드, 파이썬에서는 18줄의 코드...
기본적으로 모든 것은 우리가 경쟁 조건을 해결해 나가면서 이루어질 것이며, 이는 엄청난 양의 작업입니다.
자세한 조건이 정해질 때까지 기다리겠습니다.
그러나 대부분의 개발은 각자의 개발 방식이 있기 때문에 모든 사람을 위한 표준/템플릿에 맞출 수는 없습니다. 그리고 가장 가치 있는 것은 모델이 아니라 예측 변수입니다.
예측 변수가 고정된 세트인 경우 학습 작업은 중요한 변수를 선택하는 것으로 축소됩니다. 그러나 이러한 예측자의 설정을 조정할 수 있다면 더 재미있을 것입니다.
ZZY**. "저녁이 나른해지지 않는다" - 결국 어떤 결과가 나올지 매우 흥미롭습니다, 결국 당신은 신경을 쓰잖아요, fxsaber, 그렇죠? - 저도요))))))))))))))))))))))))))
아마도 가장 어리석은 일 중 하나는 다른 사람의 마음을 바꾸려고 노력하는 것입니다. 아무리 설득해도 소용이 없죠. 따라서 다른 "P"라는 단어는 과거입니다.
아마도 가장 어리석은 일 중 하나는 다른 사람의 마음을 바꾸려고 하는 것일 것입니다. 아무리 설득해도 소용이 없습니다. 그렇기 때문에 다른 "P"라는 단어는 잊어버리세요.
그들의 콘테스트 == 그들의 조건.
그것은 논쟁하기에 어리석은 일입니다.
가속 기능이 있는 패키지를 설치하려면 노력의 양을 늘려야 합니다.다시 한 번 당신은 빨려 들어갔고, 화면에 선만 번져서 진실이라고 넘겼습니다.
패키지를 빠른 속도로 설치하려면 노력의 양을 늘려야 합니다.다시 한번 나는 망했다, 나는 단지 화면에 선을 번져서 진실로 전달했습니다.
질문자님처럼 사용할 수 없는 방식으로 압축하면 라이브러리 선언과 함께 총 2줄이 됩니다...
절대적으로 사용 가능한 방법과 완벽하게 이해할 수있는 구문, 그리고 키보드에도없는 곡선으로 코드를 작성하기 위해 포식자의 알파벳을 배웁니다 )).
결과적으로 상형 문자에 익숙하기 때문에 다른 언어로 오류없이 루프를 작성할 수도 없습니다.
국방부의 대중화를 목표로 하는 챔피언십의 개최를 환영할 수밖에 없습니다.
그렇게 보일 수 있습니다.
그러나 이 챔피언십의 기술 프레임워크인 파이썬과 ONNX는 MO에서 사용할 수 있는 진정한 모델의 다양성을 배제하고 있습니다.
수백 개의 모델이 제외되었습니다. "기계 학습"이라는 단어의 의미를 정의하는 것은 이러한 모델이며 다양한 신경망은 거래를위한 MO에서 가장 흥미로운 부분이 아닌 작고 흥미로운 부분입니다.
캐럿 셸 내에서 사용할 수있는 모델, 즉 기차 운영자 내에서 사용할 수있는 모델의 다소 오래된 목록 (2015)을 첨부합니다. 목록은 내 취향을 반영하기 때문에 일부 모델 그룹의 구성은 공개되지 않습니다.