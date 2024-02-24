트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3221 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 새 코멘트 fxsaber 2023.09.06 14:53 #32201 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ 타임스탬프가 원본과 동일하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다. [삭제] 2023.09.06 15:05 #32202 fxsaber #:타임스탬프가 원본 타임스탬프와 일치하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다. https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw TicksG2.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.06 15:22 #32203 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw 2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182 증분인 경우 어떤 단위로 표시되나요? [삭제] 2023.09.06 15:24 #32204 fxsaber #:증분인 경우 어떤 단위로 표시되나요? 이것은 이미 가격으로 다시 변환되었습니다 전체 시리즈에 양수(+6.0)를 추가하여 0보다 크게 만들었습니다. 사용자 지정 기호가 음수 값을 소화하지 못하는 것 같습니다. 화면의 "닫기"에 신경 쓰지 마세요. [삭제] 2023.09.06 15:49 #32205 무작위 수열이 위 화면에서와 같이 내부에 중첩된 오파와 같은 질서 정연한 구조를 보이는 경우가 종종 있다는 것을 어떻게 알 수 있는지 모르겠습니다. 그렇다면 엘리엇 이론 전체를 거부할 수 있겠네요 :)브라운 운동의 자기 유사성?"레벨"도 마찬가지입니다. fxsaber 2023.09.06 16:42 #32206 Maxim Dmitrievsky #: 무작위 계열이 위 화면에서와 같이 5파장 내부에 5파장이 중첩된 5파장과 같은 정렬된 구조를 보이는 경우가 종종 있습니다. 안테나가 없는 구소련 TV 세트에서 이런 패턴을 본 적이 있을 겁니다. [삭제] 2023.09.06 16:47 #32207 fxsaber #:안테나 없는 구소련 TV에서도 이런 패턴을 본 적이 있을 것입니다. 아니요, 카펫에만 있습니다. fxsaber 2023.09.06 17:46 #32208 Maxim Dmitrievsky #: 이미 가격으로 다시 변환되었습니다. #property script_show_inputs #property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634" // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211 input string inFileName = "Ticks.bin"; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488 input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv"; void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5); } void OnStart() { const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI); if (Handle != INVALID_HANDLE) { MqlTick Ticks[]; const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks); int Amount = 1; while (!FileIsEnding(Handle)) // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613 SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,"))); FileClose(Handle); Ticks[0] = Ticks[1]; ArrayResize(Ticks, Amount); FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks); } } 실제 스프레드를 추가했습니다. [삭제] 2023.09.06 18:03 #32209 fxsaber #:실제 스프레드를 추가했습니다. 필요한 경우 나중에 다른 매개 변수를 사용하여 다른 세대를 업로드할 수 있습니다. fxsaber 2023.09.06 18:05 #32210 fxsaber #:실제 스프레드를 추가했습니다. 최적화 결과. 원본과 비교합니다. 일반적으로 여기서는 작동하지 않았습니다. ZЫ 흥미롭게도 최적화 차트는 위에 표시된 H2 기간에 가깝습니다. Проверка обратного времени. 2023.09.03www.mql5.com Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
타임스탬프가 원본과 동일하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다.
타임스탬프가 원본 타임스탬프와 일치하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다.
증분인 경우 어떤 단위로 표시되나요?
전체 시리즈에 양수(+6.0)를 추가하여 0보다 크게 만들었습니다. 사용자 지정 기호가 음수 값을 소화하지 못하는 것 같습니다.
무작위 계열이 위 화면에서와 같이 5파장 내부에 5파장이 중첩된 5파장과 같은 정렬된 구조를 보이는 경우가 종종 있습니다.
안테나가 없는 구소련 TV 세트에서 이런 패턴을 본 적이 있을 겁니다.
실제 스프레드를 추가했습니다.
최적화 결과.
원본과 비교합니다. 일반적으로 여기서는 작동하지 않았습니다.
ZЫ 흥미롭게도 최적화 차트는 위에 표시된 H2 기간에 가깝습니다.