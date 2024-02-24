트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3221

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

타임스탬프가 원본과 동일하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다.

fxsaber #:

타임스탬프가 원본 타임스탬프와 일치하지 않습니다. MQ 데모가 흥미롭지 않습니다.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

TicksG2.csv.zip
TicksG2.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

증분인 경우 어떤 단위로 표시되나요?

fxsaber #:

증분인 경우 어떤 단위로 표시되나요?

이것은 이미 가격으로 다시 변환되었습니다

전체 시리즈에 양수(+6.0)를 추가하여 0보다 크게 만들었습니다. 사용자 지정 기호가 음수 값을 소화하지 못하는 것 같습니다.

화면의 "닫기"에 신경 쓰지 마세요.


무작위 수열이 위 화면에서와 같이 내부에 중첩된 오파와 같은 질서 정연한 구조를 보이는 경우가 종종 있다는 것을 어떻게 알 수 있는지 모르겠습니다. 그렇다면 엘리엇 이론 전체를 거부할 수 있겠네요 :)

브라운 운동의 자기 유사성?

"레벨"도 마찬가지입니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:
무작위 계열이 위 화면에서와 같이 5파장 내부에 5파장이 중첩된 5파장과 같은 정렬된 구조를 보이는 경우가 종종 있습니다.

안테나가 없는 구소련 TV 세트에서 이런 패턴을 본 적이 있을 겁니다.

fxsaber #:

안테나 없는 구소련 TV에서도 이런 패턴을 본 적이 있을 것입니다.

아니요, 카펫에만 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:
이미 가격으로 다시 변환되었습니다. 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

실제 스프레드를 추가했습니다.


fxsaber #:

실제 스프레드를 추가했습니다.

필요한 경우 나중에 다른 매개 변수를 사용하여 다른 세대를 업로드할 수 있습니다.
 
fxsaber #:

실제 스프레드를 추가했습니다.

최적화 결과.

원본과 비교합니다. 일반적으로 여기서는 작동하지 않았습니다.


ZЫ 흥미롭게도 최적화 차트는 위에 표시된 H2 기간에 가깝습니다.

