트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3222

새 코멘트
 
Maxim Dmitrievsky #:
필요한 경우 나중에 다른 매개변수를 사용하여 다른 세대를 업로드할 수 있습니다.

스크립트를 게시해 두었으므로 새로운 데이터를 시도하기 위해 직접 무언가를 만들 필요가 없습니다.

 
fxsaber #:

어쨌든 여기서는 잘 되지 않았습니다.

화면에는 10~20배 더 많은 거래(거의 20,000개)가 있음을 보여줍니다. 일부 세대 설정은 분명히 성배입니다. 분명히 평균 가격이 많이 변동합니다.
[삭제]  
fxsaber #:

스크립트를 공개했기 때문에 새로운 데이터를 시도하기 위해 직접 무언가를 만들 필요가 없습니다.

소스 그래프가 무작위가 아니라는 뜻입니다. 접근 방식이 약간 달라서 타겟을 더 많이 섞었기 때문에 OOS에서는 효과가 있었습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
그래프가 무작위가 아니군요.

네, 그 주제에 대한 블로그 게시물이 절반 정도 있습니다.

 
fxsaber #:
화면에는 10~20배 더 많은 트랜잭션(거의 2만 건)이 있음을 보여줍니다. 일부 세대 설정은 분명히 성배입니다. 분명히 평균 가격이 많이 변동합니다.

그렇지 않다면 6을 추가할 필요가 없었을 것입니다. 세대를 거치면서 아무데도 가지 않았습니다.

스크린샷에는 두 세대가 있습니다. 무작위 커브볼. 지금까지는 쓸모가 없습니다.

[삭제]  
fxsaber #:

그렇지 않다면 6을 추가할 필요가 없었을 것입니다. 세대를 거치면서 그다지 유행하지 않았습니다.

화면에는 두 세대가 있습니다. 무작위 커브볼. 지금까지는 쓸모가 없습니다.

또한 세대 이후에는 스프레드가 훨씬 더 커지는 것을 알았습니다.

나중에 확인해 볼게요, 실수일 수도 있습니다.

 
fxsaber #:

유일한 문제는 이를 방지하기 위해 뭔가 조치를 취해야 한다는 것입니다.

즉, 발전기가 너무 미쳐서 일부 조각을 거의 변경하지 않을 수 있습니다. 동시에 육안으로는 (심지어 무장한 사람도 열심히 노력해야 합니다) 전혀 볼 수 없습니다.

이 경우가 여기에 있습니다.

왼쪽에는 원본의 자른 부분이 상대적으로 적고 오른쪽에는 더 많습니다.


왼쪽에.


오른쪽.


그래프에서는 시각적으로 알 수 없습니다. 대략적으로 말하면, 제가 이해하는 유일한 이유는 제너레이터의 원리를 이해했기 때문입니다.

 
fxsaber #:

왼쪽에는 상대적으로 원본의 복사본이 적고 오른쪽에는 원본의 복사본이 많습니다.

그런 유사 세대에서 가장 좋은 세트를 가져와 원본에서 실행하려고했습니다. 더 큰 이익과 함께 직선을 얻었습니다.

일반적으로 명확하지 않습니다.

[삭제]  

원본에 비해 약간의 쓰레기가 생성되고 코드에 오류가 없다고 생각합니다.

그래서 스프레드가 더 큰 이유는 생성 된 값에 0.3을 곱해야하기 때문입니다. 왜 그런지 모르겠습니다 :) 아마도 원본의 드문 배출로 인해 가중치가 이동하기 때문일 수 있습니다.


 
fxsaber #:

CSV: 시간 입찰 요청.

밀리초가 잘못 복원된 것 같습니다. 터미널의 틱 기록과 CSV를 비교해 보았습니다.
1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399
새 코멘트