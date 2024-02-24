트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3222 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 새 코멘트 fxsaber 2023.09.06 18:07 #32211 Maxim Dmitrievsky #: 필요한 경우 나중에 다른 매개변수를 사용하여 다른 세대를 업로드할 수 있습니다. 스크립트를 게시해 두었으므로 새로운 데이터를 시도하기 위해 직접 무언가를 만들 필요가 없습니다. fxsaber 2023.09.06 18:09 #32212 fxsaber #:어쨌든 여기서는 잘 되지 않았습니다. 화면에는 10~20배 더 많은 거래(거의 20,000개)가 있음을 보여줍니다. 일부 세대 설정은 분명히 성배입니다. 분명히 평균 가격이 많이 변동합니다. [삭제] 2023.09.06 18:09 #32213 fxsaber #:스크립트를 공개했기 때문에 새로운 데이터를 시도하기 위해 직접 무언가를 만들 필요가 없습니다. 소스 그래프가 무작위가 아니라는 뜻입니다. 접근 방식이 약간 달라서 타겟을 더 많이 섞었기 때문에 OOS에서는 효과가 있었습니다. fxsaber 2023.09.06 18:12 #32214 Maxim Dmitrievsky #: 그래프가 무작위가 아니군요. 네, 그 주제에 대한 블로그 게시물이 절반 정도 있습니다. fxsaber 2023.09.06 18:18 #32215 fxsaber #: 화면에는 10~20배 더 많은 트랜잭션(거의 2만 건)이 있음을 보여줍니다. 일부 세대 설정은 분명히 성배입니다. 분명히 평균 가격이 많이 변동합니다. 그렇지 않다면 6을 추가할 필요가 없었을 것입니다. 세대를 거치면서 아무데도 가지 않았습니다. 스크린샷에는 두 세대가 있습니다. 무작위 커브볼. 지금까지는 쓸모가 없습니다. [삭제] 2023.09.06 18:37 #32216 fxsaber #:그렇지 않다면 6을 추가할 필요가 없었을 것입니다. 세대를 거치면서 그다지 유행하지 않았습니다. 화면에는 두 세대가 있습니다. 무작위 커브볼. 지금까지는 쓸모가 없습니다. 또한 세대 이후에는 스프레드가 훨씬 더 커지는 것을 알았습니다. 나중에 확인해 볼게요, 실수일 수도 있습니다. fxsaber 2023.09.06 18:45 #32217 fxsaber #:유일한 문제는 이를 방지하기 위해 뭔가 조치를 취해야 한다는 것입니다. 즉, 발전기가 너무 미쳐서 일부 조각을 거의 변경하지 않을 수 있습니다. 동시에 육안으로는 (심지어 무장한 사람도 열심히 노력해야 합니다) 전혀 볼 수 없습니다. 이 경우가 여기에 있습니다. 왼쪽에는 원본의 자른 부분이 상대적으로 적고 오른쪽에는 더 많습니다. 왼쪽에. 오른쪽. 그래프에서는 시각적으로 알 수 없습니다. 대략적으로 말하면, 제가 이해하는 유일한 이유는 제너레이터의 원리를 이해했기 때문입니다. fxsaber 2023.09.06 18:53 #32218 fxsaber #:왼쪽에는 상대적으로 원본의 복사본이 적고 오른쪽에는 원본의 복사본이 많습니다. 그런 유사 세대에서 가장 좋은 세트를 가져와 원본에서 실행하려고했습니다. 더 큰 이익과 함께 직선을 얻었습니다. 일반적으로 명확하지 않습니다. [삭제] 2023.09.06 19:02 #32219 원본에 비해 약간의 쓰레기가 생성되고 코드에 오류가 없다고 생각합니다. 그래서 스프레드가 더 큰 이유는 생성 된 값에 0.3을 곱해야하기 때문입니다. 왜 그런지 모르겠습니다 :) 아마도 원본의 드문 배출로 인해 가중치가 이동하기 때문일 수 있습니다. Mikola_2 2023.09.06 23:48 #32220 fxsaber #:CSV: 시간 입찰 요청. 밀리초가 잘못 복원된 것 같습니다. 터미널의 틱 기록과 CSV를 비교해 보았습니다. 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
필요한 경우 나중에 다른 매개변수를 사용하여 다른 세대를 업로드할 수 있습니다.
스크립트를 게시해 두었으므로 새로운 데이터를 시도하기 위해 직접 무언가를 만들 필요가 없습니다.
어쨌든 여기서는 잘 되지 않았습니다.
그래프가 무작위가 아니군요.
네, 그 주제에 대한 블로그 게시물이 절반 정도 있습니다.
화면에는 10~20배 더 많은 트랜잭션(거의 2만 건)이 있음을 보여줍니다. 일부 세대 설정은 분명히 성배입니다. 분명히 평균 가격이 많이 변동합니다.
그렇지 않다면 6을 추가할 필요가 없었을 것입니다. 세대를 거치면서 아무데도 가지 않았습니다.
스크린샷에는 두 세대가 있습니다. 무작위 커브볼. 지금까지는 쓸모가 없습니다.
또한 세대 이후에는 스프레드가 훨씬 더 커지는 것을 알았습니다.
나중에 확인해 볼게요, 실수일 수도 있습니다.
유일한 문제는 이를 방지하기 위해 뭔가 조치를 취해야 한다는 것입니다.
이 경우가 여기에 있습니다.
왼쪽에는 원본의 자른 부분이 상대적으로 적고 오른쪽에는 더 많습니다.
왼쪽에.
오른쪽.
그래프에서는 시각적으로 알 수 없습니다. 대략적으로 말하면, 제가 이해하는 유일한 이유는 제너레이터의 원리를 이해했기 때문입니다.
왼쪽에는 상대적으로 원본의 복사본이 적고 오른쪽에는 원본의 복사본이 많습니다.
그런 유사 세대에서 가장 좋은 세트를 가져와 원본에서 실행하려고했습니다. 더 큰 이익과 함께 직선을 얻었습니다.
일반적으로 명확하지 않습니다.
원본에 비해 약간의 쓰레기가 생성되고 코드에 오류가 없다고 생각합니다.
그래서 스프레드가 더 큰 이유는 생성 된 값에 0.3을 곱해야하기 때문입니다. 왜 그런지 모르겠습니다 :) 아마도 원본의 드문 배출로 인해 가중치가 이동하기 때문일 수 있습니다.
CSV: 시간 입찰 요청.