히스토리 창의 크기는 표 형식의 데이터를 사용하는 기존 MO의 경우 큰 제약이 될 수 있습니다.
규칙)은 이러한 질병을 겪지 않고 비정형 데이터를 완벽하게 소화하며 각 관찰은 임의의 크기가 될 수 있습니다.
그리고 "시야 창"(기록 창) 자체는 컴퓨팅 성능에 의해서만 제한 될 수 있습니다. 우물 또는 상식.
따라서 히스토리 윈도우의 크기를 예로 들어 설명한 것은 단지 AC에 찬성하고 MO에 반대하는 투표입니다.
제가 정말 뭔가 놓치고 있는 건 아닌지 궁금해서 몇 가지 논거를 더 제시해 주세요.
그리고 또 다른 질문이 있는데, AU를 얼마나 좋아하시나요?
저는 규칙에 대해 자세히 알아보지 않았습니다. 나는 이미 다른 쪽에서 공식 문법의 적용에 왔다고 썼습니다-나는 확률 문법에 의해 구성된 가격을 보았습니다. 나는 그 번거 로움 때문에 정확하게 접근 방식을 포기했는데, 이는 무엇보다도 과도한 훈련을 유발하기 때문에 나쁩니다.
이제 저는 무거운 모델을 피합니다. 저에게 비공식적인 주요 규칙은 모델의 무거움이 샘플의 정보의 무거움과 일치해야한다는 것입니다.
귀하의 모델은 본격적인 가격 모델을 사용하기에 충분히 무겁지만 우리가 가지고있는 실제 가격 샘플 (다른 정보를 추가하더라도)은 그러한 모델에 충분하지 않습니다.
그렇다면 AMO는 이 예제에서 어떻게 패턴을 찾을까요?
명확성을 위해 매우 겸손하게 설명했지만 실제로는 다음과 같이 보입니다.
그리고 모델은 이것만 보게 됩니다: (마지막 5개의 비시간 캔들).
또한 중요한 이벤트가 어제 200 캔들 전이었다면 오늘 같은 이벤트는 이미 1555 캔들 전 또는 12 캔들 전일 수 있습니다(예: ....).
AC는 이러한 패턴을 찾을 수 있지만 AMO는 그렇지 않습니다!
AMO는 각 기능이 항상 동일한 인덱스에서 트리거되도록 테이블에 항상 동일한 열을 가져야 합니다.
또는 이와 같이 시각적으로도 매우 아름답습니다.
모델러가 볼 수 있습니다.
좋은 언어이지만 어느 정도 수준에서는 프로그래머가 아닌 사람에게는 너무 복잡해집니다. 예를 들어 R보다 C에서 확장을 작성하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 저는 넘피의 테이블이 정말 마음에 들었습니다.
내 개념에서는 허용되는 검색 범위가 있어야 하는데 어떻게 인덱스를 참조하지 않고 수직으로 기능의 값을 검색하는 규칙을 구현했는지 이해가 되지 않습니다.
시장 조사를 위해 R 또는 파이썬?
현재 저에 의한 시장 조사의 경우 - R입니다. 앞으로 다른 사람이나 제 자신을 보증할 준비가 되어 있지 않습니다.)
