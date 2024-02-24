트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3017 1...301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024...3399 새 코멘트 Ivan Butko 2023.04.10 19:10 #30161 mytarmailS #:맥락을 알면 이동평균에서도 거래할 수 있다고 누가 생각했을까요))) 진입과 청산 가격은 마쉬카와 오엘씨로만 계산되는데, 누가 생각했을까요? 저는 확실히 몰랐어요. 하지만 모든 것은 경험과 함께합니다. 뇌는 (지금까지) 가장 강력한 동기라는 것을 기억하세요. 극단에서 극단으로?... 완전히 보기 흉하네요. 그래도 몇 점 내려갔네요. mytarmailS 2023.04.10 19:18 #30162 Ivan Butko #:극단에서 극단으로?... 완전히 음란합니다. 적어도 몇 점 하락했습니다. 운이 좋으시네요.) mytarmailS 2023.04.10 20:07 #30163 트렌드란 무엇일까요? 스스로에게 물어보았습니다. 우선, 어떤 관점에서 볼까요? TA의 관점에서 볼 때 다른 운동에 비해 가장 강력한 특정 운동입니다. 공식화되고 프로그램화 될 수 있습니까? 아니요, 모든 것이 상대적이며 표현이 좋지 않고 많은 정보를 전달하지 않습니다..... 복잡한 현상이 있고 이해하기 쉽지 않은 경우 다음을 수행하십시오. 1) 더 간단한 부분으로 나눌 필요가 있습니다. 2) 현상 자체가 아니라 현상의 단순화 된 모델을 만들고 모델을 연구하는 것입니다. 저는 둘 다 할 것입니다. 따라서 시장 모델은 일반적인 추세(느린 움직임 ), 평균 움직임 및 빠른 움직임의 세 가지 정현파가 될 것입니다. 이렇게요. 이제 기술적 분석의 경우와 마찬가지로 지배적인 움직임을 식별할 수 있습니다. 그렇다면 이 모델의 관점에서 추세란 무엇일까요? 추세는 모든 파동이 같은 방향으로 정렬되는 것을 말합니다. 어떤 사람들에게는 분명하지만 생각해 보는 것이 유용하다고 생각합니다. 움직임의 매개변수를 가지고 놀고 싶은 사람이 있다면 R 코드를 사용해보세요. my.sin <- function(ve,a,f,p) a*sin(f*ve+p) ve <- 1:1000 a <- 1 f <- 0.02 trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0) s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0) s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2) al <- s1+s2+trend par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1)) plot(al,t="l",lwd=2) matplot(cb,t="l",lty=1) 디지털 필터를 기반으로 한 기고글 토론 "관리되지 않는 와드 №6 Igor Makanu 2023.04.10 20:13 #30164 Aleksey Nikolayev #:문제는 트리가 수익 극대화 조건에 따라 구축되는 것이 아니라 패키지 프로그래밍에 편리한 손실 함수에 따라 구축된다는 것입니다. 따라서 복잡하고 까다로운 패키지를 재구성하거나 비좁은 자전거를 만들거나 하는 불쾌한 선택이 있습니다. 이 두 가지 옵션을 "성공적으로" 결합하는 것도 가능합니다.) IMHO에 따르면, 기존 패키지를 나무에 손대기로 선택한 경우, 예를 들어 앞으로의 수익 극대화를 조건으로 가지치기(전정)를 사용해야 합니다. 규칙을 수동으로 조작하는 것을 피할 수 있습니다. Yandex도 비슷한 글을 썼습니다 https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml Оптимизация в ML academy.yandex.ru Как найти оптимум функции потерь: от градиентного спуска до Adam Ivan Butko 2023.04.10 20:21 #30165 mytarmailS #: 그렇다면 이 모델에 대한 트렌드는 무엇일까요? 트렌드란 모든 파도가 같은 방향으로 정렬되는 것을 말합니다. 약 15년 전의 유명한 아카데미가 생각납니다. 교수진 중 한 명이 비슷한 아이디어를 개발했고, 그에 따라 돈을 벌었습니다. 그들은 이 현상을 가격의 "공명"이라고 불렀습니다. 더 높은 파동 수준의 조정이 끝나고 같은 수준의 추정 임펄스가 시작된 다음 더 작은 VU에서 조정이 끝나고 추정 임펄스가 시작되고 더 작은 VU에서 같은 일이 발생했습니다. 결국 가격은 공명하고 큰 충동으로 들어가 눈에 익숙한 방향성 움직임 (추세)을 형성합니다. 그리고 요점은 범위, 수정, 평평한 지점을 무시하고 그러한 조건을 참을성있게 기다리는 것이 었습니다. 그래서 그것은 잠재적으로 작동하는 계획입니다. 페어 트레이딩과 다중 통화 어떻게 손실을 견디고 이익을 거래량, 변동성 및 허스트 mytarmailS 2023.04.10 20:28 #30166 Ivan Butko #: 이 현상을 '공명' 가격 책정이라고 부릅니다. 대단한 현상입니다. СанСаныч Фоменко 2023.04.10 20:46 #30167 Ivan Butko #:약 15년 전의 유명한 아카데미가 생각납니다. 교수진 중 한 명이 비슷한 아이디어를 개발했고 그에 따라 돈을 벌었습니다. 그들은이 현상을 가격의 "공명"이라고 불렀습니다. 더 높은 파동 레벨의 조정이 끝나고 같은 레벨의 예상 임펄스가 시작된 다음 더 작은 VU에서 조정이 끝나고 예상 임펄스가 시작되고 더 작은 VU에서 같은 일이 일어났습니다. 결국 가격은 공명하고 큰 충동으로 들어가 눈에 익숙한 방향성 움직임 (추세)을 형성합니다. 그리고 요점은 범위, 수정, 평평한 지점을 무시하고 그러한 조건을 참을성있게 기다리는 것이 었습니다. 그래서 그것은 잠재적으로 작동하는 계획입니다. 역사에서 .... 그리고 모니터의 오른쪽 뒤에는 어둠과 악마가 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 22:21 #30168 mytarmailS #: 유료 도움말에 대해서는 질문에 대한 답변을 기다리는 중입니다. mytarmailS 2023.04.10 22:35 #30169 Aleksey Vyazmikin #:유료 도움말에 대한 질문에 대한 답변을 기다리는 중입니다. 대답은 '아니오'입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 22:37 #30170 mytarmailS #: 대답은 '아니오'입니다. "왜?"라는 질문에 1...301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
맥락을 알면 이동평균에서도 거래할 수 있다고 누가 생각했을까요)))
진입과 청산 가격은 마쉬카와 오엘씨로만 계산되는데, 누가 생각했을까요? 저는 확실히 몰랐어요. 하지만 모든 것은 경험과 함께합니다.
뇌는 (지금까지) 가장 강력한 동기라는 것을 기억하세요.
트렌드란 무엇일까요? 스스로에게 물어보았습니다.
우선, 어떤 관점에서 볼까요?
TA의 관점에서 볼 때 다른 운동에 비해 가장 강력한 특정 운동입니다.
공식화되고 프로그램화 될 수 있습니까? 아니요, 모든 것이 상대적이며 표현이 좋지 않고 많은 정보를 전달하지 않습니다.....
복잡한 현상이 있고 이해하기 쉽지 않은 경우 다음을 수행하십시오.
1) 더 간단한 부분으로 나눌 필요가 있습니다.
2) 현상 자체가 아니라 현상의 단순화 된 모델을 만들고 모델을 연구하는 것입니다.
저는 둘 다 할 것입니다.
따라서 시장 모델은 일반적인 추세(느린 움직임 ), 평균 움직임 및 빠른 움직임의 세 가지 정현파가 될 것입니다.
이렇게요.
이제 기술적 분석의 경우와 마찬가지로 지배적인 움직임을 식별할 수 있습니다.
그렇다면 이 모델의 관점에서 추세란 무엇일까요?
추세는 모든 파동이 같은 방향으로 정렬되는 것을 말합니다.
어떤 사람들에게는 분명하지만 생각해 보는 것이 유용하다고 생각합니다.
움직임의 매개변수를 가지고 놀고 싶은 사람이 있다면 R 코드를 사용해보세요.
문제는 트리가 수익 극대화 조건에 따라 구축되는 것이 아니라 패키지 프로그래밍에 편리한 손실 함수에 따라 구축된다는 것입니다.
따라서 복잡하고 까다로운 패키지를 재구성하거나 비좁은 자전거를 만들거나 하는 불쾌한 선택이 있습니다. 이 두 가지 옵션을 "성공적으로" 결합하는 것도 가능합니다.)
IMHO에 따르면, 기존 패키지를 나무에 손대기로 선택한 경우, 예를 들어 앞으로의 수익 극대화를 조건으로 가지치기(전정)를 사용해야 합니다. 규칙을 수동으로 조작하는 것을 피할 수 있습니다.
Yandex도 비슷한 글을 썼습니다 https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml
약 15년 전의 유명한 아카데미가 생각납니다. 교수진 중 한 명이 비슷한 아이디어를 개발했고, 그에 따라 돈을 벌었습니다.
그들은 이 현상을 가격의 "공명"이라고 불렀습니다. 더 높은 파동 수준의 조정이 끝나고 같은 수준의 추정 임펄스가 시작된 다음 더 작은 VU에서 조정이 끝나고 추정 임펄스가 시작되고 더 작은 VU에서 같은 일이 발생했습니다. 결국 가격은 공명하고 큰 충동으로 들어가 눈에 익숙한 방향성 움직임 (추세)을 형성합니다. 그리고 요점은 범위, 수정, 평평한 지점을 무시하고 그러한 조건을 참을성있게 기다리는 것이 었습니다.
그래서 그것은 잠재적으로 작동하는 계획입니다.
이 현상을 '공명' 가격 책정이라고 부릅니다.
대단한 현상입니다.
역사에서 ....
그리고 모니터의 오른쪽 뒤에는 어둠과 악마가 있습니다.
