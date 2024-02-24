트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3014

mytarmailS #:

제가 알기로는 동일한 특정 라이브러리를 모두 실행할 수 있는 환경/클러스터를 만들지 못하는 것으로 알고 있습니다.

그렇다면 왜 비 범용성에 대한 진술에 대한 응답으로 이 참조가 필요한가요?

 
Aleksey Vyazmikin #:

포기하겠습니다,
시간과 신경을 써서 죄송합니다.
고슴도치에게 말하는 것과 같습니다.

 
mytarmailS #:
좀 더 친절하고 건설적이어야 합니다 :)

클러스터되지 않은 다른 컴퓨터에서 실행을 위해 코드를 전송할 수 있다고 주장하는 경우 구체적인 예제 인 내 코드에서 보여주세요.

그러면 나는 행복하고 감사 할 것입니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

100$
 
mytarmailS #:
100$

훌륭하지만 위에서 설명한 현재 코드를 약간만 수정하면 됩니다.

프리랜서로 일을 시작해야 하나요?

 
Aleksey Vyazmikin #:

조정할 필요 없음
 
mytarmailS #:
수정할 수 없습니다.

왜요?

 

잎에 대해서는 2014년부터 2019년까지의 데이터에서 추출한 오래된 EA를 파헤쳐 보았습니다. 2020년에 무언가를 삭제했을 수 있으므로(기억이 나지 않음) 2021년 + 2022년 월에 테스트했습니다.

각 시트의 수익 상황은 다음과 같습니다. 평균값은 -14 루블입니다. 48 %는 긍정적 인 결과를 보여줍니다.

2021 년 최고의 잎 그래프

아래는 추가 된 순서대로 잎의 균형입니다.

명백한 추세를 볼 수 있으며, 이는 트리를 만들 때 루트 예측자를 선택하는 데 오류가 있음을 나타냅니다.

유전학에는 100,000세대가 있으며 각 세대가 트리를 구축하거나 변화시킨다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 그런 다음 샘플에서 루트 예측자를 제거하고 이 과정을 반복합니다. 기억이 맞다면 약 100번 정도 이런 과정을 반복했습니다. 현재 어떤 훈련 주기에서 트렌드가 나타났는지 빠르게 파악할 수는 없지만, 이 정보는 나중에 반영하기 위해 얻을 수 있습니다.

 

이제 코드에 각 신호 시트에 대한 필터로 4개의 시트가 더 있는 것을 확인했습니다.) 그래서 필터를 끄고 이제 차트를 반복하고 있습니다.

각 시트의 수익 상황은 다음과 같습니다. 평균값은 +34 루블입니다. 50 %는 긍정적 인 결과를 보여줍니다.

이익에 의한 최고

그리고 모든 잎의 균형

여기의 상황은 더 좋아 보이지만 추세도 있고 그 이유는 아마도 이전에 언급했을 것입니다.

잎이 필터링을 위해 매우 질적으로 선택되지 않은 것으로 나타났습니다.

나무 한 장이 때로는 나무보다 더 효과적일 때가 있나요?

최소한 준비된 TC

