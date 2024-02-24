트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2652 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 새 코멘트 mytarmailS 2022.05.28 08:56 #26511 Aleksey Nikolayev #:앞서 대수 데이터 유형에 대해 썼습니다. 대수 데이터 유형은 목록이나 트리와 같은 복잡한 데이터 유형을 일반화합니다. 이들은 복잡한 이산 구조와 이 구조에 저장된 실수 집합을 결합합니다(고정되지 않은 크기로 판명됨). 따라서 구조에 대한 이산 최적화와 그 안에 저장된 숫자에 대한 연속 최적화를 어떻게든 결합해야 합니다. 적어도 이론적으로는 어떻게 해야 할지 전혀 모르겠습니다. 저는 프로그래머로서 바닥이라서 개념으로 헤엄치고 있습니다. 이 조합의 이름이 뭔가요? 올바르게 구글에 검색하는 방법은 무엇인가요? Aleksey Nikolayev 2022.05.28 08:56 #26512 mytarmailS #: 다각화의 힘에 대해 돈을 잘 벌지 못하는, 아니 전혀 잘 벌지 못하는 TC가 있다고 가정해 봅시다. 수익률 곡선은 다음과 같습니다. 실제로는 매우 약한 추세가 추가된 무작위 노이즈이며, 추세가 너무 작아서 노이즈에 가려져 눈에 보이지 않습니다. 추세는 다음과 같습니다. 예, 우리는 그러한 전략을 거래하지 않을 것입니다)) 하지만 하나의 계좌에서 동시에 거래되는 상관관계가 없는 전략이 100개라면 어떨까요? 1000개의 전략이 있다면 어떨까요? 100,000개의 전략은 어떨까요? 꽤 멋지네요. MO로 그렇게 많은 전략을 생성하는 것이 가능한가요? .... 포트폴리오 이론) 거의 모든 상품의 상관관계가 강하기 때문에 실제로는 잘 작동하지 않습니다. 상관관계가 있는 상품에서 상관관계가 없는 TS를 만들 수 있을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. Aleksey Nikolayev 2022.05.28 09:04 #26513 mytarmailS #:저는 프로그래머로서 바닥을 치고 있기 때문에 개념 속에서 헤엄치고 있습니다. 이 조합의 이름이 뭔가요? 구글에서 제대로 검색하려면 어떻게 해야 하나요? 대수 데이터 유형이라고 합니다. 일반적으로 해당 문법에 의해 정의되기도 합니다. mytarmailS 2022.05.28 09:22 #26514 Aleksey Nikolayev #:포트폴리오 이론) 거의 모든 상품의 상관관계가 강하기 때문에 실제로는 잘 작동하지 않습니다. 상관관계가 있는 상품에서 상관관계가 없는 TS를 만들 수 있을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 착륙)) 알렉세이 니콜라예프 #: 대수 데이터 유형이라고합니다. 일반적인 형식에서는 해당 문법으로도 지정됩니다. 예, 그런 것은 없습니다( mytarmailS 2022.05.28 09:33 #26515 Aleksey Nikolayev #:포트폴리오 이론) 거의 모든 상품의 상관관계가 강하기 때문에 실제로는 잘 작동하지 않습니다. 상관관계가 있는 상품에서 상관관계가 없는 TS를 만들 수 있을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 하지만 여전히 우리는 시장이 아닌 전략에 대해 이야기하고 있습니다... 한번 해보겠습니다. [삭제] 2022.05.28 12:49 #26516 여기 영광스럽게도, 품격 있는 작은 것이 있습니다. 도움이 되어 기쁘네요. 기사를 써야겠어요. Valeriy Yastremskiy 2022.05.28 12:53 #26517 Maxim Dmitrievsky #:여기 영예로운 언급이 하나 있습니다. 행복한 봉사 기사를 써야겠어요. 내... 기사)))) [삭제] 2022.05.28 13:24 #26518 Valeriy Yastremskiy #:내... 기사)))) 예, 기사에는 이러한 테이블을 얻기 위해 기성 프레임 워크가 있습니다.) Aleksey Nikolayev 2022.05.28 13:50 #26519 Maxim Dmitrievsky #:여기 영예로운 언급이 하나 있습니다. 행복한 봉사 기사를 써야겠어요. 축하합니다! 당신은 전체 지점을 책임지고 있습니다 (인증 가능한 실질적인 결과물을 가지고 있다는 의미에서)! :) [삭제] 2022.05.28 14:01 #26520 Aleksey Nikolayev #:축하합니다! 전체 스레드에 대한 책임은 여러분에게 있습니다(인증 가능한 실제 결과물이 있다는 의미에서)! :) 감사합니다) 이것은 백스테이지의 일부일 뿐입니다.돈이 많은 외국인에게 오픈 소스 코드를 푸시할 수도 있습니다. 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
앞서 대수 데이터 유형에 대해 썼습니다. 대수 데이터 유형은 목록이나 트리와 같은 복잡한 데이터 유형을 일반화합니다. 이들은 복잡한 이산 구조와 이 구조에 저장된 실수 집합을 결합합니다(고정되지 않은 크기로 판명됨). 따라서 구조에 대한 이산 최적화와 그 안에 저장된 숫자에 대한 연속 최적화를 어떻게든 결합해야 합니다. 적어도 이론적으로는 어떻게 해야 할지 전혀 모르겠습니다.
저는 프로그래머로서 바닥이라서 개념으로 헤엄치고 있습니다.
이 조합의 이름이 뭔가요? 올바르게 구글에 검색하는 방법은 무엇인가요?
다각화의 힘에 대해
돈을 잘 벌지 못하는, 아니 전혀 잘 벌지 못하는 TC가 있다고 가정해 봅시다.
수익률 곡선은 다음과 같습니다.
실제로는 매우 약한 추세가 추가된 무작위 노이즈이며, 추세가 너무 작아서 노이즈에 가려져 눈에 보이지 않습니다.
추세는 다음과 같습니다.
예, 우리는 그러한 전략을 거래하지 않을 것입니다))
하지만 하나의 계좌에서 동시에 거래되는 상관관계가 없는 전략이 100개라면 어떨까요?
1000개의 전략이 있다면 어떨까요?
100,000개의 전략은 어떨까요?
꽤 멋지네요.
MO로 그렇게 많은 전략을 생성하는 것이 가능한가요? ....
포트폴리오 이론) 거의 모든 상품의 상관관계가 강하기 때문에 실제로는 잘 작동하지 않습니다.
상관관계가 있는 상품에서 상관관계가 없는 TS를 만들 수 있을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
대수 데이터 유형이라고 합니다. 일반적으로 해당 문법에 의해 정의되기도 합니다.
하지만 여전히 우리는 시장이 아닌 전략에 대해 이야기하고 있습니다...
한번 해보겠습니다.
기사를 써야겠어요.
당신은 전체 지점을 책임지고 있습니다 (인증 가능한 실질적인 결과물을 가지고 있다는 의미에서)! :)
