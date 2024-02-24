트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2619 1...261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.04.03 17:12 #26181 Fast235 # : 내가 당신을 해킹하려고 한 곳이 있습니까? 여기 페이지에 중재자가 정리하지 않은 경우 이 스레드에서 메시지를 찾으십시오. [삭제] 2022.04.03 17:16 #26182 mytarmailS # : 시도하십시오. 물론 지표를 근사화할 수 있지만 시간에 중단이 있는 일종의 이산 논리 는 실제 슬라이딩 창으로 설명할 수 없습니다. 이것은 사실입니다. 그 순간에만 거래하는 법을 배우는 두 번째 모델. 시도해야합니다. 사전에 명확하지 않습니다. Fast235 2022.04.03 17:19 #26183 Maxim Dmitrievsky # : 그 순간에만 거래하는 법을 배우는 두 번째 모델. 시도해야합니다. 사전에 명확하지 않습니다. 공습 경보 해제) [삭제] 2022.04.03 17:24 #26184 Fast235 # : 공습 경보 해제) 당신의 바자회를 책임지고 뛰어내리지 말자 Dmytryi Voitukhov 2022.04.04 01:29 #26185 mytarmailS # : 그렇게 간단하지가 않다.. 수익성 있는 전략은 슬라이딩 윈도우에서 거래되지 않으므로 ML을 사용하여 이를 모방하는 것은 불가능합니다. AMO 표준에 따르면 테이블 형식 데이터로 작업하고 테이블 형식 데이터는 기본적으로 슬라이딩 윈도우에 있는 모든 칩의 계산이기 때문입니다... 다음은 천장의 예입니다. "수익성 있는 전략"으로 설정합니다. 우리는 주간 최저점의 붕괴를 기다리고 있다가 다시 돌아와서 촛불을 기다립니다. 구성 - 입력 .. 표 형식의 데이터가 있는 경우 MO에서 그러한 패턴을 어떻게 찾을 수 있습니까? 즉, 마지막 n개의 양초를 고려하면 대답은 이것이 사실이 아닙니다. 여기에 대해 논쟁할 것이 없습니다. 물론 이 "수익 전략"에 대한 기호를 만들어 작동하게 할 수 있지만 여기서 기호를 만들려면 이 전략을 알아야 하지만 우리는 그것을 모릅니다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 알고리즘은 두 가지뿐이거나 하나만 있을 수도 있습니다. 하지만 거기에는 MO에는 "+"가 있습니다. 모든 칠면조가 매수를 하면 MO는 이 상황에서 매도해도 괜찮다는 것을 기억합니다. 순수한 통계. 그러나 "-"도 있습니다. 이상적으로는 패턴을 아는 것이 모든 것을 더 흥미롭게 만듭니다. 패턴의 크기와 패턴 자체를 인식하기 위해서는 별도의 네트워크가 필요합니다. 이는 MT의 하드웨어 및 소프트웨어(메모리) 기능을 즉시 초과하고 시간 비용 측면에서 교육을 비실용적으로 만듭니다. 그리고 시장에서 타사 소프트웨어를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 우리는 타협점을 찾아야 합니다. 더 큰 기간과 더 적은 수의 막대를 사용하면 그림의 고유성이 사라집니다. 작은 TF와 많은 막대를 취하면 주요 추세의 관성이 손실됩니다. 나는 국회에서 어떤 지표도 사용하지 않는 것을 선호합니다. 이것은 반응을 늦추고 고정 관념으로 만듭니다. 유니버설 MA 크로스 EA 오류, 버그, 질문 누군가 나에게 *AT LEAST mytarmailS 2022.04.04 07:14 #26186 Dmytryi Voitukhov # : MO에는 "+"가 있습니다. 모든 칠면조가 매수를 하면 MO는 이 상황에서 매도해도 괜찮다는 것을 기억합니다. 순수한 통계. 그러나 "-"도 있습니다. 이상적으로는 패턴을 아는 것이 모든 것을 더 흥미롭게 만듭니다. 패턴의 크기와 패턴 자체를 인식하기 위해서는 별도의 네트워크가 필요합니다. 이는 MT의 하드웨어 및 소프트웨어(메모리) 기능을 즉시 초과하고 시간 비용 측면에서 교육을 비실용적으로 만듭니다. 그리고 시장에서 타사 소프트웨어를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 우리는 타협점을 찾아야 합니다. 더 큰 기간과 더 적은 수의 막대를 사용하면 그림의 고유성이 사라집니다. 작은 TF와 많은 막대를 취하면 주요 추세의 관성이 손실됩니다. 나는 국회에서 어떤 지표도 사용하지 않는 것을 선호합니다. 이것은 반응을 늦추고 고정 관념으로 만듭니다. 아무말이나 하시는지.. [삭제] 2022.04.04 15:08 #26187 그 컨셉은 내가 직접 몰았어.. 글쎄요, 알아채기 힘들고, 내부적이라, 과적합 요전날 Prado의 기사를 읽어야 해요) MO를 위한 차량을 원해요! Renat Akhtyamov 2022.04.04 15:20 #26188 준비되었다 https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises GitHub - fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises: Exercises of the book: Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez de Prado fernandodelacallegithub.com My solutions to the exercises of the book. All the code of the src/snippets folder is taken from the book Python 3.6 and libraries of requirements.txt A dokerfile is also provided. mytarmailS 2022.04.04 15:21 #26189 Maxim Dmitrievsky # : 그 컨셉은 내가 직접 몰았어.. 글쎄요, 알아채기 힘들고, 내부적이라, 과적합 요전날 Prado의 기사를 읽어야 해요) MO를 위한 차량을 원해요! 미닫이 창을 시장용으로 사용하는 것의 열등함을 먼저 깨달은 다음, 간판을 얼마나 더 넓게 볼 수 있는지, 그리고 최소한 무언가를 계산할 서버가 필요하다는 것을 알아야 한다고 생각합니다. [삭제] 2022.04.04 15:26 #26190 mytarmailS # : 미닫이 창을 시장용으로 사용하는 것의 열등함을 먼저 깨달은 다음, 간판을 얼마나 더 넓게 볼 수 있는지, 그리고 최소한 무언가를 계산할 서버가 필요하다는 것을 알아야 한다고 생각합니다. 계산할 것이 무엇입니까? 5분에 200개의 모델이 양귀비에서 훈련됩니다, 인텔 9와 같습니다 열등감을 다 알지만 MO용 차량제너레이터를 원합니다 1...261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내가 당신을 해킹하려고 한 곳이 있습니까? 여기 페이지에
시도하십시오. 물론 지표를 근사화할 수 있지만 시간에 중단이 있는 일종의 이산 논리 는 실제 슬라이딩 창으로 설명할 수 없습니다. 이것은 사실입니다.
그 순간에만 거래하는 법을 배우는 두 번째 모델. 시도해야합니다. 사전에 명확하지 않습니다.
수익성 있는 전략은 슬라이딩 윈도우에서 거래되지 않으므로 ML을 사용하여 이를 모방하는 것은 불가능합니다. AMO 표준에 따르면 테이블 형식 데이터로 작업하고 테이블 형식 데이터는 기본적으로 슬라이딩 윈도우에 있는 모든 칩의 계산이기 때문입니다...
다음은 천장의 예입니다. "수익성 있는 전략"으로 설정합니다. 우리는 주간 최저점의 붕괴를 기다리고 있다가 다시 돌아와서 촛불을 기다립니다. 구성 - 입력 ..
표 형식의 데이터가 있는 경우 MO에서 그러한 패턴을 어떻게 찾을 수 있습니까? 즉, 마지막 n개의 양초를 고려하면 대답은 이것이 사실이 아닙니다. 여기에 대해 논쟁할 것이 없습니다.
물론 이 "수익 전략"에 대한 기호를 만들어 작동하게 할 수 있지만 여기서 기호를 만들려면 이 전략을 알아야 하지만 우리는 그것을 모릅니다.
이러한 문제를 해결할 수 있는 알고리즘은 두 가지뿐이거나 하나만 있을 수도 있습니다. 하지만 거기에는
MO에는 "+"가 있습니다. 모든 칠면조가 매수를 하면 MO는 이 상황에서 매도해도 괜찮다는 것을 기억합니다. 순수한 통계. 그러나 "-"도 있습니다. 이상적으로는 패턴을 아는 것이 모든 것을 더 흥미롭게 만듭니다. 패턴의 크기와 패턴 자체를 인식하기 위해서는 별도의 네트워크가 필요합니다. 이는 MT의 하드웨어 및 소프트웨어(메모리) 기능을 즉시 초과하고 시간 비용 측면에서 교육을 비실용적으로 만듭니다. 그리고 시장에서 타사 소프트웨어를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 우리는 타협점을 찾아야 합니다. 더 큰 기간과 더 적은 수의 막대를 사용하면 그림의 고유성이 사라집니다. 작은 TF와 많은 막대를 취하면 주요 추세의 관성이 손실됩니다. 나는 국회에서 어떤 지표도 사용하지 않는 것을 선호합니다. 이것은 반응을 늦추고 고정 관념으로 만듭니다.
그 컨셉은 내가 직접 몰았어.. 글쎄요, 알아채기 힘들고, 내부적이라, 과적합
요전날 Prado의 기사를 읽어야 해요) MO를 위한 차량을 원해요!
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
미닫이 창을 시장용으로 사용하는 것의 열등함을 먼저 깨달은 다음, 간판을 얼마나 더 넓게 볼 수 있는지, 그리고 최소한 무언가를 계산할 서버가 필요하다는 것을 알아야 한다고 생각합니다.