트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2548

Roman 2022.01.23 10:37 #25471

로르샤흐 # :

나는 이미 책을 읽었다. 더 구체적인 질문은 필터에 대한 예를 제공하기 때문에 화면에서 h 및 g 코어의 길이를 가져와야 합니까?

글쎄요 거기에 적혀있어요

Rorschach 2022.01.23 10:40 #25472

로마자 # :

글쎄요 거기에 적혀있어요

이건 다른데 필터코어에 관심이

Roman 2022.01.23 10:54 #25473

로르샤흐 # :

이건 다른데 필터코어에 관심이

대부분의 경우 기본 창의 길이는 아무런 역할을 하지 않습니다. 어떤 신호 범위가 필요한지 처리됩니다. 길이를 지정하지 않고 신호만 받는다고 쓰기 때문입니다. 그리고 출력은 확장 N + 1입니다. 제 생각을 추가하겠습니다. 각 세부 요소 집합이 이전 집합의 길이의 절반이라는 것을 알고, 창의 길이가 균일해야 한다고 가정할 수 있습니다. 위로 나는 길이가 2의 거듭제곱과 같아야 한다는 것을 어디선가 만났습니다. 그게 말이 되는지 모르겠습니다.

Rorschach 2022.01.23 16:27 #25474

나는 명확한 예 를 찾았습니다. 신호의 전체 길이에 대해 웨이블릿을 취하는 것처럼 보이므로 걱정하지 마십시오. 오랫동안 고려될 것이라고 생각합니다.

Roman 2022.01.23 17:04 #25475

로르샤흐 # :

나는 명확한 예를 찾았습니다. 신호의 전체 길이에 대해 웨이블릿을 취하는 것처럼 보이므로 걱정하지 마십시오. 오랫동안 고려될 것이라고 생각합니다.

주의 N=256 저것들. 둘의 힘 그리고 홀수가 있으면 기생 세부 요소가 나타납니다.

Vladimir Perervenko 2022.01.23 19:33 #25476

Alexey Nikolaev # :

shapelets에 대한 검색은 시리즈 세그먼트의 클러스터링과 유사합니다. ECG 유형 신호에는 확실히 유용하지만 가격 연구에 유용성에 대해서는 확신이 서지 않습니다.

그건 그렇고, LGBM 모델을 어떻게 사용하는지 알아 냈습니까? R로 배웠다면 San Sanych 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다)

lightgbm의 문제점은 무엇입니까?

Aleksey Nikolayev 2022.01.23 19:44 #25477

블라디미르 페레르벤코 # :

lightgbm의 문제점은 무엇입니까?

mql lgbm에서 파이썬으로 훈련된 모델을 사용하는 것이었습니다.

Vladimir Perervenko 2022.01.23 20:51 #25478

Alexey Nikolaev # :

mql lgbm에서 파이썬으로 훈련된 모델을 사용하는 것이었습니다.

왜 이러한 문제가 필요합니까? R과 성경을 통해 가르치십시오. µl 전문가의 mt-R 사용. 산림청 도서관을 이용해보세요. 이것은 4개의 나무 모델이 있는 AutoML입니다. 각각 별도로 사용할 수 있지만. 행운을 빕니다

Aleksey Nikolayev 2022.01.23 21:15 #25479

블라디미르 페레르벤코 # :

왜 이러한 문제가 필요합니까? R과 성경을 통해 가르치십시오. µl 전문가의 mt-R 사용 . 산림청 도서관을 이용해보세요. 이것은 4개의 나무 모델이 있는 AutoML입니다. 각각 별도로 사용할 수 있지만. 행운을 빕니다

이것이 바로 제가 Maxim에게 조언한 내용입니다. 하지만 농담으로, 어떤 이유로 그는 참을 수 없기 때문에 R)

Roman 2022.01.23 21:31 #25480

Alexey Nikolaev # :

이것이 바로 제가 Maxim에게 조언한 내용입니다. 그러나 농담으로, 어떤 이유로 그는 참을 수 없기 때문에 R)

아마도 그가 파이썬을 알고 있기 때문일 것입니다. 모든 사람은 자신이 알고 있는 언어에 적응합니다. 예를 들어 저는 C의 팬입니다. 그리고 다른 언어에서 모든 것을 옮기는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니다. 특히 당신이 이상적으로 소유하지 않은 언어에서. mql이라고도 하는 C로 전송하려는 독점 matlab 작업이 있습니다. 그러나 Matlab을 소유하지 않으면 작업이 더 복잡해집니다.
나는 이미 책을 읽었다.
더 구체적인 질문은 필터에 대한 예를 제공하기 때문에 화면에서 h 및 g 코어의 길이를 가져와야 합니까?
글쎄요 거기에 적혀있어요
이건 다른데 필터코어에 관심이
대부분의 경우 기본 창의 길이는 아무런 역할을 하지 않습니다.
어떤 신호 범위가 필요한지 처리됩니다.
길이를 지정하지 않고 신호만 받는다고 쓰기 때문입니다.
그리고 출력은 확장 N + 1입니다.
제 생각을 추가하겠습니다.
각 세부 요소 집합이 이전 집합의 길이의 절반이라는 것을 알고,
창의 길이가 균일해야 한다고 가정할 수 있습니다.
위로
나는 길이가 2의 거듭제곱과 같아야 한다는 것을 어디선가 만났습니다.
그게 말이 되는지 모르겠습니다.
나는 명확한 예 를 찾았습니다. 신호의 전체 길이에 대해 웨이블릿을 취하는 것처럼 보이므로 걱정하지 마십시오. 오랫동안 고려될 것이라고 생각합니다.
주의 N=256
저것들. 둘의 힘
그리고 홀수가 있으면 기생 세부 요소가 나타납니다.
shapelets에 대한 검색은 시리즈 세그먼트의 클러스터링과 유사합니다. ECG 유형 신호에는 확실히 유용하지만 가격 연구에 유용성에 대해서는 확신이 서지 않습니다.
그건 그렇고, LGBM 모델을 어떻게 사용하는지 알아 냈습니까? R로 배웠다면 San Sanych 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다)
lightgbm의 문제점은 무엇입니까?
mql lgbm에서 파이썬으로 훈련된 모델을 사용하는 것이었습니다.
왜 이러한 문제가 필요합니까? R과 성경을 통해 가르치십시오. µl 전문가의 mt-R 사용. 산림청 도서관을 이용해보세요. 이것은 4개의 나무 모델이 있는 AutoML입니다. 각각 별도로 사용할 수 있지만.
이것이 바로 제가 Maxim에게 조언한 내용입니다. 하지만 농담으로, 어떤 이유로 그는 참을 수 없기 때문에 R)
아마도 그가 파이썬을 알고 있기 때문일 것입니다.
모든 사람은 자신이 알고 있는 언어에 적응합니다.
예를 들어 저는 C의 팬입니다. 그리고 다른 언어에서 모든 것을 옮기는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니다.
특히 당신이 이상적으로 소유하지 않은 언어에서.
mql이라고도 하는 C로 전송하려는 독점 matlab 작업이 있습니다.
그러나 Matlab을 소유하지 않으면 작업이 더 복잡해집니다.