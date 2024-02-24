트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2547 1...254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.01.23 08:04 #25461 Alexey Nikolaev # : shapelets에 대한 검색은 시리즈 세그먼트의 클러스터링과 유사합니다. ECG 유형 신호에는 확실히 유용하지만 가격 연구에 유용성에 대해서는 확신이 서지 않습니다. 그건 그렇고, LGBM 모델을 어떻게 사용하는지 알아 냈습니까? R로 배웠다면 San Sanych 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다) 문제는 구체적입니다. 나는 macbook m1을 가지고 있고 가상 머신 없이 모델을 훈련시키고 싶었지만 이 아키텍처에 대한 catbust는 아직 제공되지 않았지만 lgbm이 있습니다. 그러나 거기에 모델을 cpp 또는 if/else 형식으로 저장하려면 cli 버전을 추가로 넣어야 합니다. 또는 파이썬 코드를 mclovsky로 구문 분석하십시오. Windows를 통해 가상 머신이 catbust와 함께 훨씬 더 편리하다는 것이 밝혀졌습니다(그들은 이미 1년 동안 m1용 버전을 약속했습니다) 잘 작동하는 거래 시스템! 변동성 품질 지수 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! mytarmailS 2022.01.23 08:25 #25462 Alexey Nikolaev # : shapelets에 대한 검색은 시리즈 세그먼트의 클러스터링과 유사합니다. ECG 유형 신호에는 확실히 유용하지만 가격 연구에 유용성에 대해서는 확신이 서지 않습니다. 그건 그렇고, LGBM 모델을 어떻게 사용하는지 알아 냈습니까? R로 배웠다면 San Sanych 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다) San Sanych의 도서관은 무엇입니까? Aleksey Nikolayev 2022.01.23 08:26 #25463 막심 드미트리예프스키 # : 문제는 구체적입니다. 나는 macbook m1을 가지고 있고 가상 머신 없이 모델을 훈련시키고 싶었지만 이 아키텍처에 대한 catbust는 아직 제공되지 않았지만 lgbm이 있습니다. 그러나 거기에 모델을 cpp 또는 if/else 형식으로 저장하려면 cli 버전을 추가로 넣어야 합니다. 또는 파이썬 코드를 mclovsky로 구문 분석하십시오. Windows를 통해 가상 머신이 catbust를 사용하는 것이 더 편리하다는 것이 밝혀졌습니다(이미 1년 동안 m1용 버전을 약속했습니다) 이것은 아마도 테스트를위한 것입니까? 거래는 아마도 win VPS에 있으며 순수한 mql을 넘어서지 않는 것이 좋습니다. if / else 또는 mql에서 약속된 ONNX를 기다리는 것으로 밝혀졌습니다. Aleksey Nikolayev 2022.01.23 08:33 #25464 mytarmailS # : San Sanych의 도서관은 무엇입니까? 여기 가 있습니다 . 그러나 어떤 이유에서인지 당신이 그것에 대해 쓴 것 같습니다(아마도 나는 그것을 elibrarius와 혼동합니다). mytarmailS 2022.01.23 08:41 #25465 Alexey Nikolaev # : 여기 가 있습니다 . 그러나 어떤 이유에서인지 당신이 그것에 대해 쓴 것 같습니다(아마도 나는 그것을 elibrarius와 혼동합니다). 아 이거 성경이 아니라 그냥 일반유저임.. 헷갈리실수도, 아닐수도... MT5로 묶음글을 썼는데 다른 바이블,최신 https://github.com/Kinzel/mt5R Aleksey Nikolayev 2022.01.23 09:05 #25466 mytarmailS # : 아 쟤가 아니라 바이블은 그냥 일반 유저임.. 헷갈리실수도, 아닐수도... MT5로 묶음글을 썼는데 다른 바이블,최신 https://github.com/Kinzel/mt5R 작가가 누구인지는 중요하지 않다. 가장 중요한 것은 그것이 그와 함께 있고 작동한다는 것입니다(댓글에 제공된 수정 사항 포함). R 세션이 거기에서 초기화되고 필요한 만큼 작업이 수행됩니다. 이는 무거운 모델을 메모리에 저장해야 하는 경우(각 계산으로 로드/언로드하지 않고) 편리합니다. C#에서 R과의 공식 통합은 거의 동일한 방식으로 작동합니다. [삭제] 2022.01.23 09:44 #25467 Alexey Nikolaev # : 이것은 아마도 테스트를위한 것입니까? 거래는 아마도 win VPS에 있으며 순수한 mql을 넘어서지 않는 것이 좋습니다. if / else 또는 mql에서 약속된 ONNX를 기다리는 것으로 밝혀졌습니다. 또는 모델 코드를 mql로 다시 작성한 다음 단순화를 위해 C++로 저장합니다. 추가 제스처 Aleksey Nikolayev 2022.01.23 09:58 #25468 막심 드미트리예프스키 # : 또는 모델 코드를 mql로 다시 작성한 다음 단순화를 위해 C++로 저장합니다. 추가 제스처 VPS가 메타따옴표가 아닌 경우 C++를 dll로 컴파일할 수 있습니다. 그러나 이 접근 방식은 실제로 테스트되지 않았습니다. Rorschach 2022.01.23 10:01 #25469 로마자 # : 솔직히 말해서, 나는 질문을 잘 이해하지 못합니다. 우리는 이것에 대해 이야기할 수 있습니까? 나는 이미 책을 읽었다. 더 구체적인 질문은 필터에 대한 예를 제공하기 때문에 화면에서 h 및 g 코어의 길이를 가져와야 합니까? Roman 2022.01.23 10:15 #25470 시비르크 # : 웨이블릿은 동일한 푸리에입니다. 고전적인 푸리에가 있고 창이 있는 푸리에가 있고 웨이블릿이 있습니다. 여기에서는 창이 있는 푸리에와 같은 직사각형 창 대신 특수 유형의 창이 사용됩니다. 즉, 웨이블릿입니다. 푸리에(Fourier)는 견적의 무작위 특성으로 인해 재무 견적에 적합하지 않습니다. 책으로 넘어가면 웨이블릿이 변환 유형이 다르다는 기본 사항부터 시작해야 합니다. 연속 웨이블릿 변환. 이산 웨이블릿 변환. 이산 변환은 두 개의 하위 섹션으로 나뉩니다. Google에서 연속성과 불연속성이 무엇인지 이해하십시오. 어떤 유형이 우리에게 적합한지 이해하기 위해 주제의 세계와 연관시킵니다. 아마도 이것으로부터 웨이블릿 연구를 시작할 필요가 있습니다. 1...254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
shapelets에 대한 검색은 시리즈 세그먼트의 클러스터링과 유사합니다. ECG 유형 신호에는 확실히 유용하지만 가격 연구에 유용성에 대해서는 확신이 서지 않습니다.
그건 그렇고, LGBM 모델을 어떻게 사용하는지 알아 냈습니까? R로 배웠다면 San Sanych 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다)
문제는 구체적입니다. 나는 macbook m1을 가지고 있고 가상 머신 없이 모델을 훈련시키고 싶었지만 이 아키텍처에 대한 catbust는 아직 제공되지 않았지만 lgbm이 있습니다. 그러나 거기에 모델을 cpp 또는 if/else 형식으로 저장하려면 cli 버전을 추가로 넣어야 합니다. 또는 파이썬 코드를 mclovsky로 구문 분석하십시오. Windows를 통해 가상 머신이 catbust를 사용하는 것이 더 편리하다는 것이 밝혀졌습니다(이미 1년 동안 m1용 버전을 약속했습니다)
이것은 아마도 테스트를위한 것입니까? 거래는 아마도 win VPS에 있으며 순수한 mql을 넘어서지 않는 것이 좋습니다. if / else 또는 mql에서 약속된 ONNX를 기다리는 것으로 밝혀졌습니다.
San Sanych의 도서관은 무엇입니까?
여기 가 있습니다 . 그러나 어떤 이유에서인지 당신이 그것에 대해 쓴 것 같습니다(아마도 나는 그것을 elibrarius와 혼동합니다).
아 쟤가 아니라 바이블은 그냥 일반 유저임..
작가가 누구인지는 중요하지 않다. 가장 중요한 것은 그것이 그와 함께 있고 작동한다는 것입니다(댓글에 제공된 수정 사항 포함). R 세션이 거기에서 초기화되고 필요한 만큼 작업이 수행됩니다. 이는 무거운 모델을 메모리에 저장해야 하는 경우(각 계산으로 로드/언로드하지 않고) 편리합니다. C#에서 R과의 공식 통합은 거의 동일한 방식으로 작동합니다.
또는 모델 코드를 mql로 다시 작성한 다음 단순화를 위해 C++로 저장합니다. 추가 제스처
VPS가 메타따옴표가 아닌 경우 C++를 dll로 컴파일할 수 있습니다. 그러나 이 접근 방식은 실제로 테스트되지 않았습니다.
솔직히 말해서, 나는 질문을 잘 이해하지 못합니다.
우리는 이것에 대해 이야기할 수 있습니까?
나는 이미 책을 읽었다.
더 구체적인 질문은 필터에 대한 예를 제공하기 때문에 화면에서 h 및 g 코어의 길이를 가져와야 합니까?
웨이블릿은 동일한 푸리에입니다. 고전적인 푸리에가 있고 창이 있는 푸리에가 있고 웨이블릿이 있습니다. 여기에서는 창이 있는 푸리에와 같은 직사각형 창 대신 특수 유형의 창이 사용됩니다. 즉, 웨이블릿입니다. 푸리에(Fourier)는 견적의 무작위 특성으로 인해 재무 견적에 적합하지 않습니다.
책으로 넘어가면 웨이블릿이 변환 유형이 다르다는 기본 사항부터 시작해야 합니다.
연속 웨이블릿 변환.
이산 웨이블릿 변환.
이산 변환은 두 개의 하위 섹션으로 나뉩니다.
Google에서 연속성과 불연속성이 무엇인지 이해하십시오.
어떤 유형이 우리에게 적합한지 이해하기 위해 주제의 세계와 연관시킵니다.
아마도 이것으로부터 웨이블릿 연구를 시작할 필요가 있습니다.