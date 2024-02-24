트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2340 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 새 코멘트 Wizard2018 2021.02.20 10:27 #23391 도서관 : 여전히 방해가 되는 것이 있습니다. 해야 할 일에 대한 이해가 없습니다. 그리고 네트워크는 가장 교활한 네트워크일지라도 그 자체로 어리석고 추측할 수 없습니다. 그리고 이해가 나타나면 네트워크는 더 이상 필요하지 않습니다. 자연의 역설 :) [삭제] 2021.02.20 10:44 #23392 마법사2018 : 해야 할 일에 대한 이해가 없습니다. 그리고 네트워크는 가장 교활한 네트워크일지라도 그 자체로 어리석고 추측할 수 없습니다. 그리고 이해가 나타나면 네트워크는 더 이상 필요하지 않습니다. 자연의 역설 :) 그리고 앵무새처럼 똑같은 것을 반복하는 것을 멈추고 무언가를 하기 시작한다면, 당신은 진화의 막다른 지점처럼 보이는 것을 멈출 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 11:16 #23393 도서관 : 누가 프로세서 작업을 이해합니까? f 번째 빠른 정렬 을 이중에서 부동 유형으로 변경했습니다. 방금 데이터 유형을 변경했습니다. 4바이트의 경우 8바이트의 경우보다 두 배 빨라야 합니다. 그리고 측정했을 때 이득은 5-10%에 불과합니다. 기본 작업은 숫자를 비교하고 메모리에서 재정렬하는 것입니다. 순열을 가속화해야 합니다. 8 대신 4바이트를 다시 작성해야 합니다. 아니면 프로세서가 동일한 시간을 소비합니까? 소수점 이하 5자리의 모든 데이터가 있기 때문에 비교가 가속화되지 않을 수 있으며, 1이 다른 것보다 큰 비트에 도달하면 비교 연산이 비트 단위로 진행될 가능성이 가장 큽니다. 저것들. double 및 float 모두에 대해 비트 열거는 동일한 비트에서 10-20비트 후에 중지됩니다. 내가 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 다른 설명이 있습니까? 당연히 아니지. 비교, 더하기, 빼기, 쓰기, 읽기, 복사 기능 자체가 길고 데이터 유형에 선형적으로 의존하지 않습니다. Wizard2018 2021.02.20 11:35 #23394 막심 드미트리예프스키 : 그리고 앵무새처럼 똑같은 것을 반복하는 것을 멈추고 무언가를 하기 시작한다면, 당신은 진화의 막다른 지점처럼 보이는 것을 멈출 수 있습니다. 그리고 이것은 진화 자체가 판단할 것입니다. 여자도 있나요? 아니면 등불이 없으면 주지 아니하느냐? :))))) [삭제] 2021.02.20 11:46 #23395 마법사2018 : 그리고 이것은 진화 자체가 판단할 것입니다. 여자도 있나요? 아니면 등불이 없으면 주지 아니하느냐? :))))) 당신에게 탈출구를 제공했습니다, 트롤. 벽을 넘을 수 있어, 자연의 역설 [삭제] 2021.02.20 12:01 #23396 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596 거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련. 알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다. Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2021.01.31www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 12:06 #23397 막심 드미트리예프스키 : https://www.mql5.com/en/forum/86386/page2317#comment_20471596 거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련. 그리고 데이터 드레인 포인트를 가질 수 있습니까? [삭제] 2021.02.20 12:11 #23398 막심 드미트리예프스키 : https://www.mql5.com/en/forum/86386/page2317#comment_20471596 거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련. 알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다. 9세트부터 가르친다면. 당신처럼, 그것은 더 오래 "끌어당깁니다" [삭제] 2021.02.20 13:02 #23399 발레리 야스트렘스키 : 그리고 데이터 드레인 포인트를 가질 수 있습니까? 아마도 Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 13:06 #23400 막심 드미트리예프스키 : 아마도 그들은 분명한 것 같습니다. 배수 상태가 일반적인 상태와 어떻게 다른지 이해하는 데 필요한 것이 무엇인지 명확하지 않은 슬픔. 나는 그들과 함께 일할 것입니다. 필터 측면에서. ) 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여전히 방해가 되는 것이 있습니다.
해야 할 일에 대한 이해가 없습니다. 그리고 네트워크는 가장 교활한 네트워크일지라도 그 자체로 어리석고 추측할 수 없습니다. 그리고 이해가 나타나면 네트워크는 더 이상 필요하지 않습니다. 자연의 역설 :)
그리고 앵무새처럼 똑같은 것을 반복하는 것을 멈추고 무언가를 하기 시작한다면, 당신은 진화의 막다른 지점처럼 보이는 것을 멈출 수 있습니다.
누가 프로세서 작업을 이해합니까?
f 번째 빠른 정렬 을 이중에서 부동 유형으로 변경했습니다. 방금 데이터 유형을 변경했습니다.
4바이트의 경우 8바이트의 경우보다 두 배 빨라야 합니다. 그리고 측정했을 때 이득은 5-10%에 불과합니다.
기본 작업은 숫자를 비교하고 메모리에서 재정렬하는 것입니다.
순열을 가속화해야 합니다. 8 대신 4바이트를 다시 작성해야 합니다. 아니면 프로세서가 동일한 시간을 소비합니까?
소수점 이하 5자리의 모든 데이터가 있기 때문에 비교가 가속화되지 않을 수 있으며, 1이 다른 것보다 큰 비트에 도달하면 비교 연산이 비트 단위로 진행될 가능성이 가장 큽니다. 저것들. double 및 float 모두에 대해 비트 열거는 동일한 비트에서 10-20비트 후에 중지됩니다.
내가 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 다른 설명이 있습니까?
당연히 아니지. 비교, 더하기, 빼기, 쓰기, 읽기, 복사 기능 자체가 길고 데이터 유형에 선형적으로 의존하지 않습니다.
그리고 이것은 진화 자체가 판단할 것입니다. 여자도 있나요? 아니면 등불이 없으면 주지 아니하느냐? :)))))
당신에게 탈출구를 제공했습니다, 트롤. 벽을 넘을 수 있어, 자연의 역설
거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련.
알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다.
그리고 데이터 드레인 포인트를 가질 수 있습니까?
알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다.
9세트부터 가르친다면. 당신처럼, 그것은 더 오래 "끌어당깁니다"
아마도
그들은 분명한 것 같습니다. 배수 상태가 일반적인 상태와 어떻게 다른지 이해하는 데 필요한 것이 무엇인지 명확하지 않은 슬픔. 나는 그들과 함께 일할 것입니다. 필터 측면에서. )