여전히 방해가 되는 것이 있습니다.

해야 할 일에 대한 이해가 없습니다. 그리고 네트워크는 가장 교활한 네트워크일지라도 그 자체로 어리석고 추측할 수 없습니다. 그리고 이해가 나타나면 네트워크는 더 이상 필요하지 않습니다. 자연의 역설 :)

마법사2018 :

해야 할 일에 대한 이해가 없습니다. 그리고 네트워크는 가장 교활한 네트워크일지라도 그 자체로 어리석고 추측할 수 없습니다. 그리고 이해가 나타나면 네트워크는 더 이상 필요하지 않습니다. 자연의 역설 :)

그리고 앵무새처럼 똑같은 것을 반복하는 것을 멈추고 무언가를 하기 시작한다면, 당신은 진화의 막다른 지점처럼 보이는 것을 멈출 수 있습니다.

 
도서관 :

누가 프로세서 작업을 이해합니까?

f 번째 빠른 정렬 을 이중에서 부동 유형으로 변경했습니다. 방금 데이터 유형을 변경했습니다.

4바이트의 경우 8바이트의 경우보다 두 배 빨라야 합니다. 그리고 측정했을 때 이득은 5-10%에 불과합니다.

기본 작업은 숫자를 비교하고 메모리에서 재정렬하는 것입니다.

순열을 가속화해야 합니다. 8 대신 4바이트를 다시 작성해야 합니다. 아니면 프로세서가 동일한 시간을 소비합니까?

소수점 이하 5자리의 모든 데이터가 있기 때문에 비교가 가속화되지 않을 수 있으며, 1이 다른 것보다 큰 비트에 도달하면 비교 연산이 비트 단위로 진행될 가능성이 가장 큽니다. 저것들. double 및 float 모두에 대해 비트 열거는 동일한 비트에서 10-20비트 후에 중지됩니다.

내가 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 다른 설명이 있습니까?

당연히 아니지. 비교, 더하기, 빼기, 쓰기, 읽기, 복사 기능 자체가 길고 데이터 유형에 선형적으로 의존하지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그리고 앵무새처럼 똑같은 것을 반복하는 것을 멈추고 무언가를 하기 시작한다면, 당신은 진화의 막다른 지점처럼 보이는 것을 멈출 수 있습니다.

그리고 이것은 진화 자체가 판단할 것입니다. 여자도 있나요? 아니면 등불이 없으면 주지 아니하느냐? :)))))

마법사2018 :

그리고 이것은 진화 자체가 판단할 것입니다. 여자도 있나요? 아니면 등불이 없으면 주지 아니하느냐? :)))))

당신에게 탈출구를 제공했습니다, 트롤. 벽을 넘을 수 있어, 자연의 역설

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련.

알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다.


막심 드미트리예프스키 :

https://www.mql5.com/en/forum/86386/page2317#comment_20471596

거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련.


그리고 데이터 드레인 포인트를 가질 수 있습니까?

막심 드미트리예프스키 :

https://www.mql5.com/en/forum/86386/page2317#comment_20471596

거의 동일하게 나타납니다(5분). 모델은 +-를 동시에 끊습니다. 지난 2개월간 훈련.

알고리즘이 패턴을 뽑아냅니다.


9세트부터 가르친다면. 당신처럼, 그것은 더 오래 "끌어당깁니다"


발레리 야스트렘스키 :

그리고 데이터 드레인 포인트를 가질 수 있습니까?

아마도

 
막심 드미트리예프스키 :

아마도

그들은 분명한 것 같습니다. 배수 상태가 일반적인 상태와 어떻게 다른지 이해하는 데 필요한 것이 무엇인지 명확하지 않은 슬픔. 나는 그들과 함께 일할 것입니다. 필터 측면에서. )

