트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2339

Sergey Chalyshev 2021.02.19 20:16 #23381

Evgeny Dyuka 2021.02.19 20:20 #23382
도서관 : 우리는 너무 오랫동안 일해왔습니다...) 우리는 그것을 끝내지 않을 것이고 그것을 작동하게 만들지 않을 것입니다. 여전히 방해가 되는 것이 있습니다. 모든 것이 정상이며 실제 시장에서 테스트 중이며 잘 작동합니다.

Aleksey Nikolayev 2021.02.19 20:26 #23383
미하일 미샤닌 :

mytarmailS 2021.02.19 20:36 #23384
억만장자클럽 :

[삭제] 2021.02.19 20:38 #23385

Aleksei Kuznetsov 2021.02.19 21:19 #23386
막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2021.02.19 21:22 #23387
도서관 :

[삭제] 2021.02.19 21:37 #23388
게시물 23000개! 얘들 아, 아마도 어떤 종류의 결론을 내릴 때입니까?!

Konstantin Nikitin 2021.02.19 21:54 #23389
블라디미르 바스코프 :

[삭제] 2021.02.20 07:48 #23390
아마도 도움이 될 것입니다
우리는 너무 오랫동안 일해왔습니다...) 우리는 그것을 끝내지 않을 것이고 그것을 작동하게 만들지 않을 것입니다. 여전히 방해가 되는 것이 있습니다.
판단 추론 / 반영 https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
그러나 마술은 이항 분포 매개변수의 훌륭한 베이지안 추정입니다(베타 분포를 사전 분포로 사용하는 것 같습니다).
슈퍼 듀퍼 스마트 머신은 논의 중인 일종의 스레드입니다. 본질적으로 AI가 DotA를 챔피언과 함께 플레이하고 후자를 물리치는 것처럼 기계 학습이 Forex에서 돈을 버는 것을 막는 것은 무엇입니까?
글쎄, 당신은 적어도 그러한 모델을 훈련시키는 데 비용이 얼마나 드는지, 얼마나 많은 전문가가 그것을 개발하는지 물어야합니다 .. 아마도 당신은 그런 어리석은 질문을하지 않을 것입니다
그리드 \ martin을 거래하도록 NN을 훈련하는 경우, 없이 훈련하면 비슷한 그림을 얻을 수 있습니다. 2015-17년에는 동일한 패턴이 사라집니다.
아마도 이미 시간당 막대에서 최대값을 짜냈을 것입니다. 더 이상 진행되지 않습니다.
몇 가지 예
일반 마틴은 일반적으로 마지막에 배수됩니다. NS마틴도 배수?
어떻게 설정해
누구나 스스로 결론을 내립니다. 누군가는 전적으로 국회에 의존하고 있습니다. 누군가는 이를 전략의 추가 필터로 사용합니다. 국회를 전혀 신뢰하지 않는 사람들이 있습니다.
이 주제는 가능성에 대한 쇼 / 분석에 가깝고 단점이 발견되었습니다 ...
어떻게 해야할지 모르시는 분들을 위해
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/