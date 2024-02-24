트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2157

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

기능 공간에 스프레드를 넣을 효율적인 함수가 필요합니다.

당신은 이렇게 시도 할 수 있습니다

prices_l = prices.get( 'low' ).reset_index( drop = True )
prices_h = prices.get( 'high' ).reset_index( drop = True )
sp = prices.get( 'spread' ).reset_index( drop = True )/ 100000 
close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

그런 다음 close_diff를 기반으로 대상을 계산하거나 무작위 거래 를 샘플링합니다.

방금 목표물을 보고 이렇게 얻었습니다.

파일:
ctc_r4e52drq6xv.png  274 kb
6m8u3_sfg2dzaayop.png  248 kb
 
알렉세이 비아즈미킨 :

왜 "forumyanam"을 평가합니까, 이 작업의 목적은 무엇입니까?

목표를 달성하기 위해 노력하는 당신의 능력에 깊은 인상을 받았습니다. 그런 사람들은 항상 팀에서 자신의 자리를 찾을 수 있습니다. 기업의 집단적 성격이 개인보다 우선합니다.

심각한 작업을 위한 작업 그룹을 만드는 것이 가능합니다.

[삭제]  
웰리모른 :

당신은 이렇게 시도 할 수 있습니다

그런 다음 close_diff를 기반으로 목표를 계산하거나 무작위 거래를 샘플링합니다.

방금 목표물을 보고 이렇게 얻었습니다.

시원한! 노력하겠습니다 감사합니다

어떻게든 하고 싶었다

 
막심 드미트리예프스키 :

시원한! 노력하겠습니다 감사합니다

어떻게든 하고 싶었다

위의 오류에서 스프레드를 추가해야 합니다.

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

이제 두 수업 모두 지루해 보입니다))


[삭제]  
웰리모른 :

위의 오류에서 스프레드를 추가해야 합니다.

이제 두 수업 모두 지루해 보입니다))


거의 자고 있어요.. 그럼 볼게요. 글쎄, 잘 안되면 또 다른 어려운 선택지가 있는데 구하면 설명할 수 있어
 
막심 드미트리예프스키 :

밀도 분포가 필요합니다. 각 레이블 그룹에 대해 작업합니다. 아직 다른 옵션은 없고 하드코어 변형만 보입니다.

밀도의 변화와 그 사이에서 찾을 포인트

속도 차이 가속도 ... 수동 수동 가속은 중요하지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :
거의 자고 있어요.. 그럼 볼게요. 글쎄, 잘 안되면 또 다른 어려운 선택지가 있는데 구하면 설명할 수 있어

당신은 밤에 잠을 자야합니다)))) 그런 시간대 ))))

 
울라지미르 이제르스키 :

목표를 달성하기 위해 노력하는 당신의 능력에 깊은 인상을 받았습니다. 그런 사람들은 항상 팀에서 자신의 자리를 찾을 수 있습니다. 기업의 집단적 성격이 개인보다 우선합니다.

심각한 작업을 위한 작업 그룹을 만드는 것이 가능합니다.

아첨하는 평가에 감사드립니다.

당신은 대답을 피하는 데 마스터입니다.

그래서 무엇을 제공하고 싶습니까?

 
발레리 야스트렘스키 :

나는 73 세에 1 학년에 갔고 그는 군대에있었습니다 .... 명심하십시오 ... 아버지와 자녀는 영원한 책입니다)))))

나이를 생각해?

그러나 나는 이제 연금 수급자들이 입구에 전혀 앉지 않고 예전처럼 험담을하지 않는다는 것을 알았습니다 ...

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

아첨하는 평가에 감사드립니다.

당신은 대답을 피하는 데 마스터입니다.

그래서 무엇을 제공하고 싶습니까?

분명히 라트비아어와 동일하다.
1...215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164...3399
새 코멘트