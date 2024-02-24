트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2164 1...215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2020.11.22 12:49 #21631 알렉세이 니콜라예프 : 당신은 이미 작별 인사를 했지만 여전히 떠날 수 없습니다. 이것이 당신의 실명입니까? 당신은 무엇을 결정 했습니까? 문제는 - 위에서 설명한 MO에 대한 수많은 연구를 시장에서 어떻게 적용할 것인가? 최소한 데모의 예와 논쟁하면서 pliz에게 조언하십시오. Aleksey Nikolayev 2020.11.22 12:51 #21632 마법사2018 : 아마추어 무선 접근 방식은 항상 시장에서 좋은 결과를 가져왔습니다. :)))) 적어도 순종 수학자보다 훨씬 낫습니다. :)))) 적어도 어떤 식으로든 전혀 효과가 없었던 사람. 논의할 가치 가 있다 이 스레드를 어지럽히는 대신 다른 스레드에서. [삭제] 2020.11.22 13:02 #21633 알렉세이 니콜라예프 : 질을 희생하면서 양을 쫓다 그러나 이것은 소매 외환의 늪에 끊임없이 식물이 자라는 이유 중 하나가 될 수 있으며, 언젠가는 말라버릴 수도 있습니다. 난 그저 상상하기 좋아, 당신이 누구와도 손대지 않고 앉아서 자신의 일을 하는 방법 그런 다음 허수아비가 당신의 차나 사무실로 날아가 "이익을 보여라"와 같은 것을 나르기 시작합니다. 이것을 위해 그들은 그냥 묻었지만 지금은 자유주의적 가치라고 불립니다. Uladzimir Izerski 2020.11.22 13:07 #21634 블라다브드 : 오, 이것은 새로운 기술을 지지하는 사람들의 오만함입니다. 물론, 당신 앞에는 아무 것도 없었습니다. 모든 것이 우엉으로 닦이고 벽돌로 청소되었습니다. 추신: 모든 홀의 땀에 젖은 십자형 플러그는 오래 전에 퍼그를 덮어야 했지만 분명히 이 포럼의 중재가 주제에서 벗어난 싸움을 의미하지는 않습니다. 안타깝습니다. 사인파는 우리에게 무엇을 말합니까? 그것이 정현파라는 사실에 대해. 히히. Aleksey Nikolayev 2020.11.22 13:10 #21635 블라다브드 : 오, 이것은 새로운 기술을 지지하는 사람들의 오만함입니다. 물론, 당신 앞에는 아무 것도 없었습니다. 모든 것이 우엉으로 닦이고 벽돌로 청소되었습니다. 추신: 모든 홀의 땀에 젖은 십자형 플러그는 오래 전에 퍼그를 덮어야 했지만 분명히 이 포럼의 중재가 주제에서 벗어난 싸움을 의미하지는 않습니다. 안타깝습니다. 주제에 대한 분기를 시작하면 의미있게 논의 할 것입니다. Renat Akhtyamov 2020.11.22 13:13 #21636 알렉세이 니콜라예프 : 당신은 이미 작별 인사를 했지만 여전히 떠날 수 없습니다. 이것이 당신의 실명입니까? 그러한 계획의 별명이 포럼에 어떻게 표시되는지 모르는 경우 기계 학습을 적용하십시오. 그러나 여기에서도 MO가 다시 한 번 무력해질까 두렵습니다. Aleksey Nikolayev 2020.11.22 13:15 #21637 막심 드미트리예프스키 : 난 그저 상상하기 좋아, 당신이 누구와도 손대지 않고 앉아서 자신의 일을 하는 방법 그런 다음 허수아비가 당신의 차나 사무실로 날아가 "이익을 보여라"와 같은 것을 나르기 시작합니다. 이것을 위해 그들은 그냥 묻었지만 지금은 자유주의적 가치라고 불립니다. 오히려 "광고는 무역의 엔진"과 같은 가치입니다. 그런 캐릭터들의 노력 덕분에 4에 관한 섹션이 마르기 시작했습니다. 이제 그들은 여기에 뛰어 들었습니다. Uladzimir Izerski 2020.11.22 13:15 #21638 알렉세이 니콜라예프 : 주제에 대한 분기를 시작하면 의미있게 논의 할 것입니다. 교수님께서 지점을 차려서 사람들에게 수익성 있게 거래하는 방법을 가르쳐 주시지 않겠습니까? 아, 양은 훈련할 수 없습니다. 이것이 이유입니까? 뺨을 부풀리는 방법은 누구나 알고 있습니다. 히히. 어서 해봐요. Igor Makanu 2020.11.22 13:16 #21639 블라다브드 : 메시지에서 모든 평범한(또는 가식적인?) 파토스를 제거하면 그림만 남지만 불행히도 이 그림의 값은 0입니다. CR을 평가할 때 기본 기능으로 이동하는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 인내심을 가지고 주어진 오류로 역변환을 수행할 수도 있습니다. 그러나 문제는 동일하게 유지됩니다. 이러한 "암벽화"를 거래할 수 있으려면 분해된 신호와 시장 움직임 사이에 대응의 반복성 이 있어야 합니다.... "위에서": 기본 기능에 갈 때 그런 가슴이 보이면 팔아야합니다, 기간! 상향: Kotelnikov의 정리가 무엇을 찾을 수 있는지 잊어버린 사람들을 위해: https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html Uladzimir Izerski 2020.11.22 13:20 #21640 이고르 마카누 : 메시지에서 모든 평범한(또는 가식적인?) 파토스를 제거하면 그림만 남지만 불행히도 이 그림의 값은 0입니다. CR을 평가할 때 기본 기능으로 이동하는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 인내심을 가지고 주어진 오류로 역변환을 수행할 수도 있습니다. 그러나 문제는 동일하게 유지됩니다. 이러한 "암벽화"를 거래할 수 있으려면 분해된 신호와 시장 움직임 사이에 대응의 반복성 이 있어야 합니다.... "위에서": 기본 기능으로 전환할 때 이러한 가슴을 보았다면 판매해야 합니다 기간! 응. 바르게. 다이버입니다. 1...215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신은 이미 작별 인사를 했지만 여전히 떠날 수 없습니다. 이것이 당신의 실명입니까?
당신은 무엇을 결정 했습니까?
문제는 - 위에서 설명한 MO에 대한 수많은 연구를 시장에서 어떻게 적용할 것인가?
최소한 데모의 예와 논쟁하면서 pliz에게 조언하십시오.
아마추어 무선 접근 방식은 항상 시장에서 좋은 결과를 가져왔습니다. :)))) 적어도 순종 수학자보다 훨씬 낫습니다. :)))) 적어도 어떤 식으로든 전혀 효과가 없었던 사람.
논의할 가치 가 있다 이 스레드를 어지럽히는 대신 다른 스레드에서.
질을 희생하면서 양을 쫓다
그러나 이것은 소매 외환의 늪에 끊임없이 식물이 자라는 이유 중 하나가 될 수 있으며, 언젠가는 말라버릴 수도 있습니다.
난 그저 상상하기 좋아, 당신이 누구와도 손대지 않고 앉아서 자신의 일을 하는 방법
그런 다음 허수아비가 당신의 차나 사무실로 날아가 "이익을 보여라"와 같은 것을 나르기 시작합니다.
이것을 위해 그들은 그냥 묻었지만 지금은 자유주의적 가치라고 불립니다.
오, 이것은 새로운 기술을 지지하는 사람들의 오만함입니다. 물론, 당신 앞에는 아무 것도 없었습니다. 모든 것이 우엉으로 닦이고 벽돌로 청소되었습니다.
추신: 모든 홀의 땀에 젖은 십자형 플러그는 오래 전에 퍼그를 덮어야 했지만 분명히 이 포럼의 중재가 주제에서 벗어난 싸움을 의미하지는 않습니다. 안타깝습니다.
사인파는 우리에게 무엇을 말합니까? 그것이 정현파라는 사실에 대해. 히히.
오, 이것은 새로운 기술을 지지하는 사람들의 오만함입니다. 물론, 당신 앞에는 아무 것도 없었습니다. 모든 것이 우엉으로 닦이고 벽돌로 청소되었습니다.
추신: 모든 홀의 땀에 젖은 십자형 플러그는 오래 전에 퍼그를 덮어야 했지만 분명히 이 포럼의 중재가 주제에서 벗어난 싸움을 의미하지는 않습니다. 안타깝습니다.
주제에 대한 분기를 시작하면 의미있게 논의 할 것입니다.
당신은 이미 작별 인사를 했지만 여전히 떠날 수 없습니다. 이것이 당신의 실명입니까?
그러한 계획의 별명이 포럼에 어떻게 표시되는지 모르는 경우 기계 학습을 적용하십시오.그러나 여기에서도 MO가 다시 한 번 무력해질까 두렵습니다.
난 그저 상상하기 좋아, 당신이 누구와도 손대지 않고 앉아서 자신의 일을 하는 방법
그런 다음 허수아비가 당신의 차나 사무실로 날아가 "이익을 보여라"와 같은 것을 나르기 시작합니다.
이것을 위해 그들은 그냥 묻었지만 지금은 자유주의적 가치라고 불립니다.
오히려 "광고는 무역의 엔진"과 같은 가치입니다.
그런 캐릭터들의 노력 덕분에 4에 관한 섹션이 마르기 시작했습니다. 이제 그들은 여기에 뛰어 들었습니다.
주제에 대한 분기를 시작하면 의미있게 논의 할 것입니다.
교수님께서 지점을 차려서 사람들에게 수익성 있게 거래하는 방법을 가르쳐 주시지 않겠습니까? 아, 양은 훈련할 수 없습니다. 이것이 이유입니까?
뺨을 부풀리는 방법은 누구나 알고 있습니다. 히히.
어서 해봐요.
메시지에서 모든 평범한(또는 가식적인?) 파토스를 제거하면 그림만 남지만 불행히도 이 그림의 값은 0입니다.
CR을 평가할 때 기본 기능으로 이동하는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 인내심을 가지고 주어진 오류로 역변환을 수행할 수도 있습니다.
그러나 문제는 동일하게 유지됩니다. 이러한 "암벽화"를 거래할 수 있으려면 분해된 신호와 시장 움직임 사이에 대응의 반복성 이 있어야 합니다.... "위에서":
기본 기능에 갈 때 그런 가슴이 보이면 팔아야합니다, 기간!
상향:
Kotelnikov의 정리가 무엇을 찾을 수 있는지 잊어버린 사람들을 위해:
https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html
메시지에서 모든 평범한(또는 가식적인?) 파토스를 제거하면 그림만 남지만 불행히도 이 그림의 값은 0입니다.
CR을 평가할 때 기본 기능으로 이동하는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 인내심을 가지고 주어진 오류로 역변환을 수행할 수도 있습니다.
그러나 문제는 동일하게 유지됩니다. 이러한 "암벽화"를 거래할 수 있으려면 분해된 신호와 시장 움직임 사이에 대응의 반복성 이 있어야 합니다.... "위에서":
기본 기능으로 전환할 때 이러한 가슴을 보았다면 판매해야 합니다 기간!
응. 바르게. 다이버입니다.