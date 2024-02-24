트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1954 1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.08.03 16:57 #19531 처음 500 1개의 뉴런과 1개의 입력이 있는 그리드가 출력되었습니다. 170만 틱. 0.618의 수익성 있는 거래, 0.38의 예상 가치. 오리지널 시리즈의 스킨을 확인하고 싶은 분들이 계실 것입니다. Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 16:59 #19532 로르샤흐 : 1개의 뉴런과 1개의 입력이 있는 그리드가 출력되었습니다. 170만 틱. 0.618의 수익성 있는 거래, 0.38의 예상 가치. 오리지널 시리즈의 스킨을 확인하고 싶은 분들이 계실 것입니다. 훈련 현장의 사진은 누구에게도 관심이 없습니다. 테스트 또는 oob 로트를 기반으로 구축합니다. Rorschach 2020.08.03 17:19 #19533 도서관 : 훈련 현장의 사진은 누구에게도 관심이 없습니다. 테스트 또는 oob 로트를 기반으로 구축합니다. 이것은 검증이다 Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 17:26 #19534 로르샤흐 : 이것은 검증이다 화살처럼 직진... 믿을 수 없어 [삭제] 2020.08.03 17:29 #19535 로르샤흐 : 이것은 검증이다 스프레드 추가) Rorschach 2020.08.03 17:35 #19536 막심 드미트리예프스키 : 스프레드 추가) 이것은 다음 단계입니다. 가격은 무작위로 보이지만 여기에서는 1개의 뉴런에 이익이 있습니다. 무작위 [삭제] 2020.08.03 18:00 #19537 로르샤흐 : 이것은 다음 단계입니다. 가격은 무작위로 보이지만 여기에서는 1개의 뉴런에 이익이 있습니다. 무작위 지금까지는 모든 것이 수렴) 그러나 확산은 TS에 의해 결정될 수 있습니다. Rorschach 2020.08.03 18:03 #19538 막심 드미트리예프스키 : 지금까지는 모든 것이 수렴) 그러나 확산은 TS에 의해 결정될 수 있습니다. 나는 누군가를 위해 스프레드를 추가 할 것입니다. 나는 아직 정상적으로하는 방법을 모릅니다. 지그재그와 같은 대상이 필요합니다. [삭제] 2020.08.03 18:04 #19539 로르샤흐 : 나는 누군가를 위해 스프레드를 추가 할 것입니다. 나는 아직 정상적으로하는 방법을 모릅니다. 지그재그와 같은 대상이 필요합니다. 각 거래에서 공제 Aleksey Vyazmikin 2020.08.03 18:08 #19540 로르샤흐 : 처음 500 1개의 뉴런과 1개의 입력이 있는 그리드가 출력되었습니다. 170만 틱. 0.618의 수익성 있는 거래, 0.38의 예상 가치. 오리지널 시리즈의 스킨을 확인하고 싶은 분들이 계실 것입니다. "초기 시리즈" - 가격입니까 아니면 샘플입니까? 선택을 취소합니다. 1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1개의 뉴런과 1개의 입력이 있는 그리드가 출력되었습니다. 170만 틱. 0.618의 수익성 있는 거래, 0.38의 예상 가치. 오리지널 시리즈의 스킨을 확인하고 싶은 분들이 계실 것입니다.
훈련 현장의 사진은 누구에게도 관심이 없습니다. 테스트 또는 oob 로트를 기반으로 구축합니다.
이것은 검증이다
스프레드 추가)
이것은 다음 단계입니다. 가격은 무작위로 보이지만 여기에서는 1개의 뉴런에 이익이 있습니다.
지금까지는 모든 것이 수렴) 그러나 확산은 TS에 의해 결정될 수 있습니다.
나는 누군가를 위해 스프레드를 추가 할 것입니다. 나는 아직 정상적으로하는 방법을 모릅니다. 지그재그와 같은 대상이 필요합니다.
각 거래에서 공제
"초기 시리즈" - 가격입니까 아니면 샘플입니까? 선택을 취소합니다.