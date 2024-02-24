트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1954

1개의 뉴런과 1개의 입력이 있는 그리드가 출력되었습니다. 170만 틱. 0.618의 수익성 있는 거래, 0.38의 예상 가치. 오리지널 시리즈의 스킨을 확인하고 싶은 분들이 계실 것입니다.

 
로르샤흐 :

훈련 현장의 사진은 누구에게도 관심이 없습니다. 테스트 또는 oob 로트를 기반으로 구축합니다.
 
도서관 :
이것은 검증이다

 
로르샤흐 :

화살처럼 직진... 믿을 수 없어
[삭제]  
로르샤흐 :

스프레드 추가)

 
막심 드미트리예프스키 :

이것은 다음 단계입니다. 가격은 무작위로 보이지만 여기에서는 1개의 뉴런에 이익이 있습니다.

무작위


[삭제]  
로르샤흐 :

무작위


지금까지는 모든 것이 수렴) 그러나 확산은 TS에 의해 결정될 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 누군가를 위해 스프레드를 추가 할 것입니다. 나는 아직 정상적으로하는 방법을 모릅니다. 지그재그와 같은 대상이 필요합니다.

[삭제]  
로르샤흐 :

각 거래에서 공제

 
로르샤흐 :

처음 500


"초기 시리즈" - 가격입니까 아니면 샘플입니까? 선택을 취소합니다.

