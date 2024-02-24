트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1950

발레리 야스트렘스키 :

가장 중요한 것은 체면을 잃지 않는 것입니다)

이것에 대해 말하다

잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오

잃지 않는 것은 얻는 것이다

피터 코노우 :
당신은 심각한 부상을 입었습니다. 정신과 의사에게 가거나 그런거... 난 당신의 부상을 악화시키고 싶지 않아요. 난동에 점프하지 마십시오.
이미 갔다)) 불명예. 피라미드 모양의 신경망
 
레나트 아크티아모프 :

이것에 대해 말하다

잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오

잃지 않는 것은 얻는 것이다

우둔. 지지 않는 것은 벌 수 없는 울타리에 앉아 있는 것이다. 이 말에는 의미가 없다....
 
마이클 마르쿠카이테스 :
우둔. 지지 않는 것은 벌 수 없는 울타리에 앉아 있는 것이다. 이 말에는 의미가 없다....

미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라

잃지 않는 것은 얻는 것이다

거래를 시작하고, 그녀는 적자에 들어갔고,

정책 - 잃지 마세요, 질문은 - 어떻게?

로봇이 될 방법을 파악하고 켜십시오.

그것은 손으로 작동하지 않을 것입니다

이것은 성배

 
레나트 아크티아모프 :
미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라
네, 이 일을 오랫동안 겪었습니다. 도움이 되지 않습니다..... "가장 중요한 것은 잃지 않는 것입니다."라는 문구의 의미에서. 자기기만이다....
 
어머, 이제 시장 자체를 위해 다른 비디오를 녹화 할 생각입니까 ??? 네, 관객들 사이에 많은 오해를 풀기 위해 ....
 
마이클 마르쿠카이테스 :
"가장 중요한 것은 잃지 않는 것입니다." 자기기만이다....

누가 주장) 그러나 이것은 얼굴에 관한 것이 아닙니다)

 
도서관 :

글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까?

 
mytarmailS :

글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까?

아니요.
여름. 다른 많은 것들. 앞으로 시간이 되면 실험해 보겠습니다.
 
로르샤흐 :

인풋 레이어의 가중치 값을 뽑아내고 싶은데 방법을 찾아야 합니다.

1개의 뉴런과 100개의 입력이 있는 네트워크의 경우. 왼쪽에는 모든 입력이 있고 가운데에는 마지막 10개가 있습니다. 오른쪽에는 10개의 뉴런, 100개의 입력이 있습니다.

크게 하는

동일한 네트워크가 고도로 과도하게 훈련됨


왼쪽에 ma(100) 100개 입력, 오른쪽에 ma(50) 100개 입력이 있는 교차점당 그리드 가중치.


