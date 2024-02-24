트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1950 1...194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:33 #19491 발레리 야스트렘스키 : 가장 중요한 것은 체면을 잃지 않는 것입니다) 이것에 대해 말하다 잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오 잃지 않는 것은 얻는 것이다 [삭제] 2020.08.01 22:34 #19492 피터 코노우 : 당신은 심각한 부상을 입었습니다. 정신과 의사에게 가거나 그런거... 난 당신의 부상을 악화시키고 싶지 않아요. 난동에 점프하지 마십시오. 이미 갔다)) 불명예. 피라미드 모양의 신경망 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:34 #19493 레나트 아크티아모프 : 이것에 대해 말하다 잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오 잃지 않는 것은 얻는 것이다 우둔. 지지 않는 것은 벌 수 없는 울타리에 앉아 있는 것이다. 이 말에는 의미가 없다.... Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:35 #19494 마이클 마르쿠카이테스 : 우둔. 지지 않는 것은 벌 수 없는 울타리에 앉아 있는 것이다. 이 말에는 의미가 없다.... 미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라 잃지 않는 것은 얻는 것이다 거래를 시작하고, 그녀는 적자에 들어갔고, 정책 - 잃지 마세요, 질문은 - 어떻게? 로봇이 될 방법을 파악하고 켜십시오. 그것은 손으로 작동하지 않을 것입니다 이것은 성배 다 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:37 #19495 레나트 아크티아모프 : 미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라 네, 이 일을 오랫동안 겪었습니다. 도움이 되지 않습니다..... "가장 중요한 것은 잃지 않는 것입니다."라는 문구의 의미에서. 자기기만이다.... Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:41 #19496 어머, 이제 시장 자체를 위해 다른 비디오를 녹화 할 생각입니까 ??? 네, 관객들 사이에 많은 오해를 풀기 위해 .... Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 23:05 #19497 마이클 마르쿠카이테스 : "가장 중요한 것은 잃지 않는 것입니다." 자기기만이다.... 누가 주장) 그러나 이것은 얼굴에 관한 것이 아닙니다) mytarmailS 2020.08.02 07:13 #19498 도서관 : 글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까? Aleksei Kuznetsov 2020.08.02 08:57 #19499 mytarmailS : 글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까? 아니요. 여름. 다른 많은 것들. 앞으로 시간이 되면 실험해 보겠습니다. Rorschach 2020.08.02 10:26 #19500 로르샤흐 : 인풋 레이어의 가중치 값을 뽑아내고 싶은데 방법을 찾아야 합니다. 1개의 뉴런과 100개의 입력이 있는 네트워크의 경우. 왼쪽에는 모든 입력이 있고 가운데에는 마지막 10개가 있습니다. 오른쪽에는 10개의 뉴런, 100개의 입력이 있습니다. 동일한 네트워크가 고도로 과도하게 훈련됨 왼쪽에 ma(100) 100개 입력, 오른쪽에 ma(50) 100개 입력이 있는 교차점당 그리드 가중치. 1...194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가장 중요한 것은 체면을 잃지 않는 것입니다)
이것에 대해 말하다
잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오
잃지 않는 것은 얻는 것이다
당신은 심각한 부상을 입었습니다. 정신과 의사에게 가거나 그런거... 난 당신의 부상을 악화시키고 싶지 않아요. 난동에 점프하지 마십시오.
이것에 대해 말하다
잃지 않는 법, 거래에 대한 항목을 찾지 않는 법을 배우십시오
잃지 않는 것은 얻는 것이다
우둔. 지지 않는 것은 벌 수 없는 울타리에 앉아 있는 것이다. 이 말에는 의미가 없다....
미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라
잃지 않는 것은 얻는 것이다
거래를 시작하고, 그녀는 적자에 들어갔고,
정책 - 잃지 마세요, 질문은 - 어떻게?
로봇이 될 방법을 파악하고 켜십시오.
그것은 손으로 작동하지 않을 것입니다
이것은 성배 다
미샤, 두뇌들이여, 로봇을 꺼라
"가장 중요한 것은 잃지 않는 것입니다." 자기기만이다....
누가 주장) 그러나 이것은 얼굴에 관한 것이 아닙니다)
글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까?
글쎄, 당신은 무언가를 줄이려고 했습니까?
여름. 다른 많은 것들. 앞으로 시간이 되면 실험해 보겠습니다.
인풋 레이어의 가중치 값을 뽑아내고 싶은데 방법을 찾아야 합니다.
1개의 뉴런과 100개의 입력이 있는 네트워크의 경우. 왼쪽에는 모든 입력이 있고 가운데에는 마지막 10개가 있습니다. 오른쪽에는 10개의 뉴런, 100개의 입력이 있습니다.
동일한 네트워크가 고도로 과도하게 훈련됨
왼쪽에 ma(100) 100개 입력, 오른쪽에 ma(50) 100개 입력이 있는 교차점당 그리드 가중치.