트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1815 1...180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2020.06.14 23:32 #18141 발레리 야스트렘스키 : 순진하지 않습니다. 이것은 재미를 위해 그렇습니다. 매트 모델에는 비밀이 없으며 이해해야합니다.)))))) 아, 뭐? 정상. 폴란드 사람들이 말했듯이 남쪽은 불행히도 새로운 것이 아니라 모든 비밀을 알게 되었습니다. Uladzimir Izerski 2020.06.15 10:20 #18142 네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 역사(확실한) 또는 시장이 미래에 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다. 나는 그러한 가격 행동을 기계로 예측하는 가장 좋은 방법을 모릅니다. 지금이 현재라는 점을 이해해 주시길 바랍니다. mytarmailS 2020.06.15 11:09 #18143 울라지미르 이제르스키 : 네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 (확실한) 역사에서 또는 시장이 미래에 당신에게 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다. NS는 다변수 최적화입니다!! 최적화에서 무엇을 원하십니까? 그래서 그녀는 우주로 날아갔습니다. 그리고 그 전에 그녀는 우주선을 직접 만들었습니다. 개인이 일정에서 패턴을 찾지 못한다면 국회에 바라는 점은?? NS에는 평균 100~1000개의 뉴런이 있고 인간의 뇌 에는 860억 개의 뉴런 이 있습니다. 차이가 느껴지시나요??? 간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !! (나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다. 여기 대부분의 사람들은 그렇게 생각합니다) 국회는 이미 많은 일을 할 줄 알고 놀라운 일을 하고 있습니다 ... 카록. 나는 건조 잔류물을 요약합니다. 예를 들어 긍정적인 입력의 70%를 제공하는 시스템이 있는 경우 NS는 긍정적인 입력의 90-95%를 만드는 데 도움이 됩니다. 시스템이 50/50을 제공하면 NS를 사용하면 45/55를 제공하면 45개의 긍정적인 입력이 %입니다! 예, 예, 불쾌하고 어리석은 ... 그리고 최적화에서 무엇을 원했습니까? 입구에 쓰레기? 기적? 글쎄, 여기있는 모든 사람들이 그것을 원하고 배기 가스가 분명합니다 ... 월 20%부터 안정적으로 주는 수익 생성기 EA Profit Generator EA 결과 Uladzimir Izerski 2020.06.15 11:27 #18144 mytarmailS : NS는 다변수 최적화입니다!! 최적화에서 무엇을 원하십니까? 그래서 그녀는 우주로 날아갔습니다. 그리고 그 전에 그녀는 우주선을 직접 만들었습니다. 개인이 일정에서 패턴을 찾지 못한다면 국회에 바라는 점은?? NS에는 평균 100~1000개의 뉴런이 있고 인간의 뇌 에는 860억 개의 뉴런 이 있습니다. 차이가 느껴지시나요??? 간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !! (나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다. 여기 대부분의 사람들은 그렇게 생각합니다) 국회는 이미 많은 일을 할 줄 알고 놀라운 일을 하고 있습니다 ... 카록. 요약하자면, 건조 잔여물 - 예를 들어 긍정적인 입력의 70%를 제공하는 시스템이 있는 경우 NS는 긍정적인 입력의 90-95%를 만드는 데 도움이 됩니다. 시스템이 50/50을 제공하면 NS를 사용하면 45/55를 제공하면 45개의 긍정적인 입력이 %입니다! 예, 예, 불쾌하고 어리석은 ... 그리고 최적화에서 무엇을 원했습니까? 입구에 쓰레기? 기적? 글쎄, 여기있는 모든 사람들이 그것을 원하고 배기가 분명합니다 ... 적어도 한 명의 대담자가 이야기할 준비가 되어 있다는 사실이 이미 기쁩니다. 왜 그게 다야? 가비지가 NN에 로드되는 경우 예상되는 출력은 무엇입니까? 아마 추측. 과학적으로 보이는 모든 아름다운 게시물. Uladzimir Izerski 2020.06.15 11:47 #18145 울라지미르 이제르스키 : 적어도 한 명의 대담자가 이야기할 준비가 되어 있다는 사실이 이미 기쁩니다. 왜 그게 다야? 가비지가 NN에 로드되는 경우 예상되는 출력은 무엇입니까? 아마 추측. 과학적으로 보이는 모든 아름다운 게시물. 나는 당신의 이 게시물을 주의 깊게 다시 읽었습니다. 간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !! 최적화할 가치가 없다고 생각합니다. 스토리를 최적화할 수 있을 뿐이지만 이미 현실과는 거리가 멉니다. 미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다. 이것은 AI가 필요한 곳이지 역사가 아닌 곳입니다))) Evgeny Dyuka 2020.06.15 11:58 #18146 울라지미르 이제르스키 : 네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 역사(확실한) 또는 시장이 미래에 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다. 나는 그러한 가격 행동을 기계로 예측하는 가장 좋은 방법을 모릅니다. 지금이 현재라는 점을 이해해 주시길 바랍니다. 또 다른 모든 프로펠러, 모든 것이 잘 작동하고 정상적으로 예측합니다. 물론 완벽하지는 않지만 평균 상인 수준입니다. 가격 움직임이 절대적인 혼돈이라는 확고한 확신은 어디에서 오는가? "상인"과 같은 직업이 있습니다. 상인은 거기에 있는 패턴을 사용하여 생계를 유지합니다. 신경망도 이러한 패턴을 찾습니다. 예, 작업은 사소하지 않지만 해결할 수 있으며 이에 대한 예가 있습니다. Uladzimir Izerski 2020.06.15 12:08 #18147 예브게니 듀카 : 또 다른 모든 프로펠러, 모든 것이 잘 작동하고 정상적으로 예측합니다. 물론 완벽하지는 않지만 평균 상인 수준입니다. 가격 움직임이 절대적인 혼돈이라는 확고한 확신은 어디에서 오는가? "상인"과 같은 직업이 있습니다. 상인은 거기에 있는 패턴을 사용하여 생계를 유지합니다. 신경망도 이러한 패턴을 찾습니다. 예, 작업은 사소하지 않지만 해결할 수 있으며 이에 대한 예가 있습니다. 알겠습니다. 맥주 한 잔 하고 답변드리겠습니다.) Evgeny Dyuka 2020.06.15 12:09 #18148 울라지미르 이제르스키 : 네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 (확실한) 역사에서 잘 작동 하거나 시장이 미래에 당신에게 제공하지 않으려고 하는 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다. 신경망의 특성은 오랜 역사에서 잘 배웠다면 다른 조건에서도 잘 작동하고 조건이 많이 바뀌면 예측을 멈추고 시장이 익숙해질 때까지 기다리는 것입니다. 다시. 이것은 "인간" 전략에 비해 신경망의 큰 장점입니다. mytarmailS 2020.06.15 12:14 #18149 울라지미르 이제르스키 : 나는 당신의 이 게시물을 주의 깊게 다시 읽었습니다. 간단히 말해서, 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동/비교하므로 모든 실망, 문제는 국회가 아니라 귀하에게 있습니다!! 최적화할 가치가 없다고 생각합니다. 스토리를 최적화할 수 있을 뿐이지만 이미 현실과는 거리가 멉니다. 미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다. 이것은 AI가 필요한 곳이지 역사가 아닌 곳입니다))) 최적화라는 단어를 스토캐스틱의 주기를 조정한 동의어로 받아들이지 마세요.. 패턴을 분석하고 양질의 진입점을 분리하려고 할 때 구매 패턴, 판매 패턴 및 정크... 당신이하는? 클래스 오류 를 최소화하고 ( 최적화 ) "구매", "판매", "대기"라는 세 가지 클래스가 있습니다. 이것은 기계 학습 의 분류 작업입니다. 시장 상황을 패턴으로 나누고 숫자를 줄 때 - 이것이 머신 러닝 에서 클러스터링의 작업입니다 . 최적의 패턴 수를 찾는 것, 이것도 최적화 입니다. 보시다시피, 당신은 오랫동안 기계 학습에 종사해 왔으며 가장 최적의 도구가 아니라 그것에 대해 의심조차하지 않습니다. 그러나 그것은 비어 있습니다 .. 울라지미르 이제르스키 : 미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다. 이것은 AI가 필요한 곳 이지 역사가 아닌 곳입니다))) 당신은 자신과 모순됩니다. 그리고 이것이 미래의 암시라는 것을 어떻게 압니까? 예전처럼 봤기 때문일지도 모르지만, 그전엔 마치 이야기 같았어) 기고글 토론 "신경망 저렴하고 신경망 및 입력 머신 러닝 및 신경망 Uladzimir Izerski 2020.06.15 12:41 #18150 예브게니 듀카 : 신경망의 특성은 오랜 역사에서 잘 배웠다면 다른 조건에서도 잘 작동하고 조건이 많이 바뀌면 예측을 멈추고 시장이 익숙해질 때까지 기다리는 것입니다. 다시. 이것은 "인간" 전략에 비해 신경망의 큰 장점입니다. 글쎄, 이야기는 언제든지 바뀔 수 있고 신경망은 가격 움직임의 본질을 바꾸지 않을 것입니다. 꿈도 꾸지 마세요. 그리고 몇 년을 기다릴 수 있습니다. 이런 1...180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
순진하지 않습니다. 이것은 재미를 위해 그렇습니다. 매트 모델에는 비밀이 없으며 이해해야합니다.))))))
아, 뭐? 정상. 폴란드 사람들이 말했듯이 남쪽은 불행히도 새로운 것이 아니라 모든 비밀을 알게 되었습니다.
네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 역사(확실한) 또는 시장이 미래에 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다.
나는 그러한 가격 행동을 기계로 예측하는 가장 좋은 방법을 모릅니다.
지금이 현재라는 점을 이해해 주시길 바랍니다.
네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 (확실한) 역사에서 또는 시장이 미래에 당신에게 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다.
NS는 다변수 최적화입니다!!
최적화에서 무엇을 원하십니까? 그래서 그녀는 우주로 날아갔습니다. 그리고 그 전에 그녀는 우주선을 직접 만들었습니다.
개인이 일정에서 패턴을 찾지 못한다면 국회에 바라는 점은??
NS에는 평균 100~1000개의 뉴런이 있고 인간의 뇌 에는 860억 개의 뉴런 이 있습니다. 차이가 느껴지시나요???
간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !! (나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다. 여기 대부분의 사람들은 그렇게 생각합니다)
국회는 이미 많은 일을 할 줄 알고 놀라운 일을 하고 있습니다 ...
카록. 나는 건조 잔류물을 요약합니다. 예를 들어 긍정적인 입력의 70%를 제공하는 시스템이 있는 경우 NS는 긍정적인 입력의 90-95%를 만드는 데 도움이 됩니다. 시스템이 50/50을 제공하면 NS를 사용하면 45/55를 제공하면 45개의 긍정적인 입력이 %입니다!
예, 예, 불쾌하고 어리석은 ... 그리고 최적화에서 무엇을 원했습니까? 입구에 쓰레기? 기적? 글쎄, 여기있는 모든 사람들이 그것을 원하고 배기 가스가 분명합니다 ...
NS는 다변수 최적화입니다!!
최적화에서 무엇을 원하십니까? 그래서 그녀는 우주로 날아갔습니다. 그리고 그 전에 그녀는 우주선을 직접 만들었습니다.
개인이 일정에서 패턴을 찾지 못한다면 국회에 바라는 점은??
NS에는 평균 100~1000개의 뉴런이 있고 인간의 뇌 에는 860억 개의 뉴런 이 있습니다. 차이가 느껴지시나요???
간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !! (나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다. 여기 대부분의 사람들은 그렇게 생각합니다)
국회는 이미 많은 일을 할 줄 알고 놀라운 일을 하고 있습니다 ...
카록. 요약하자면, 건조 잔여물 - 예를 들어 긍정적인 입력의 70%를 제공하는 시스템이 있는 경우 NS는 긍정적인 입력의 90-95%를 만드는 데 도움이 됩니다. 시스템이 50/50을 제공하면 NS를 사용하면 45/55를 제공하면 45개의 긍정적인 입력이 %입니다!
예, 예, 불쾌하고 어리석은 ... 그리고 최적화에서 무엇을 원했습니까? 입구에 쓰레기? 기적? 글쎄, 여기있는 모든 사람들이 그것을 원하고 배기가 분명합니다 ...
적어도 한 명의 대담자가 이야기할 준비가 되어 있다는 사실이 이미 기쁩니다.
왜 그게 다야? 가비지가 NN에 로드되는 경우 예상되는 출력은 무엇입니까? 아마 추측.
과학적으로 보이는 모든 아름다운 게시물.
적어도 한 명의 대담자가 이야기할 준비가 되어 있다는 사실이 이미 기쁩니다.
왜 그게 다야? 가비지가 NN에 로드되는 경우 예상되는 출력은 무엇입니까? 아마 추측.
과학적으로 보이는 모든 아름다운 게시물.
나는 당신의 이 게시물을 주의 깊게 다시 읽었습니다.
간단히 말해서 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동 / 비교하므로 모든 좌절감, 문제는 국회가 아니라 당신에게 있습니다 !!
최적화할 가치가 없다고 생각합니다.
스토리를 최적화할 수 있을 뿐이지만 이미 현실과는 거리가 멉니다.
미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다.
이것은 AI가 필요한 곳이지 역사가 아닌 곳입니다)))
네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 역사(확실한) 또는 시장이 미래에 제공하지 않으려고 할 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다.
나는 그러한 가격 행동을 기계로 예측하는 가장 좋은 방법을 모릅니다.
지금이 현재라는 점을 이해해 주시길 바랍니다.
가격 움직임이 절대적인 혼돈이라는 확고한 확신은 어디에서 오는가? "상인"과 같은 직업이 있습니다. 상인은 거기에 있는 패턴을 사용하여 생계를 유지합니다. 신경망도 이러한 패턴을 찾습니다. 예, 작업은 사소하지 않지만 해결할 수 있으며 이에 대한 예가 있습니다.
또 다른 모든 프로펠러, 모든 것이 잘 작동하고 정상적으로 예측합니다. 물론 완벽하지는 않지만 평균 상인 수준입니다.
가격 움직임이 절대적인 혼돈이라는 확고한 확신은 어디에서 오는가? "상인"과 같은 직업이 있습니다. 상인은 거기에 있는 패턴을 사용하여 생계를 유지합니다. 신경망도 이러한 패턴을 찾습니다. 예, 작업은 사소하지 않지만 해결할 수 있으며 이에 대한 예가 있습니다.
알겠습니다. 맥주 한 잔 하고 답변드리겠습니다.)
네, 여러분, 국회를 훈련할 수 있습니다. 그러나 그것은 (확실한) 역사에서 잘 작동 하거나 시장이 미래에 당신에게 제공하지 않으려고 하는 예외적으로 이상적인 조건에서만 잘 작동할 것입니다.
신경망의 특성은 오랜 역사에서 잘 배웠다면 다른 조건에서도 잘 작동하고 조건이 많이 바뀌면 예측을 멈추고 시장이 익숙해질 때까지 기다리는 것입니다. 다시. 이것은 "인간" 전략에 비해 신경망의 큰 장점입니다.
나는 당신의 이 게시물을 주의 깊게 다시 읽었습니다.
간단히 말해서, 일반적인 최적화를 인공 지능과 혼동/비교하므로 모든 실망, 문제는 국회가 아니라 귀하에게 있습니다!!
최적화할 가치가 없다고 생각합니다.
스토리를 최적화할 수 있을 뿐이지만 이미 현실과는 거리가 멉니다.
미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다.
이것은 AI가 필요한 곳이지 역사가 아닌 곳입니다)))
최적화라는 단어를 스토캐스틱의 주기를 조정한 동의어로 받아들이지 마세요..
패턴을 분석하고 양질의 진입점을 분리하려고 할 때 구매 패턴, 판매 패턴 및 정크...
당신이하는? 클래스 오류 를 최소화하고 ( 최적화 ) "구매", "판매", "대기"라는 세 가지 클래스가 있습니다. 이것은 기계 학습 의 분류 작업입니다.
시장 상황을 패턴으로 나누고 숫자를 줄 때 - 이것이 머신 러닝 에서 클러스터링의 작업입니다 .
최적의 패턴 수를 찾는 것, 이것도 최적화 입니다.
보시다시피, 당신은 오랫동안 기계 학습에 종사해 왔으며 가장 최적의 도구가 아니라 그것에 대해 의심조차하지 않습니다. 그러나 그것은 비어 있습니다 ..
미래에 대한 많은 힌트가 있으며 그것들만 사용해야 합니다.
이것은 AI가 필요한 곳 이지 역사가 아닌 곳입니다)))
당신은 자신과 모순됩니다.
그리고 이것이 미래의 암시라는 것을 어떻게 압니까? 예전처럼 봤기 때문일지도 모르지만, 그전엔 마치 이야기 같았어)
신경망의 특성은 오랜 역사에서 잘 배웠다면 다른 조건에서도 잘 작동하고 조건이 많이 바뀌면 예측을 멈추고 시장이 익숙해질 때까지 기다리는 것입니다. 다시. 이것은 "인간" 전략에 비해 신경망의 큰 장점입니다.
글쎄, 이야기는 언제든지 바뀔 수 있고 신경망은 가격 움직임의 본질을 바꾸지 않을 것입니다. 꿈도 꾸지 마세요. 그리고 몇 년을 기다릴 수 있습니다. 이런