트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1817 1...181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.06.15 16:15 #18161 울라지미르 이제르스키 : 나는 의미의 최선의 의미를 탐구하지 않았지만 본질은 동일합니다. 제 말은 AI는 현재 상황을 이해하고 미래를 보는 능력을 가진 소프트웨어 제품이라는 것입니다. 약간 맞지 않습니다. AI는 내부 신경망 에 서비스를 제공하는 코드 세트입니다. 즉, AI의 일부로 코드의 사전 및 사후 처리로 서비스되는 신경망이 있습니다. 즉, 각 AI에는 NS가 있지만 모든 NS가 AI가 될 수 있는 것은 아닙니다. 신경망은 기본적으로 다항식입니다. 이 다항식이 추가 수준의 코드, 즉 데이터 사전 처리, 훈련 전 훈련 세트의 까다로운 분석, 결과 분석에 의해 제공되는 경우 일반적으로 이 시스템은 다음을 수행할 수 있습니다. NN은 작지만 이 전체 프로젝트에서 매우 중요한 기관인 AI라고 합니다. NS는 AI 없이는 될 수 있지만 AI는 NS 없이는 될 수 없습니다.... 여기에는 공상 과학 소설이 없습니다. 코드로서의 평범한 존재일 뿐입니다. 그리고 AI에 너무 많은 것을 두지 마십시오. 가장 중요한 것은 AI가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 이해하는 것입니다.... 중요합니다!!!! 누군가 나에게 *AT LEAST 시장에서의 선택 기준 국회 업무에 대한 "구체적인" mytarmailS 2020.06.15 16:48 #18162 마이클 마르쿠카이테스 : 약간 맞지 않습니다. AI는 컴 미카쇼 헛소리하는거야? 거기 또 쿵쾅거리거나 하는거야? :)) Mihail Marchukajtes 2020.06.15 19:39 #18163 mytarmailS : 미카쇼 헛소리하는거야? 거기 또 쿵쾅거리거나 하는거야? :)) 형 지금까지 몰랐으면 놀람....조심하자 사람들이 우릴 쳐다보고 있어... Uladzimir Izerski 2020.06.15 19:55 #18164 믿기 어렵지만 가격은 정확히 특정 장소에서 시계가 어떻게 전개되는지입니다. 이는 이 프로세스를 코드로 식별하고 구현할 수 있음을 의미합니다. 이것은 AI가 될 것입니다. 하지만 큰 하지만. 이 비밀을 열면 모두가 그것을 사용하려고 할 것입니다. 그리고 큰 zilch가있을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.15 19:58 #18165 울라지미르 이제르스키 : 믿기 어렵지만 가격은 정확히 특정 장소에서 시계가 어떻게 전개되는지입니다. 이는 이 프로세스를 코드로 식별하고 구현할 수 있음을 의미합니다. 이것은 AI가 될 것입니다. 하지만 큰 하지만. 이 비밀을 열면 모두가 그것을 사용하려고 할 것입니다. 그리고 큰 zilch가있을 것입니다. 더 자세히 말씀드리겠습니다. 거래자가 거래할 수 있는 옵션 수준이 있습니다. 이러한 수준은 시장에서 잘 알려져 있습니다. 그들은 사양의 각 옵션에 대한 스트라이크에 의해 결정되므로 미국을 발견하지 못한 경우 .... 아마도 내가 당신을 위해 열었을 것입니다 ... 그래서 계속 ... Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:03 #18166 마이클 마르쿠카이테스 : 더 자세히 말씀드리겠습니다. 거래자가 거래할 수 있는 옵션 수준이 있습니다. 이러한 수준은 시장에서 잘 알려져 있습니다. 그들은 사양의 각 옵션에 대한 스트라이크에 의해 결정되므로 미국을 발견하지 못한 경우 .... 아마도 내가 당신을 위해 열었을 것입니다 ... 그래서 계속 ... 나와 함께라면 오리 등의 물처럼. 그리고 당신과 함께라면 더욱 그렇습니다)) Mihail Marchukajtes 2020.06.15 20:05 #18167 울라지미르 이제르스키 : 나와 함께라면 오리 등의 물처럼. 그리고 당신과 함께라면 더욱 그렇습니다)) Mdya .... 슬프다 .... 캠페인의 적절성과 함께 여기에서 어렵습니다. 좋아 .... 정말 뭐지 ... 괜찮아, 가장 중요한 것은 걱정하지 않는 것입니다. 모든 것이 잘 될 것입니다 :-) Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:14 #18168 마이클 마르쿠카이테스 : Mdya .... 슬프다 .... 캠페인의 적절성과 함께 여기에서 어렵습니다. 좋아 .... 정말 뭐지 ... 괜찮아, 가장 중요한 것은 걱정하지 않는 것입니다. 모든 것이 잘 될 것입니다 :-) 징징거려도 괜찮아 다 괜찮을거야. 연락처의 범위는 이미 "AU"를 외칠 필요가 있을 정도로 좁혀졌습니다. 그리고 당신은 여전히 훌륭합니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.15 20:17 #18169 울라지미르 이제르스키 : 징징거려도 괜찮아 다 괜찮을거야. 이미 'AU'라고 외쳐야 할 정도로 사회의 폭이 좁아졌다. 그리고 당신은 여전히 훌륭합니다. 본질적으로 무엇이 있습니까? Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:29 #18170 마이클 마르쿠카이테스 : 본질적으로 무엇이 있습니까? 꼭 먹으십시오. 그리고 나는 어떤 두려움으로 여기에서 나 자신을 발견했습니다.?? 여기에서 흥미로운 지적인 사람들이 그들과 함께 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 1...181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 의미의 최선의 의미를 탐구하지 않았지만 본질은 동일합니다. 제 말은 AI는 현재 상황을 이해하고 미래를 보는 능력을 가진 소프트웨어 제품이라는 것입니다.
약간 맞지 않습니다. AI는 컴
미카쇼 헛소리하는거야? 거기 또 쿵쾅거리거나 하는거야? :))
미카쇼 헛소리하는거야? 거기 또 쿵쾅거리거나 하는거야? :))
믿기 어렵지만 가격은 정확히 특정 장소에서 시계가 어떻게 전개되는지입니다.
이는 이 프로세스를 코드로 식별하고 구현할 수 있음을 의미합니다. 이것은 AI가 될 것입니다. 하지만 큰 하지만. 이 비밀을 열면 모두가 그것을 사용하려고 할 것입니다. 그리고 큰 zilch가있을 것입니다.
믿기 어렵지만 가격은 정확히 특정 장소에서 시계가 어떻게 전개되는지입니다.
이는 이 프로세스를 코드로 식별하고 구현할 수 있음을 의미합니다. 이것은 AI가 될 것입니다. 하지만 큰 하지만. 이 비밀을 열면 모두가 그것을 사용하려고 할 것입니다. 그리고 큰 zilch가있을 것입니다.
더 자세히 말씀드리겠습니다. 거래자가 거래할 수 있는 옵션 수준이 있습니다. 이러한 수준은 시장에서 잘 알려져 있습니다. 그들은 사양의 각 옵션에 대한 스트라이크에 의해 결정되므로 미국을 발견하지 못한 경우 .... 아마도 내가 당신을 위해 열었을 것입니다 ... 그래서 계속 ...
나와 함께라면 오리 등의 물처럼. 그리고 당신과 함께라면 더욱 그렇습니다))
나와 함께라면 오리 등의 물처럼. 그리고 당신과 함께라면 더욱 그렇습니다))
Mdya .... 슬프다 .... 캠페인의 적절성과 함께 여기에서 어렵습니다. 좋아 .... 정말 뭐지 ... 괜찮아, 가장 중요한 것은 걱정하지 않는 것입니다. 모든 것이 잘 될 것입니다 :-)
징징거려도 괜찮아 다 괜찮을거야.
연락처의 범위는 이미 "AU"를 외칠 필요가 있을 정도로 좁혀졌습니다. 그리고 당신은 여전히 훌륭합니다.
징징거려도 괜찮아 다 괜찮을거야.
이미 'AU'라고 외쳐야 할 정도로 사회의 폭이 좁아졌다. 그리고 당신은 여전히 훌륭합니다.
본질적으로 무엇이 있습니까?
꼭 먹으십시오. 그리고 나는 어떤 두려움으로 여기에서 나 자신을 발견했습니다.??
여기에서 흥미로운 지적인 사람들이 그들과 함께 많은 문제를 해결할 수 있습니다.