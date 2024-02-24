트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1803 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.06.09 13:04 #18021 발레리 야스트렘스키 : 저울 사이의 상관 관계를 찾는 것은 의미가 있습니다)))) 예를 들어, M15의 상관 관계는 이전 n분 마감과 마감됩니까? 리샘플링하고 볼 수 있습니다 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 13:15 #18022 막심 드미트리예프스키 : 예를 들어, M15의 상관 관계는 이전 n분 마감과 마감됩니까? 리샘플링하고 볼 수 있습니다 네, 하지만 세 가지 척도를 봐야 한다고 생각합니다. 나이가 많고 어린 것입니다. M15 샘플링 범위에서 시간당 또는 4시간. 논리 제안) [삭제] 2020.06.09 13:16 #18023 발레리 야스트렘스키 : 네, 하지만 세 가지 척도를 봐야 한다고 생각합니다. 나이가 많고 어린 것입니다. M15 샘플링 범위에서 시간당 또는 4시간. 논리 제안) 상관관계는 높겠지만 거기에 알파가 있습니까? 확인해야 이제 내 RL에 넣어 보겠습니다. 업무 시간 5분 metatrader를 여는 데 시간이 더 오래 걸립니다(일정 시간 사용 후 실패하기 시작) [삭제] 2020.06.09 13:28 #18024 글쎄, 그것에 뭔가가 있습니다, 당신은 좋은 vars를 선택할 수 있습니다 [삭제] 2020.06.09 13:33 #18025 OOS 2년, 최근 5개월간 교육 Igor Makanu 2020.06.09 13:39 #18026 막심 드미트리예프스키 : OOS 2년, 최근 5개월간 교육 그리고 이제 OOS의 왼쪽으로 5개월을 운전합니다. 추세가 동일하다면 ... 글쎄, 어떻게 될까요! ;) [삭제] 2020.06.09 13:40 #18027 이고르 마카누 : 그리고 이제 OOS의 왼쪽으로 5개월을 운전합니다. 추세가 동일하다면 ... 글쎄, 어떻게 될까요! ;) 그것은 이미 거기에서 더 나쁘고 2X 테스트 기간입니다. 어차피 시장통계는 변한다, 영구동맹은 없을 것이다) Igor Makanu 2020.06.09 13:46 #18028 막심 드미트리예프스키 : 그것은 이미 거기에서 더 나쁘고 2X 테스트 기간입니다. 어차피 시장통계는 변한다, 영구동맹은 없을 것이다) 그건 아니라는 뜻이야 모델이 학습의 왼쪽과 오른쪽 모두에서 작동할 수 있다면 OHLC에서 발견된 일부 속성에 확실히 도달했습니다. 그래서 ... 글쎄요, 다른 모든 사람들과 마찬가지로 저와 같은 작업은 차량이 더 이상 작동하지 않는지 확인하는 것입니다. 무역에 대한 통계 데이터를 분석해야합니다. 거기에서 더 중요한 것이 무엇인지 그리고 TS가 미래에 병합되기 시작했는지 결정하는 방법을 아는 사람은 모든 것이 어렵습니다))) [삭제] 2020.06.09 13:52 #18029 이고르 마카누 : 그건 아니라는 뜻이야 모델이 학습의 왼쪽과 오른쪽 모두에서 작동할 수 있다면 OHLC에서 발견된 일부 속성에 확실히 도달했습니다. 그래서 ... 글쎄요, 다른 모든 사람들과 마찬가지로 저와 같은 작업은 차량이 더 이상 작동하지 않는지 확인하는 것입니다. 무역에 대한 통계 데이터를 분석해야합니다. 거기에서 더 중요한 것이 무엇인지 그리고 TS가 미래에 병합되기 시작했는지 결정하는 방법을 아는 사람은 모든 것이 어렵습니다))) 그래서 그것은 어떤 방향으로든 될 것입니다 .. 오른쪽에 그것은 단순히 아직 알려지지 않았습니다) 나중에 중단되도록 기차를 최신 데이터에 더 가깝게 만드는 것이 더 논리적입니다. Igor Makanu 2020.06.09 13:54 #18030 막심 드미트리예프스키 : 그래서 그것은 어떤 방향으로든 될 것입니다 .. 오른쪽에 그것은 단순히 아직 알려지지 않았습니다) 그래서 나는 묻습니다 - 다른 방법을 시도 했습니까? 왼쪽도 그녀에게 알려지지 않았습니까? - 그래프가 오른쪽으로 이동하고 있다는 사실은 당신과 내가 아는 것입니다. 그녀에게 말하지 마십시오! )) 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저울 사이의 상관 관계를 찾는 것은 의미가 있습니다))))
예를 들어, M15의 상관 관계는 이전 n분 마감과 마감됩니까? 리샘플링하고 볼 수 있습니다
네, 하지만 세 가지 척도를 봐야 한다고 생각합니다. 나이가 많고 어린 것입니다. M15 샘플링 범위에서 시간당 또는 4시간. 논리 제안)
상관관계는 높겠지만 거기에 알파가 있습니까? 확인해야
이제 내 RL에 넣어 보겠습니다. 업무 시간 5분
metatrader를 여는 데 시간이 더 오래 걸립니다(일정 시간 사용 후 실패하기 시작)
글쎄, 그것에 뭔가가 있습니다, 당신은 좋은 vars를 선택할 수 있습니다
OOS 2년, 최근 5개월간 교육
그리고 이제 OOS의 왼쪽으로 5개월을 운전합니다. 추세가 동일하다면 ... 글쎄, 어떻게 될까요!
그것은 이미 거기에서 더 나쁘고 2X 테스트 기간입니다. 어차피 시장통계는 변한다, 영구동맹은 없을 것이다)
그건 아니라는 뜻이야
모델이 학습의 왼쪽과 오른쪽 모두에서 작동할 수 있다면 OHLC에서 발견된 일부 속성에 확실히 도달했습니다.
그래서 ... 글쎄요, 다른 모든 사람들과 마찬가지로 저와 같은 작업은 차량이 더 이상 작동하지 않는지 확인하는 것입니다.
무역에 대한 통계 데이터를 분석해야합니다. 거기에서 더 중요한 것이 무엇인지 그리고 TS가 미래에 병합되기 시작했는지 결정하는 방법을 아는 사람은 모든 것이 어렵습니다)))
그래서 그것은 어떤 방향으로든 될 것입니다 .. 오른쪽에 그것은 단순히 아직 알려지지 않았습니다)
나중에 중단되도록 기차를 최신 데이터에 더 가깝게 만드는 것이 더 논리적입니다.
그래서 나는 묻습니다 - 다른 방법을 시도 했습니까? 왼쪽도 그녀에게 알려지지 않았습니까? - 그래프가 오른쪽으로 이동하고 있다는 사실은 당신과 내가 아는 것입니다. 그녀에게 말하지 마십시오! ))