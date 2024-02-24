트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1799 1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 15:46 #17981 mytarmailS : 보았다... 현재 잔액 파일에 가격이 포함되어 있지 않습니다. 이전에 나에게 보낸 가격이 현재 잔액의 크기와 일치하지 않습니다. UPD============== 사실 생각해보면 아이디어 자체가 실패이고 대차대조표가 아니라 좋은/나쁜 진입점을 분석하고 예측해야 합니다. 네, 참으로 이상한 방식으로 OHLCV의 역사에서 52개의 막대가 사라졌습니다. 제가 살펴보겠습니다. 균형은 시장 상태를 집계하는 데 필요합니다. 이 상태에서는 더 성공적인 거래가 있고(증가가 있고 적으면) 하락합니다. 특정 진입점을 보면 기존 조건(잎과 유사)에 대한 추가 교육일 뿐입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.05 21:42 #17982 알렉세이 비아즈미킨 : 균형은 시장 상태를 집계하는 데 필요합니다. 이 상태에서는 더 성공적인 거래가 있고(증가가 있고 적으면) 하락합니다. 특정 진입점을 보면 기존 조건(잎과 유사)에 대한 추가 교육일 뿐입니다. 정확하지 않습니다. 상승/하강 매개변수의 연결/상관이 없습니다. 그 의미는 분명히 거래의 진입/종료 지점/정지/방향으로 성장/하락을 엮는 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:45 #17983 조합 문제를 푸는 데 도움을 주세요! N개의 서로 다른 고유한 요소가 있습니다. 한 번에 X개의 요소를 가져와야 하며, 입력 값은 가능한 모든 요소의 조합 수입니다. 이에 대한 공식이나 기능이 있습니까? 입력 함수는 요소가 있는 배열, 조합의 요소 수 및 조합 수를 수신하고 요소의 인덱스가 있는 배열을 출력으로 반환해야 합니다. 도와주세요, 제발! Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:48 #17984 발레리 야스트렘스키 : 정확하지 않습니다. 상승/하강 매개변수의 연결/상관이 없습니다. 그 의미는 분명히 거래의 진입/종료 지점/정지/방향으로 성장/하락을 엮는 것입니다. 상관관계의 매개변수는 무엇입니까? 구매 및 판매를 위한 거래에 대해 다른 조건이 있을 수 있다는 사실에 동의합니다. Rorschach 2020.06.06 01:45 #17985 마이클 마르쿠카이테스 : ssa에있는 동안 흥미로운 것이 있으면 예측을 고정하려고 할 수 있습니다. 최대 지연은 설정에서 설정됩니다. 숫자 1,2는 1에서 최대 지연까지의 구성 요소 번호입니다. 빨간색 점은 구성 요소의 강도입니다(1이 가장 강력하고 내림차순). 역사의 플롯은 파란색 선으로 선택됩니다. 지표는 차트, 구성 요소 번호 또는 수직선이 변경된 경우에만 다시 작성되며 여전히 마우스 휠을 돌릴 수 있습니다. 추신: 흥미롭게도 증분은 여기서 더 나빠졌습니다. 파일: axon.mq5 16 kb Mihail Marchukajtes 2020.06.06 06:57 #17986 로르샤흐 : ssa에있는 동안 흥미로운 것이 있으면 예측을 고정하려고 할 수 있습니다. 최대 지연은 설정에서 설정됩니다. 숫자 1,2는 1에서 최대 지연까지의 구성 요소 번호입니다. 빨간색 점은 구성 요소의 강도입니다(1이 가장 강력하고 내림차순). 역사의 플롯은 파란색 선으로 선택됩니다. 지표는 차트, 구성 요소 번호 또는 수직선이 변경된 경우에만 다시 작성되며 여전히 마우스 휠을 돌릴 수 있습니다. 추신: 흥미롭게도 증분은 여기서 더 나빠졌습니다. 시원한. 마음에서 영혼까지 :-) Aleksey Nikolayev 2020.06.06 07:04 #17987 알렉세이 비아즈미킨 : 조합 문제를 푸는 데 도움을 주세요! N개의 서로 다른 고유한 요소가 있습니다. 한 번에 X개의 요소를 가져와야 하며, 입력 값은 가능한 모든 요소의 조합 수입니다. 이에 대한 공식이나 기능이 있습니까? 입력 함수는 요소가 있는 배열, 조합의 요소 수 및 조합 수를 수신하고 요소의 인덱스가 있는 배열을 출력으로 반환해야 합니다. 도와주세요, 제발! 맞을지도 또는 Okulov의 교과서 "Programming in Algorithms"에서 "Combinations" 단락을 볼 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:11 #17988 알렉세이 비아즈미킨 : 상관관계의 매개변수는 무엇입니까? 구매 및 판매를 위한 거래에 대해 다른 조건이 있을 수 있다는 사실에 동의합니다. 최적화된 매개변수와 성장 영역, 균형이 무너졌습니다. 최적화가 아니라 균형이 떨어지는 성장대에 대한 유의미한 특성을 뽑아내서 아이디어가 흥미롭지만, 과학에서는 SB가 있는 상태에서 VR의 어떤 특성으로도 어렵거나 불가능하다고 말합니다. 그리고 매트를 찾습니다. 충분한 정확도로 시리즈를 설명하는 모델은 어렵고 어떤 크기의 VR이 필요한지 명확하지 않습니다. 더 대칭적인 조건이 더 정확해 보입니다. 행이 반전될 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:17 #17989 mytarmailS : 아름다운 그림이었다 mytarmailS 2020.06.06 11:40 #17990 발레리 야스트렘스키 : 아름다운 그림이었다 가짜였어, 또 코드를 망쳤어 1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
보았다...
현재 잔액 파일에 가격이 포함되어 있지 않습니다. 이전에 나에게 보낸 가격이 현재 잔액의 크기와 일치하지 않습니다.
UPD==============
사실 생각해보면 아이디어 자체가 실패이고 대차대조표가 아니라 좋은/나쁜 진입점을 분석하고 예측해야 합니다.
네, 참으로 이상한 방식으로 OHLCV의 역사에서 52개의 막대가 사라졌습니다. 제가 살펴보겠습니다.
균형은 시장 상태를 집계하는 데 필요합니다. 이 상태에서는 더 성공적인 거래가 있고(증가가 있고 적으면) 하락합니다. 특정 진입점을 보면 기존 조건(잎과 유사)에 대한 추가 교육일 뿐입니다.
정확하지 않습니다. 상승/하강 매개변수의 연결/상관이 없습니다. 그 의미는 분명히 거래의 진입/종료 지점/정지/방향으로 성장/하락을 엮는 것입니다.
조합 문제를 푸는 데 도움을 주세요!
N개의 서로 다른 고유한 요소가 있습니다. 한 번에 X개의 요소를 가져와야 하며, 입력 값은 가능한 모든 요소의 조합 수입니다.
이에 대한 공식이나 기능이 있습니까?
입력 함수는 요소가 있는 배열, 조합의 요소 수 및 조합 수를 수신하고 요소의 인덱스가 있는 배열을 출력으로 반환해야 합니다.
도와주세요, 제발!
상관관계의 매개변수는 무엇입니까?
구매 및 판매를 위한 거래에 대해 다른 조건이 있을 수 있다는 사실에 동의합니다.
ssa에있는 동안 흥미로운 것이 있으면 예측을 고정하려고 할 수 있습니다. 최대 지연은 설정에서 설정됩니다. 숫자 1,2는 1에서 최대 지연까지의 구성 요소 번호입니다. 빨간색 점은 구성 요소의 강도입니다(1이 가장 강력하고 내림차순). 역사의 플롯은 파란색 선으로 선택됩니다. 지표는 차트, 구성 요소 번호 또는 수직선이 변경된 경우에만 다시 작성되며 여전히 마우스 휠을 돌릴 수 있습니다.
추신: 흥미롭게도 증분은 여기서 더 나빠졌습니다.
맞을지도또는 Okulov의 교과서 "Programming in Algorithms"에서 "Combinations" 단락을 볼 수 있습니다.
최적화된 매개변수와 성장 영역, 균형이 무너졌습니다. 최적화가 아니라 균형이 떨어지는 성장대에 대한 유의미한 특성을 뽑아내서 아이디어가 흥미롭지만, 과학에서는 SB가 있는 상태에서 VR의 어떤 특성으로도 어렵거나 불가능하다고 말합니다. 그리고 매트를 찾습니다. 충분한 정확도로 시리즈를 설명하는 모델은 어렵고 어떤 크기의 VR이 필요한지 명확하지 않습니다.
더 대칭적인 조건이 더 정확해 보입니다. 행이 반전될 수 있습니다.
아름다운 그림이었다
가짜였어, 또 코드를 망쳤어