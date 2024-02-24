트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1668 1...166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.04.02 20:48 #16671 케샤 루트 : 왜 그래? 시장은 95-99% 무작위이지만 장난기 많은 작은 손에서는 1%의 결정론으로도 충분할 수 있습니다. MO는 통계적 의미에서 연속적인 "부드러운" 기능에 대해서만 의미가 있습니다. PRNG에서와 같이 전혀 존재하지 않는 경우 MO는 도움이 되지 않습니다. , 함수 생성에 대한 일부 경험적 방법 또는 지식. 여기 있는 거의 모든 사람들은 먼저 데이터가 충분하지 않고(예: 1년에 한 시리즈의 시계) 관련 기능이 없고 제대로 구축되지 않은 대상 기능을 사용한 다음 기적적으로 람바르기니를 쓰레기로 만들 슈퍼 듀퍼 분류기를 찾기 시작합니다. 지표와 같은 헛소리, 더 많은 설정 만 있습니다. 이것은 모든 종류의 레벨을 통과하고 퍼즐을 점점 더 흥미롭게 해결하는 것과 같은 일종의 도박 중독입니다. 가장자리에는 끝이 없습니다 ... 그러나 이것은 알고리즘 거래가 아니라 문제입니다. 칠면조와 마찬가지로 모멘텀, SMA 및 EMA 및 여러 표준 창 통계로 충분합니다. 알고리즘 거래의 맥락에서 ML에서도 포리스트 또는 부스팅이면 충분합니다. 충분하지 않은 경우 이러한 부족은 모. 그러나 그것은 모두 호박 위의 완두콩과 같습니다. 나는 조금 찾았습니다. 요구 사항은 연속성에만 있습니다. 몇 가지 최적화 링크 https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171 Mihail Marchukajtes 2020.04.03 04:23 #16672 어제는 멍청한 목요일과 같은 일종의 멍청한 목요일이었습니다 :-( 이것은 실제 시장에서만 발생하며 하이킹처럼 발생합니다. Vizard_ 2020.04.03 06:04 #16673 마이클 마르쿠카이테스 : 어제는 멍청한 목요일과 같은 일종의 멍청한 목요일이었습니다 :-( 이것은 실제 시장에서만 발생하며 하이킹처럼 발생합니다. 어떻게 유출했는지 보여줘, 에키... Mihail Marchukajtes 2020.04.03 09:07 #16674 마법사_ : 어떻게 유출했는지 보여줘, 에키... 잠깐만.. 아직 안 흘렸어.... Кеша Рутов 2020.04.03 14:08 #16675 마이클 마르쿠카이테스 : 어제는 멍청한 목요일과 같은 일종의 멍청한 목요일이었습니다 :-( 이것은 실제 시장에서만 발생하며 하이킹처럼 발생합니다. 예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000 사이의 snp500을 용감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장! Valeriy Yastremskiy 2020.04.03 20:01 #16676 케샤 루트 : 예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000까지 snp500을 과감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장! 작동 중인 신경망의 유전 알고리즘 에 대한 기계 학습)))) Valeriy Yastremskiy 2020.04.03 20:03 #16677 케샤 뿌리 : 예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000 사이의 snp500을 용감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장! 역병을 예측하려면 전염병과 그 결과에 대한 전문가가되어야합니다 ... 나는 말하지 않았습니다 .... mytarmailS 2020.04.03 20:07 #16678 몇 가지 흥미로운 생각이 내 머리에 떠올랐다 나는 가격 증분 price[i]-price[i-1] 의 간단한 그래프를 만들고 가격이 오르면 +1, 내리면 -1을 한계까지 단순화했습니다. 그런 다음 그는 그것을 가져 와서 이러한 기본 증분의 누적 합계를 작성하여 그러한 그래프를 생성했습니다. 전문가, 신경 네트워크 사업자, 계량 경제학자 와 기타 악령에 대한 질문)) 그런 일정을 예측할 수 있습니까? 모든면에서 가격보다 훨씬 간단하고 가장 중요한 것은 추가 속성이 있기 때문입니다. 코인 게임 시뮬레이션을 이용한 TSD-v11 MT4-JB-OsMA 알고리즘 '원심분리기'' ... 2020.04.03 21:07 #16679 mytarmailS : Renko/Range Bar를 발명하셨습니다 :) https://www.mql5.com/ru/forum/334178 Tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/ Ренко для МТ5. Существует ли? 2020.03.04www.mql5.com Коллеги, подскажите, а существует ли Ренко для МТ5. Интересует не индикатор в подокне, а именно отображение цены в виде ренко-графика... mytarmailS 2020.04.03 21:11 #16680 ... : Renko/Range Bar를 발명하셨습니다 :) https://www.mql5.com/ru/forum/334178 Tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/ 나는 아무것도 발명하지 않았고 질문을했습니다 ;) 1...166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 그래? 시장은 95-99% 무작위이지만 장난기 많은 작은 손에서는 1%의 결정론으로도 충분할 수 있습니다.
MO는 통계적 의미에서 연속적인 "부드러운" 기능에 대해서만 의미가 있습니다. PRNG에서와 같이 전혀 존재하지 않는 경우 MO는 도움이 되지 않습니다. , 함수 생성에 대한 일부 경험적 방법 또는 지식.
여기 있는 거의 모든 사람들은 먼저 데이터가 충분하지 않고(예: 1년에 한 시리즈의 시계) 관련 기능이 없고 제대로 구축되지 않은 대상 기능을 사용한 다음 기적적으로 람바르기니를 쓰레기로 만들 슈퍼 듀퍼 분류기를 찾기 시작합니다. 지표와 같은 헛소리, 더 많은 설정 만 있습니다. 이것은 모든 종류의 레벨을 통과하고 퍼즐을 점점 더 흥미롭게 해결하는 것과 같은 일종의 도박 중독입니다. 가장자리에는 끝이 없습니다 ... 그러나 이것은 알고리즘 거래가 아니라 문제입니다.
칠면조와 마찬가지로 모멘텀, SMA 및 EMA 및 여러 표준 창 통계로 충분합니다. 알고리즘 거래의 맥락에서 ML에서도 포리스트 또는 부스팅이면 충분합니다. 충분하지 않은 경우 이러한 부족은 모. 그러나 그것은 모두 호박 위의 완두콩과 같습니다.
나는 조금 찾았습니다. 요구 사항은 연속성에만 있습니다. 몇 가지 최적화 링크
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
어제는 멍청한 목요일과 같은 일종의 멍청한 목요일이었습니다 :-( 이것은 실제 시장에서만 발생하며 하이킹처럼 발생합니다.
어떻게 유출했는지 보여줘, 에키...
어떻게 유출했는지 보여줘, 에키...
어제는 멍청한 목요일과 같은 일종의 멍청한 목요일이었습니다 :-( 이것은 실제 시장에서만 발생하며 하이킹처럼 발생합니다.
예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000 사이의 snp500을 용감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장!
예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000까지 snp500을 과감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장!
작동 중인 신경망의 유전 알고리즘 에 대한 기계 학습))))
예, 모든 것이 좋습니다. 무엇을 위험에 빠뜨리십니까? 아마도 기껏해야 몇 백 달러일 것입니다. 그리고 저는 100포인트 그린 초크를 위해 2700에서 2000 사이의 snp500을 용감하게 숏했습니다. 나에 관해서는, 앞으로 몇 주 안에 이탈리아와 같은 전염병이 미국에 있을 것입니다. 더 강해지고 수조 달러가 인쇄되었음에도 불구하고 모든 것이 무너질 것입니다. 그리고 포기하고 2000 이상으로 닫으면 젠장!
역병을 예측하려면 전염병과 그 결과에 대한 전문가가되어야합니다 ... 나는 말하지 않았습니다 ....
몇 가지 흥미로운 생각이 내 머리에 떠올랐다
나는 가격 증분 price[i]-price[i-1] 의 간단한 그래프를 만들고 가격이 오르면 +1, 내리면 -1을 한계까지 단순화했습니다.
그런 다음 그는 그것을 가져 와서 이러한 기본 증분의 누적 합계를 작성하여 그러한 그래프를 생성했습니다.
전문가, 신경 네트워크 사업자, 계량 경제학자 와 기타 악령에 대한 질문))
그런 일정을 예측할 수 있습니까? 모든면에서 가격보다 훨씬 간단하고 가장 중요한 것은 추가 속성이 있기 때문입니다.
Renko/Range Bar를 발명하셨습니다 :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
Tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Renko/Range Bar를 발명하셨습니다 :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
Tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
나는 아무것도 발명하지 않았고 질문을했습니다 ;)