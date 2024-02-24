트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1567 1...156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.12.22 22:20 #15661 알렉산더_K2 : 맥스, 당신은 마법사들이 말하지 않는 것을 방금 말했습니다. 그들은 대화를 아무데도 이끌지 못하거나 귀가 멍한 사람들을 거짓 속으로 끌어들입니다. 그랬고, 그랬고, 그렇게 될 것입니다. 시장에서 일반적인 무작위 프로세스의 바닥에 도달하는 것은 극히 어렵습니다. 시장 VR은 2개의 임의 프로세스의 합으로 복잡한 비마르코프 급수를 생성합니다. 현대 수학적 장치로 그것을 취하는 것은 불가능합니다. 따라서 실제 Seekers는 이 2개의 하위 프로세스를 보거나 원래의 비-마르코비안 시리즈를 마르코비안 시리즈로 줄이는 단 하나의 목표를 가져야 합니다. 모두. 안녕, 맥스 - 난 더 이상 여기에 살지 않아. 내 그림자일 뿐이야... 베르겐자 아제나 Lyuk 2019.12.22 22:55 #15662 막심 드미트리예프스키 : 또한 SB보다 시장에서 돈을 버는 것이 더 어렵다는 것이 밝혀졌습니다. 물론 더 어렵습니다. SB의 수입은 50 ~ 50이고 시장 (50 - 스프레드 - 수수료)입니다. Maxim Kuznetsov 2019.12.23 01:35 #15663 류크 : 물론 더 어렵습니다. SB의 수익은 50~50이고 시장(50 - 스프레드 - 수수료 )입니다. 물론 MO는 내 주제가 아닙니다. 스프레드 + 수수료는 불행히도 마팅게일에서만 제거된다는 점에 유의하겠습니다. 그는 처음에는 작지만 강합니다. 이것은 다른 모든 것이 최소한 최소한의 수학적 기대치와 수용 가능한 분산을 갖는다는 전제 하에 제공됩니다. 그런 다음 마틴으로 초과분을 잘라낼 수 있습니다. 모델과 전략을 구축하는 동안 스프레드는 완전히 잊어버리십시오. [삭제] 2019.12.23 05:48 #15664 알렉세이 마브린 : 가능하다면 나는 담배를 피울 것이고, AK의 첫 번째 포스트에서 나는 그러한 모든 통계 연구가 거기에서 무언가를 찾을 수 있을 만큼 충분히 큰 표본 이력이 있다는 가정에 근거한다는 인상을 받았습니다. 철학적으로 보면 표본이 너무 작지 않다는 것을 증명하는 것은 불가능하므로 이에 대한 어떤 통계적 연구도 의미가 없다는 것을 알 수 있습니다. 간단히 말해서, 거래의 전체 역사에서 우리가 발견한 패턴이 무엇이든, 다음 순간(기간)에 어떤 일이 발생할 확률, 전체 역사의 패턴이 변경되는 이유는 이것이 확률입니다. 그보다 - 패턴이 변경되지 않습니다. 그리고 그것을 반박하는 것은 불가능합니다. 아마도 이것은 임의의 프로세스에 적용됩니다. 분명히 반복 가능성과 "그"양만 중요하므로 고통받는 사람들에게 희망을 줍니다. 단순한 랜덤워크는 그런 상황들로 눈알에 가득 차 있지만, 그 한계 안에는 당연히 존재하지 않는다. SB의 일부 특정 구현에는 항상 안정적인 패턴이 있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 그것은 초기 조건에 달려 있거나 악마가 다른 것을 알고 있습니다. 시장은 다소 복잡하며 여러 개가 중첩될 수 있습니다. 슬. Alexander가 쓴 것처럼 프로세스. 더군다나 내 지식은 이론적으로 추론하기에 충분하지 않으므로 실습만 보겠습니다. 제 생각에는 무작위 걷기에 대한 나쁜 예가 아닙니다. http://investazy.com/blog/280.php 자동 거래 챔피언십 2011 MT4 거래를 개시한 다음 TSD-v11 MT4-JB-OsMA Aleksey Mavrin 2019.12.23 06:14 #15665 막심 드미트리예프스키 : 아마도 이것은 임의의 프로세스에 적용됩니다. 분명히 반복 가능성과 "그"양만 중요하므로 고통받는 사람들에게 희망을 줍니다. 단순한 랜덤워크는 그런 상황들로 눈알에 가득 차 있지만, 그 한도 내에서는 당연히 존재하지 않는다. SB의 일부 특정 구현에는 항상 안정적인 패턴이 있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 그것은 초기 조건에 달려 있거나 악마가 다른 것을 알고 있습니다. 시장은 다소 복잡하며 여러 개가 중첩될 수 있습니다. 슬. Alexander가 쓴 것처럼 프로세스. 더군다나 내 지식은 이론적으로 추론하기에 충분하지 않으므로 실습만 보겠습니다. 예, 나는 또한 뉘앙스를 기억했습니다. 그러한 모든 연구원은 정확히 어떻게 SB를 받습니까? (어디에 있었지만 놓쳤거나 닿지 않았을 수도 있음) 정말 무작위라는 의미에서. 한때 가장 큰 포커 사이트는 RNG 엔진에 대한 설명을 제공했기 때문에 고정밀 온도 센서 외에도 서버실 여러 곳의 압력 및 유사한 것들, 심지어 데이터까지 이 특정 포커 테이블에서 사용자의 마지막 마우스 움직임이 사용되었습니다. 나는 이것이 그들이 99로 추정한 RNG의 무작위성 수준에 대한 아이디어를 제공하기를 바랍니다(그게 전부입니다!) 그리고 그들은 예산을 만지작거리고 싶었기 때문에 여기까지 온 것이 아닙니다. 그리고 모든 단순한 RNG 모델은 해킹(패턴 찾기)에 대한 저항이 거의 극히 낮고 많은 것이 포커룸의 RNG를 해킹하는 선례이기 때문에 동안. 이것은 10년이 넘었습니다. 저것들. 이제 RNG 모델은 훨씬 더 복잡해져야 합니다. 도둑의 힘이 커졌습니다. 당신은 내가 무엇을 얻고 있는지 알고 있습니다. 잠금 또는 반대 위치가 Sultonov의 시스템 표시기 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 [삭제] 2019.12.23 06:25 #15666 알렉세이 마브린 : 예, 나는 또한 뉘앙스를 기억했습니다. 그러한 모든 연구원은 정확히 어떻게 SB를 받습니까? 예, 이상적이든 아니든 시장과 어떤 비유를 할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 예를 들어 https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2 를 사용합니다. 그리고 거기에서 많은 패턴을 얻습니다. If an or is passed, then it will be passed to SeedSequence to derive the initial BitGenerator state. One may also pass in an implementor... Aleksey Mavrin 2019.12.23 08:06 #15667 막심 드미트리예프스키 : 예, 이상적이든 아니든 시장과 어떤 비유를 할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 예를 들어 https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2 를 사용합니다. 그리고 거기에서 많은 패턴을 얻습니다. 저것들. 내 추측이 맞았지만, 단순한 인간이 사용하는 RNG는 수학적 정의에 가까운 어느 곳에서도 진정한 무작위 보행을 생성할 수 없습니다. 연구를 기반으로 구축한 경우(생성된 SB로 작업) 내부 모순이 발생합니다. 우리는 다른 각도에서 문제를 바라볼 필요가 있습니다. [삭제] 2019.12.23 12:33 #15668 알렉세이 마브린 : 저것들. 내 추측이 맞았지만, 단순한 인간이 사용하는 RNG는 수학적 정의에 가까운 어느 곳에서도 진정한 무작위 보행을 생성할 수 없습니다. 연구를 기반으로 구축한 경우(생성된 SB로 작업) 내부 모순이 발생합니다. 우리는 다른 각도에서 문제를 바라볼 필요가 있습니다. 조건부 너구리의 규칙성을 계산해 봅시다. 20년 동안 SB: 외환 유로의 경우: 그들이 말하는대로 누공을 찾으십시오. 더 작은 것을 10년으로 생각해보자. 여기가 더 좋습니다. 테스터에서 확인하겠습니다. 글쎄, 예, 뭔가가 있지만 논리는 och입니다. 간단하게 마감 가격으로. 그리고 아마도 잘못되었을 가능성이 높으며 성급하게 스케치했습니다. 맥스, 당신은 마법사들이 말하지 않는 것을 방금 말했습니다. 그들은 대화를 아무데도 이끌지 못하거나 귀가 멍한 사람들을 거짓 속으로 끌어들입니다.
그랬고, 그랬고, 그렇게 될 것입니다.
시장에서 일반적인 무작위 프로세스의 바닥에 도달하는 것은 극히 어렵습니다. 시장 VR은 2개의 임의 프로세스의 합으로 복잡한 비마르코프 급수를 생성합니다. 현대 수학적 장치로 그것을 취하는 것은 불가능합니다.
따라서 실제 Seekers는 이 2개의 하위 프로세스를 보거나 원래의 비-마르코비안 시리즈를 마르코비안 시리즈로 줄이는 단 하나의 목표를 가져야 합니다.
모두.
안녕, 맥스 - 난 더 이상 여기에 살지 않아. 내 그림자일 뿐이야...
또한 SB보다 시장에서 돈을 버는 것이 더 어렵다는 것이 밝혀졌습니다.
물론 더 어렵습니다. SB의 수입은 50 ~ 50이고 시장 (50 - 스프레드 - 수수료)입니다.
물론 MO는 내 주제가 아닙니다. 스프레드 + 수수료는 불행히도 마팅게일에서만 제거된다는 점에 유의하겠습니다. 그는 처음에는 작지만 강합니다.
이것은 다른 모든 것이 최소한 최소한의 수학적 기대치와 수용 가능한 분산을 갖는다는 전제 하에 제공됩니다. 그런 다음 마틴으로 초과분을 잘라낼 수 있습니다.
모델과 전략을 구축하는 동안 스프레드는 완전히 잊어버리십시오.
가능하다면 나는 담배를 피울 것이고, AK의 첫 번째 포스트에서 나는 그러한 모든 통계 연구가 거기에서 무언가를 찾을 수 있을 만큼 충분히 큰 표본 이력이 있다는 가정에 근거한다는 인상을 받았습니다.
철학적으로 보면 표본이 너무 작지 않다는 것을 증명하는 것은 불가능하므로 이에 대한 어떤 통계적 연구도 의미가 없다는 것을 알 수 있습니다.
간단히 말해서, 거래의 전체 역사에서 우리가 발견한 패턴이 무엇이든, 다음 순간(기간)에 어떤 일이 발생할 확률, 전체 역사의 패턴이 변경되는 이유는 이것이 확률입니다. 그보다 - 패턴이 변경되지 않습니다. 그리고 그것을 반박하는 것은 불가능합니다.
아마도 이것은 임의의 프로세스에 적용됩니다. 분명히 반복 가능성과 "그"양만 중요하므로 고통받는 사람들에게 희망을 줍니다.
단순한 랜덤워크는 그런 상황들로 눈알에 가득 차 있지만, 그 한계 안에는 당연히 존재하지 않는다.
SB의 일부 특정 구현에는 항상 안정적인 패턴이 있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 그것은 초기 조건에 달려 있거나 악마가 다른 것을 알고 있습니다. 시장은 다소 복잡하며 여러 개가 중첩될 수 있습니다. 슬. Alexander가 쓴 것처럼 프로세스. 더군다나 내 지식은 이론적으로 추론하기에 충분하지 않으므로 실습만 보겠습니다.
제 생각에는 무작위 걷기에 대한 나쁜 예가 아닙니다.
http://investazy.com/blog/280.php
예, 나는 또한 뉘앙스를 기억했습니다. 그러한 모든 연구원은 정확히 어떻게 SB를 받습니까? (어디에 있었지만 놓쳤거나 닿지 않았을 수도 있음)
정말 무작위라는 의미에서.
한때 가장 큰 포커 사이트는 RNG 엔진에 대한 설명을 제공했기 때문에 고정밀 온도 센서 외에도 서버실 여러 곳의 압력 및 유사한 것들, 심지어 데이터까지 이 특정 포커 테이블에서 사용자의 마지막 마우스 움직임이 사용되었습니다. 나는 이것이 그들이 99로 추정한 RNG의 무작위성 수준에 대한 아이디어를 제공하기를 바랍니다(그게 전부입니다!)
그리고 그들은 예산을 만지작거리고 싶었기 때문에 여기까지 온 것이 아닙니다. 그리고 모든 단순한 RNG 모델은 해킹(패턴 찾기)에 대한 저항이 거의 극히 낮고 많은 것이 포커룸의 RNG를 해킹하는 선례이기 때문에
동안. 이것은 10년이 넘었습니다. 저것들. 이제 RNG 모델은 훨씬 더 복잡해져야 합니다. 도둑의 힘이 커졌습니다. 당신은 내가 무엇을 얻고 있는지 알고 있습니다.
예, 이상적이든 아니든 시장과 어떤 비유를 할 수 있는지 잘 모르겠습니다.
예를 들어 https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2 를 사용합니다.
그리고 거기에서 많은 패턴을 얻습니다.
저것들. 내 추측이 맞았지만, 단순한 인간이 사용하는 RNG는 수학적 정의에 가까운 어느 곳에서도 진정한 무작위 보행을 생성할 수 없습니다.
연구를 기반으로 구축한 경우(생성된 SB로 작업) 내부 모순이 발생합니다. 우리는 다른 각도에서 문제를 바라볼 필요가 있습니다.
조건부 너구리의 규칙성을 계산해 봅시다.
20년 동안 SB:
외환 유로의 경우:
그들이 말하는대로 누공을 찾으십시오.
더 작은 것을 10년으로 생각해보자.
여기가 더 좋습니다. 테스터에서 확인하겠습니다.
글쎄, 예, 뭔가가 있지만 논리는 och입니다. 간단하게 마감 가격으로. 그리고 아마도 잘못되었을 가능성이 높으며 성급하게 스케치했습니다.
재계산, 이제 정확함:
ㅋㅋㅋㅋ 너무 멍청하고 간단해.. 토요일이면 그냥 하늘에 막대기일꺼야
그래서 문제가 무엇입니까? 아파트를 담보로 대출하고 카지노에 가서 게임을 하십시오 - 룰렛, 주사위는 일반적인 SB 생성기입니다.