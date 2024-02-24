트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1549 1...154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.10.10 17:48 #15481 일누르 카사노프 : 오래전부터 YouTube, Twitch에서 스트리밍을 시작했을 것입니다. 하시겠습니까? 거래에서 MO 주제에 대한 고통에 대해? ) 관심 있는 사람이 있으면 내가 뭔가를 하는 동안 스트림을 켜거나 녹음할 수 있습니다. 노트북 마이크에서 어떤 소리가 들립니까? 쿨러가 작동합니다. 스튜디오 마이크가 필요합니다 Ilnur Khasanov 2019.10.10 17:56 #15482 막심 드미트리예프스키 : 거래에서 MO 주제에 대한 고통에 대해? ) 관심 있는 사람이 있으면 내가 뭔가를 하는 동안 스트림을 켜거나 녹음할 수 있습니다. 노트북 마이크에서 어떤 소리가 들립니까? 쿨러가 작동합니다. 스튜디오 마이크가 필요합니다 반드시 특정 주제는 아닙니다. 각 스트림은 새로운 주제입니다) - 그들은 이런 식으로 합니다) 온라인으로만 병렬로 이전과 같이 작동합니다. twitch에는 이에 대한 멋진 카테고리인 과학 및 기술이 있습니다. 나는 관심이 있고, 심지어 매우. 예, 마이크로가 필요합니다. 소음이 있습니다. [삭제] 2019.10.10 18:00 #15483 일누르 카사노프 : 반드시 특정 주제는 아닙니다. 각 스트림은 새로운 주제입니다) - 그들은 이런 식으로 합니다) 온라인으로만 병렬로 이전과 같이 작동합니다. twitch에는 이에 대한 멋진 카테고리인 과학 및 기술이 있습니다. 나는 관심이 있고, 심지어 매우. 예, 마이크로가 필요합니다. 소음이 있습니다. 네, 할 수 있을 것 같아요. 이를 위해 일반 컴퓨터를 조립하는 방법 나는 누군가의 스트림에 나 자신을 고수한다) [삭제] 2019.10.11 12:06 #15484 하나 [삭제] 2019.10.12 16:16 #15485 수행원. 소리의 일부는 스튜디오가 될 것입니다. Кеша Рутов 2019.10.13 12:07 #15486 막심 드미트리예프스키 : 수행원. 소리의 일부는 스튜디오가 될 것입니다. 나는 당신의 스트림을 승인합니다. 계속할 수 있습니다. 코드를 확대하면 랩톱에서보기가 어렵고 연을하지 마십시오. Vladimir Vladimirovich의 예를 들어보십시오. 그는 a-kat하지 않습니다. 이것은 오래 전에 유행에서 벗어났습니다. Igor Makanu 2019.10.13 18:10 #15487 케샤 루트 : 나는 당신의 스트림을 승인합니다. 계속할 수 있습니다. 코드를 확대하면 랩톱에서 보기가 어렵고 연이어 하지 마십시오. Vladimir Vladimirovich의 예를 들어 보세요. 블라디미르 블라디미로비치는 누구입니까? Roffild 2019.10.13 23:47 #15488 MLflow를 사용하여 결과를 저장하고 비교하는 예. 스크린 테스터는 수동으로 수행해야 합니다. import mlflow from roffild.mqlport import * mlflow.set_tracking_uri( "file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns" ))) params = [ 'params.VarOpen2' , 'params.VarClose' , 'params.VarOpen_Points' , 'params.VarTime' , 'params.Period_1' , 'params.Period_2' , 'params.TakeProfit_Multi' , 'params.StopLoss_Multi' , ] filter_string = "" filter_string = "params.VarOpen2='52'" for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows(): #print(str(run[ "run_id" ])) #print(run.keys()) filename = str(run[ "run_id" ]) for p in params : filename += "_" + p.replace( "params." , "" ) + "=" + str(run[p]) filename = f "result_{filename}.png" print(filename) for glb in pathlib.Path(str(run[ "artifact_uri" ]).replace( "file:///" , "" )).glob( "*.PNG" ): print(glb) pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes()) 결과적으로 다음 매개변수를 사용하여 테스터 스크린샷을 얻습니다. result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2= 52 _VarClose= 5 _VarOpen_Points= 35 _VarTime= 10 _Period_1= 5 _Period_2= 20 _TakeProfit_Multi= 0.5 _StopLoss_Multi= 1 .png result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2= 52 _VarClose= 5 _VarOpen_Points= 35 _VarTime= 60 _Period_1= 5 _Period_2= 20 _TakeProfit_Multi= 0.5 _StopLoss_Multi= 1 .png [삭제] 2019.10.14 00:26 #15489 로프필드 : MLflow를 사용하여 결과를 저장하고 비교하는 예. 스크린 테스터는 수동으로 수행해야 합니다. 결과적으로 다음 매개변수를 사용하여 테스터 스크린샷을 얻습니다. 일부 테스터가 예를 들어 zipline을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 장점은 무엇입니까? 그런 다음 MT5에서는 아무 것도 운전할 필요가 없으며 dll은 특별히 필요하지 않습니다. forexman77 2019.10.14 00:30 #15490 랜덤 포레스트 학습에 대한 가격을 제출했습니다(한 바 뒤에 있음). 레드 라인 예보를 받았습니다. 나는 추세 섹션이있을 때 예측 라인이 전혀 떨어지지 않는다는 것을 알았습니다. 1...154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오래전부터 YouTube, Twitch에서 스트리밍을 시작했을 것입니다. 하시겠습니까?
거래에서 MO 주제에 대한 고통에 대해? )
관심 있는 사람이 있으면 내가 뭔가를 하는 동안 스트림을 켜거나 녹음할 수 있습니다.
노트북 마이크에서 어떤 소리가 들립니까? 쿨러가 작동합니다. 스튜디오 마이크가 필요합니다
나는 관심이 있고, 심지어 매우. 예, 마이크로가 필요합니다. 소음이 있습니다.
반드시 특정 주제는 아닙니다. 각 스트림은 새로운 주제입니다) - 그들은 이런 식으로 합니다) 온라인으로만 병렬로 이전과 같이 작동합니다. twitch에는 이에 대한 멋진 카테고리인 과학 및 기술이 있습니다.
네, 할 수 있을 것 같아요. 이를 위해 일반 컴퓨터를 조립하는 방법
나는 누군가의 스트림에 나 자신을 고수한다)
수행원. 소리의 일부는 스튜디오가 될 것입니다.
나는 당신의 스트림을 승인합니다. 계속할 수 있습니다. 코드를 확대하면 랩톱에서보기가 어렵고 연을하지 마십시오. Vladimir Vladimirovich의 예를 들어보십시오. 그는 a-kat하지 않습니다. 이것은 오래 전에 유행에서 벗어났습니다.
블라디미르 블라디미로비치는 누구입니까?
MLflow를 사용하여 결과를 저장하고 비교하는 예. 스크린 테스터는 수동으로 수행해야 합니다.
일부 테스터가 예를 들어 zipline을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 장점은 무엇입니까?그런 다음 MT5에서는 아무 것도 운전할 필요가 없으며 dll은 특별히 필요하지 않습니다.
랜덤 포레스트 학습에 대한 가격을 제출했습니다(한 바 뒤에 있음). 레드 라인 예보를 받았습니다. 나는 추세 섹션이있을 때 예측 라인이 전혀 떨어지지 않는다는 것을 알았습니다.