트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1542

알렉세이 비아즈미킨 :

재무 결과를 표시하거나 스프레드를 모방하는 측면에서?

대상 자체가 어떻게 든 잘못 샘플링되었습니다. 아마도

예, MT5에서는 스프레드 자체가 고려되었습니다. 여기에도 추가되어야 합니다.

글쎄, 그것은 흰살 생선으로 분명합니다. 이것은 효과가 없을 것입니다. 스프레드가 모든 것을 먹어치웁니다. 나는 다시 할 것이다

 
막심 드미트리예프스키 :

MT5에서 각 대상에 대한 최종 결과를 계산하고 즉시 데이터 세트에 쓰고 더 이상 따옴표로 작업하지 않습니다. 무시할 수 있는 몇 가지 예외를 제외하고 일반적으로 결과는 일치합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

잼은 코드에 없었습니다))

마크업 없이

스프레드 추가

좀 더

Forex 가격이 외부 관찰자의 랜덤 워크라는 또 다른 확인입니다.
돈의 소유자는 정류장이 어디에서 누적되는지 알고 그 뒤에 가격을 책정할 수 있습니다.

 
도서관 :

당신이 당신의 가정을 따른다면, 스포츠 로또 소유자는 로또 드럼에서 어떤 공이 떨어질지 알고 룰렛 휠 소유자는 공이 휠의 다음 회전에서 어디에 있는지 알고 있습니다

어쩌면 모든 것이 훨씬 간단하게 정리되어 있습니까? ;)

 
이고르 마카누 :

내 게시물에서 가장 중요한 것은 시장이 SB라는 것입니다. 이것은 모든 것이 더 쉽게 정리된다는 사실입니다.

그러나 비정상적으로 긴 추세의 형태로 조작을 배제할 수 없습니다. 당연히 이것은 가정이며 무엇인가, 무엇인가가 있을 수도 있고 아닐 수도 있는 것에 대해 끝없이 논쟁할 수 있습니다.
그것에 대해 논쟁하는 것은 그다지 흥미롭지 않습니다.
흥미로운 - 적립 방법. 분명히 - 성공적인 상황에서 일시적으로 제외하고는 방법이 없습니다.

글쎄, 당신은 공, 자석, 변위 된 무게 중심으로도 놀 수 있습니다.)

 
도서관 :

나는 그것을 쓴 지 얼마되지 않았지만 찾았습니다.

이고르 마카누 :

추신: 저는 물리적 세계에서 유추를 검색하여 모든 문제를 해결하는 것을 좋아합니다. 그래서 TV 포럼에서 TV 포럼을 읽고 있습니다. 시장의 수학 공식에 대한 검색이 유사하다는 것을 점점 더 확신하게 되었습니다. 카드 게임에서 카드 덱에서 다음 카드를 추측하는 방법을 찾는 데 ..... 하지만 다음 카드가 덱에 무엇인지 알지 못하는 경우, 자주 상대를 이길 수 있습니까? ;)

카드 게임은 SB입니까?

제 생각에 우리는 잘못된 곳을 찾고 있습니다. 우리는 가격이 어디로 갈지 추측하려고 노력하고 있으며 좋은 수학적 기대치를 가진 전략을 찾고 있지 않습니다.

추신: 최근 몇 년 동안 내가 선택한 문헌을 살펴보았습니다. .... M. Gunter만이 거래와 직접적인 관계가 있으며, 다른 모든 것(1.9GB = 191권)은 안전하게 삭제할 수 있습니다))))

도서관 :

자동 기계 Ileksandr_K는 Sat가 상인에게 방해가되지 않는다고 확신했습니다.

일반적으로 실수를 수정하고 일반 테스터를 만들고 마지막 거래를 실제 거래와 비교했습니다. 수렴합니다.

이렇게(트레이닝 + 테스트 50\50) 결국 트레이닝

모든 것이 올바른 것 같지만 여전히 확인이 필요합니다. OOS의 결과는 만족합니다


 
막심 드미트리예프스키 :

흥미롭게 보입니다. 자체 구현하거나 라이브러리가 있습니다. 그래픽 구성 요소 및 재무 계산에 대해 이야기하고 있습니다.

결과적으로 수익성과 예리율은 다소 낮은 것 같습니다. 미끄러짐과 수수료에 대한 마진이 거의 없습니다.

 
다양한 과학 분야에서 MO를 적용하는 것에 대한 흥미로운 사이트 를 찾았습니다.
