트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1541

새 코멘트

הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2019.09.23 17:15 #15401

막심 드미트리예프스키 :

집단 농장은 Google이라고 불립니다

헤헤... 좋은 답변입니다)))

Грааль 2019.09.23 17:18 #15402

막심 드미트리예프스키 :

기계 학습을 위한 Yandex 및 Sberbank와 같은 사무실에서는 기본적으로 Python을 사용합니다. 아니면 R에서 무언가가 생산될 것이라는 소식조차 아무도 듣지 못했습니다. 파이썬에서는 그렇습니다.

나는 Yandex와 Sberbank에서 일하는 사람들과 나 자신을 비교하지 않고, "Caesar is Caesar's"라고 말하는 Google 및 Microsoft에서 일하는 사람들과 더 비교하지 않겠지만 우리는 "그가 어디에 있었는지 그곳에서 태어났고 편리했습니다." 즉, Metatrader 거래 터미널 에서 프로그래밍을 전혀 다루기 시작했다면, 세상에서 무슨 일이 벌어지든 MQL을 계속해야 합니다. 일반적으로 금융 산업에서와 마찬가지로 모든 사람을 번식시키는 것이 관례라고 생각합니다. 이제 검색 엔진이이 작업을 수행하고 모든 사람이 손가락 위에 모든 사람을 던지려고합니다. 지옥으로 곧장 가는 길.

FOREX - 동향, 예측

오류, 버그, 질문

누가 웹사이트를 가지고 있습니까?

[삭제] 2019.09.23 17:24 #15403

성배 :

나는 Yandex와 Sberbank에서 일하는 사람들과 나 자신을 비교하지 않고, "Caesar is Caesar's"라고 말하는 Google 및 Microsoft에서 일하는 사람들과 더 비교하지 않겠지만 우리는 "그가 어디에 있었는지 그곳에서 태어났고 편리했습니다." 즉, Metatrader 거래 터미널 에서 프로그래밍을 전혀 다루기 시작했다면, 세상에서 무슨 일이 벌어지든 MQL을 계속해야 합니다. 일반적으로 금융 산업에서와 마찬가지로 모든 사람을 번식시키는 것이 관례라고 생각합니다. 이제 검색 엔진이이 작업을 수행하고 모든 사람이 손가락 위에 모든 사람을 던지려고합니다. 지옥으로 곧장 가는 길.

그들이 최신 ml 라이브러리를 mql에 추가하면 사실은 아니지만 부인할 수 없습니다. 그에 비하면 아직 사례가 거의 없을 텐데.. 게다가 이해하는 사람은 단 2명뿐이다.

아니면 다시 쓸 것을 제안합니까? 그렇다면 그것은 나를위한 것이 아닙니다.

나는 그들과 나를 비교하지 않지만 예를 들어 이러한 쓰레기가 많다고 말합니다. 이미 가지고 있는 것을 가져 와서 적용하십시오.

Aleksey Vyazmikin 2019.09.23 20:11 #15404

저처럼 CatBoost (완성된 프로그램)의 명령줄 버전을 사용하고 Windows 7에서 작동하는 사람은 개발자가 최신 버전의 CatBoost가 작동하지 않는 버그를 수정하기로 약속했음을 알려드립니다. 내일 다운로드할 수 있는 새 버전이 있어야 합니다.

[삭제] 2019.09.24 10:32 #15405

테스터를 작성하는 것이 정상인지 테스트하기 위해 당분간 localhost에 던졌습니다. 프로필 모니터링

테스터는 스프레드와 마크업을 고려하지 않지만, 이것은 15분입니다( 시가 의 신호). 그러면 지금은 마크업을 무시합니다. 그럼 추가하겠습니다.

Alexander Ivanov 2019.09.24 11:16 #15406

막심 드미트리예프스키 :

테스터를 작성하는 것이 정상인지 테스트하기 위해 당분간 localhost에 던졌습니다. 프로필 모니터링

차량임을 확인

테스터는 스프레드와 마크업을 고려하지 않지만, 이것은 15분입니다(시작 가격의 신호). 그러면 지금은 마크업을 무시할 것입니다. 그럼 추가하겠습니다.

여기요!

모든 거래가 수익성이 있습니까? 화면을 보았다. 아니면 테스트 데이터입니다.

[삭제] 2019.09.25 23:25 #15407

잼은 코드에 없었습니다))

마크업 없이

스프레드 추가

좀 더

Aleksey Vyazmikin 2019.09.26 00:23 #15408

막심 드미트리예프스키 :

잼은 코드에 없었습니다))

마크업 없이

스프레드 추가

좀 더

스프레드가 최소화된 모엑스에서 해보고, 방법이 통하면 수익이 난다!

[삭제] 2019.09.26 00:44 #15409

알렉세이 비아즈미킨 :

스프레드가 최소화된 모엑스에서 해보고, 방법이 통하면 수익이 난다!

어떻게 든 MT5에서 논리를 잘못 다시 작성한 것 같습니다. 잘 어울리지 않습니다. 스프레드는 그렇게 큰 영향을 미치지 않아야 합니다.거래가 너무 많아서는 안 됩니다.

Aleksey Vyazmikin 2019.09.26 00:49 #15410

막심 드미트리예프스키 :

어떻게 든 MT5에서 논리를 잘못 다시 작성한 것 같습니다. 잘 어울리지 않습니다. 스프레드는 그렇게 큰 영향을 미치지 않아야 합니다.

재무 결과를 표시하거나 스프레드를 모방하는 측면에서?
집단 농장은 Google이라고 불립니다
헤헤... 좋은 답변입니다)))
기계 학습을 위한 Yandex 및 Sberbank와 같은 사무실에서는 기본적으로 Python을 사용합니다. 아니면 R에서 무언가가 생산될 것이라는 소식조차 아무도 듣지 못했습니다. 파이썬에서는 그렇습니다.
나는 Yandex와 Sberbank에서 일하는 사람들과 나 자신을 비교하지 않고, "Caesar is Caesar's"라고 말하는 Google 및 Microsoft에서 일하는 사람들과 더 비교하지 않겠지만 우리는 "그가 어디에 있었는지 그곳에서 태어났고 편리했습니다." 즉, Metatrader 거래 터미널 에서 프로그래밍을 전혀 다루기 시작했다면, 세상에서 무슨 일이 벌어지든 MQL을 계속해야 합니다. 일반적으로 금융 산업에서와 마찬가지로 모든 사람을 번식시키는 것이 관례라고 생각합니다. 이제 검색 엔진이이 작업을 수행하고 모든 사람이 손가락 위에 모든 사람을 던지려고합니다. 지옥으로 곧장 가는 길.
그들이 최신 ml 라이브러리를 mql에 추가하면 사실은 아니지만 부인할 수 없습니다. 그에 비하면 아직 사례가 거의 없을 텐데.. 게다가 이해하는 사람은 단 2명뿐이다.
아니면 다시 쓸 것을 제안합니까? 그렇다면 그것은 나를위한 것이 아닙니다.
나는 그들과 나를 비교하지 않지만 예를 들어 이러한 쓰레기가 많다고 말합니다. 이미 가지고 있는 것을 가져 와서 적용하십시오.
테스터를 작성하는 것이 정상인지 테스트하기 위해 당분간 localhost에 던졌습니다. 프로필 모니터링
테스터는 스프레드와 마크업을 고려하지 않지만, 이것은 15분입니다( 시가 의 신호). 그러면 지금은 마크업을 무시합니다. 그럼 추가하겠습니다.
여기요!
모든 거래가 수익성이 있습니까? 화면을 보았다. 아니면 테스트 데이터입니다.
스프레드가 최소화된 모엑스에서 해보고, 방법이 통하면 수익이 난다!
어떻게 든 MT5에서 논리를 잘못 다시 작성한 것 같습니다. 잘 어울리지 않습니다. 스프레드는 그렇게 큰 영향을 미치지 않아야 합니다.거래가 너무 많아서는 안 됩니다.
재무 결과를 표시하거나 스프레드를 모방하는 측면에서?