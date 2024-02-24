트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1411 1...140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.03.17 12:23 #14101 알렉세이 니콜라예프 : 그래서 ARMA는 괜찮은데 ARIMA는 이미 너무 많다) 동의합니다. 일반적으로 AR을 사용하려고 합니다.) 이러한 VR 아리마를 예측하는 데 적합합니다. Aleksei Kuznetsov 2019.03.17 12:23 #14102 알렉세이 비아즈미킨 : 분명한. 객관적으로, 예, 여성은 더 감정적이며, 이는 그들이 최면과 NLP에 더 취약하다는 것을 의미합니다. 그러나 나는 이해할 수 없습니다. 이것이 심리학이 과학으로서 사람들에게만 해를 끼친다는 것을 어떻게 증명합니까? 당신은 이 훈련이 정말 아무에게도 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 의심스럽습니다. 경험이 부족한 청소년에게 유용합니다. 그러나 이 전체 1시간 분량의 비디오는 잘 알려진 민속 지혜로 요약할 수 있습니다. "거짓 돌 아래 - 물은 흐르지 않습니다." Aleksey Nikolayev 2019.03.17 12:27 #14103 막심 드미트리예프스키 : 이러한 VR 아리마를 예측하는 데 적합합니다. 여기서 우리는 TS 시리즈로 제한할 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.03.17 12:58 #14104 도서관 : 경험이 부족한 청소년에게 유용합니다. 그러나 이 전체 1시간 분량의 비디오는 잘 알려진 민속 지혜로 요약할 수 있습니다. "거짓 돌 아래 - 물은 흐르지 않습니다." 이것은 개별 전문가와 함께 자신의 개인적 성장을 위해 노력하지 않기 때문에 우리에게 인기가 있지만 이것이 필요합니다. 심리학은 정신의학과 관련이 있으며, 이 산업의 과도한 권한 부여와 환자의 방치로 인해 여전히 매우 부정적으로 인식되고 있습니다. 저것들. 사람들의 두려움은 정신과와 관련하여 정당화되므로 모든 종류의 모호한 성격이 카리스마에서 얻습니다. 개인 개인 심리 치료의 발전을 위한 유리한 조건을 조성하고 우선 CHI 극이 정상 가격으로 이러한 서비스를 지불하는 것이 필요합니다. Vasily Perepelkin 2019.03.17 13:36 #14105 알렉세이 비아즈미킨 : 이것은 개별 전문가와 함께 자신의 개인적 성장을 위해 노력하지 않기 때문에 우리에게 인기가 있지만 이것이 필요합니다. 심리학은 정신의학과 관련이 있으며, 이 산업의 과도한 권한 부여와 환자의 방치로 인해 여전히 매우 부정적으로 인식되고 있습니다. 저것들. 사람들의 두려움은 정신과와 관련하여 정당화되므로 모든 종류의 모호한 성격이 카리스마에서 얻습니다. 개인 개인 심리 치료의 발전을 위한 유리한 조건을 조성하고 우선 CHI 극이 정상 가격으로 이러한 서비스를 지불하는 것이 필요합니다. 시장에서 성공하는 길은 심리학에 대한 이해에서 시작됩니다. 자신을 이해하는 사람만이 이익을 기대할 수 있습니다. 이러한 이해가 없으면 교환은 그러한 간과에 대해 큰 벌금을 부과할 수 있습니다. 합병하는 사람은 99%입니다. "자신의 내면"을 보지 않기 위해 무엇이든(지표, MO, 최적화 등) 수행하십시오. 당신의 내면의 "나"가 특정 시장 변동과 위험에 어떻게 반응하는지에 대해. 잠재 의식은 항상 진실을 알고 군중이 어디로 이동할지 알고 있지만 두려움과 탐욕은 반응을 완전히 왜곡하고 자세한 성찰 없이는 목소리가 사실이고 감정이 어디에 있는지 식별 할 수 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.03.17 17:29 #14106 바실리 페레펠킨 : 시장에서 성공하는 길은 심리학에 대한 이해에서 시작됩니다. 자신을 이해하는 사람만이 이익을 기대할 수 있습니다. 이러한 이해가 없으면 교환은 그러한 간과에 대해 큰 벌금을 부과할 수 있습니다. 합병하는 사람은 99%입니다. "자신의 내면"을 보지 않기 위해 무엇이든(지표, MO, 최적화 등) 수행하십시오. 당신의 내면의 "나", 그것이 특정 시장 변동과 위험에 어떻게 반응하는지에 대해. 잠재 의식은 항상 진실을 알고 군중이 어디로 이동할지 알고 있지만 두려움과 탐욕은 반응을 완전히 왜곡하고 자세한 성찰 없이는 목소리가 사실이고 감정이 어디에 있는지 식별 할 수 없습니다. 때때로 사람의 목표는 배수가 될 수 있습니다. 예를 들어 거래에 지쳤을 때 무의식적인 목표입니다. 사실 저는 장사꾼을 잘 몰라서 옆에서 보지 않고는 판단하기 어렵습니다. Renat Fatkhullin 2019.03.17 20:57 #14107 https://www.metaquotes.net/ru/company/vacancys/senior-machine-learning Senior Machine Learning Engineer www.metaquotes.net Мы начинаем поиск Ведущего ML специалиста для постоянной работы в штате нашей компании. Нам нужен въедливый практик, человек, который решает задачи сам, от ее постановки до полной интеграции в процесс. Мы НЕ ищем руководителя/аналитика/консультанта, который может научить работать других. Нам нужен тот, кто будет работать самостоятельно. Просим... [삭제] 2019.03.18 05:59 #14108 그것이 바로 여러분, 파이썬이 요람에서 공부해야 했던 방식입니다. 슈퍼 일. Aleksey Nikolayev 2019.03.18 06:40 #14109 막심 드미트리예프스키 : 그것이 바로 여러분, 파이썬이 요람에서 공부해야 했던 방식입니다. 슈퍼 일. 여기 대부분은 기저귀에서 Lisp를 배울 수 있었습니다. Igor Makanu 2019.03.18 07:46 #14110 알렉세이 니콜라예프 : 여기 대부분은 기저귀에서 Lisp를 배울 수 있었습니다. 크래들에서 그것은 다음과 같았습니다. BASIC - Corvette, Focal - BK 0010, BEVM의 Pascal, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++, ..... Delphi ... 이제 신경 쓰지 않습니다. 모두 똑같다 이제 대상 플랫폼과 프레임워크에 대한 지식이 중요합니다. 아무도 네이키드 Python을 필요로 하지 않습니다. 1...140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 ARMA는 괜찮은데 ARIMA는 이미 너무 많다)
동의합니다. 일반적으로 AR을 사용하려고 합니다.)
이러한 VR 아리마를 예측하는 데 적합합니다.
분명한. 객관적으로, 예, 여성은 더 감정적이며, 이는 그들이 최면과 NLP에 더 취약하다는 것을 의미합니다.
그러나 나는 이해할 수 없습니다. 이것이 심리학이 과학으로서 사람들에게만 해를 끼친다는 것을 어떻게 증명합니까?
당신은 이 훈련이 정말 아무에게도 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 의심스럽습니다.
그러나 이 전체 1시간 분량의 비디오는 잘 알려진 민속 지혜로 요약할 수 있습니다. "거짓 돌 아래 - 물은 흐르지 않습니다."
여기서 우리는 TS 시리즈로 제한할 수 있습니다.
경험이 부족한 청소년에게 유용합니다.
이것은 개별 전문가와 함께 자신의 개인적 성장을 위해 노력하지 않기 때문에 우리에게 인기가 있지만 이것이 필요합니다. 심리학은 정신의학과 관련이 있으며, 이 산업의 과도한 권한 부여와 환자의 방치로 인해 여전히 매우 부정적으로 인식되고 있습니다. 저것들. 사람들의 두려움은 정신과와 관련하여 정당화되므로 모든 종류의 모호한 성격이 카리스마에서 얻습니다. 개인 개인 심리 치료의 발전을 위한 유리한 조건을 조성하고 우선 CHI 극이 정상 가격으로 이러한 서비스를 지불하는 것이 필요합니다.
시장에서 성공하는 길은 심리학에 대한 이해에서 시작됩니다. 자신을 이해하는 사람만이 이익을 기대할 수 있습니다. 이러한 이해가 없으면 교환은 그러한 간과에 대해 큰 벌금을 부과할 수 있습니다. 합병하는 사람은 99%입니다. "자신의 내면"을 보지 않기 위해 무엇이든(지표, MO, 최적화 등) 수행하십시오. 당신의 내면의 "나"가 특정 시장 변동과 위험에 어떻게 반응하는지에 대해. 잠재 의식은 항상 진실을 알고 군중이 어디로 이동할지 알고 있지만 두려움과 탐욕은 반응을 완전히 왜곡하고 자세한 성찰 없이는 목소리가 사실이고 감정이 어디에 있는지 식별 할 수 없습니다.
때때로 사람의 목표는 배수가 될 수 있습니다. 예를 들어 거래에 지쳤을 때 무의식적인 목표입니다.
사실 저는 장사꾼을 잘 몰라서 옆에서 보지 않고는 판단하기 어렵습니다.
그것이 바로 여러분, 파이썬이 요람에서 공부해야 했던 방식입니다. 슈퍼 일.
여기 대부분은 기저귀에서 Lisp를 배울 수 있었습니다.
크래들에서 그것은 다음과 같았습니다. BASIC - Corvette, Focal - BK 0010, BEVM의 Pascal, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++, ..... Delphi ... 이제 신경 쓰지 않습니다. 모두 똑같다
이제 대상 플랫폼과 프레임워크에 대한 지식이 중요합니다. 아무도 네이키드 Python을 필요로 하지 않습니다.