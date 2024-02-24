트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1410

막심 드미트리예프스키 :

그런 다음 구석에 숨어 더 이상 먹을 것이 없습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


 
바실리 페레펠킨 :

비즈니스 교육 중 하나에서 이 비디오의 스크린샷 - 홀에 한 사람도 없음))) 무엇을 위한 것입니까? 분명히, 숙녀의 본능은 거기에 부자 남성을 찾는 데 이끕니다. 그러나 운은 없었고, 무대에 단 한 명뿐이었고, 심지어 그들에게서 돈을 깎았습니다.



 
도서관 :

상자 희생자
 
알렉세이 비아즈미킨 :

사운드 엔지니어.

 
도서관 :

분명한. 객관적으로, 예, 여성은 더 감정적이며, 이는 그들이 최면과 NLP에 더 취약하다는 것을 의미합니다.

그러나 나는 이해할 수 없습니다. 이것이 심리학이 과학으로서 사람들에게만 해를 끼친다는 것을 어떻게 증명합니까?

당신은 이 훈련이 정말 아무에게도 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 의심스럽습니다.

 
도서관 :

시장은 군중이고 남성의 군중은 본능적이고 직관적이며 완고한 (우리 Maxim처럼) 개별 여성처럼 행동합니다. 여성을 이해하면 시장을 이해하는 것입니다 = 이익을 위해 거래하거나이 기술을 사용합니다. 예를 들어 정치와 같은 다른 분야.

 
:))) 마침내 가지가 완전히 나갔습니다... 당신에게 마법사는 없습니다.
결코 성공으로 이어지지 않는 두 가지가 있다. 바로 금융 VR의 차별화와 심리 훈련에 대한 열정이다.
 
막심 드미트리예프스키 :
결코 성공으로 이어지지 않는 두 가지가 있습니다. VR의 차별화와 심리 훈련에 대한 열정입니다.

그래서 ARMA는 괜찮은데 ARIMA는 이미 너무 많다)

동의합니다. 일반적으로 AR을 사용하려고 합니다.)

