트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1309

Aleksey Vyazmikin 2019.02.10 10:35 #13081

도서관 :

완고함은 인내에 가깝습니다. 그들이 MO에서 아이디어를 성공적으로 구현하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 연구자에게 이것은 유용한 특성입니다. ;-)

추신 : "식물 표본 상자"-나무, 숲, 그루터기, 정글에서 방법 모음을 보충하십시오.

돌이 되는 것이 항상 생산적인 것은 아니지만 제 품질을 평가해 주셔서 감사합니다.

식물 표본 상자에 관해서는 이미 이 용어를 사용하고 있습니다. 아이디어를 지원해 주셔서 감사합니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

트렌드 전략 관련 ML(Decision Tree/Forest) 개발팀을 모집하고 있습니다.

알렉세이 뱌즈미킨 , 2018.06.27 16:42

내가 유망한 방향에 대해 조금:

1. 유전적 방법에 대한 작업 - 여기에서는 씨를 뿌리고 자손을 키울 때를 포함하여 논리적인 기능 그룹을 만들려고 합니다.

2. 피트니스 기능에 대한 작업 - 여기서 분류 결과뿐만 아니라 실제 거래 결과에 대한 피드백을 제공해야 합니다.

3. 그루터기에서 자라는 작업 - 나무의 밑둥을 알거나 개별 가지를 알 때 나무를 생성하는 반자동 방법.

4. 결과 트리를 평가하는 방법에 대해 작업합니다.

5. 트리를 Expert Advisor 알고리즘에 통합하는 편리하고 빠른 방법을 연구합니다.

6. 숲 만들기에 대한 개별 규칙을 꺼내서 식물 표본 상자 만들기 작업 .

7. 한계/범위를 배제하지 않지만 예측자의 모든 값에 대한 솔루션을 제공하려고 시도하는 트리 구성 방법에 대한 작업(양자화(하위 그룹으로 나누기)가 예측자 준비에 이미 사용된 경우 관련).

트렌드 전략 관련 ML(Decision 프로그래밍 방식으로 "마진 백분율"을 주말 저녁

Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 10:44 #13082

그래프를 그리면서 조금 알게 되었고, 이제 스크립트의 조건에 의해 미리 선택된 모델들을 시각적으로 빠르게 볼 수 있게 되었고, 지금까지는 훈련 외의 그래프만 저장하기로 했습니다.

gif인데 클릭하면 프레임만 뜨네요 - 이유를 모르겠네요...

Anatoli Kazharski 2019.02.11 10:47 #13083

Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 10:50 #13084

알겠습니다. 다음에 기억하겠습니다. 감사합니다.

Aleksei Kuznetsov 2019.02.11 12:15 #13085

1년 동안 OOS를 가지고 있다면 순전히 심리적으로 약 6개월 정도 0주변에 곤두박질치거나 잡담을 하기 힘들 것이고, 투자자들이 있다면 이 기간 동안 많은 사람들이 도피할 수 있습니다.

그래픽 3 - 그런 번거로움이 없습니다.

Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 12:26 #13086

글쎄, gif에는 다양한 옵션이 있으며 성공적인 모델을 보여주기 위한 것이 아니라 단순히 학습 주기를 자동화 하는 프로젝트 개발에 관한 것입니다. 네, 거의 1년이 다 되어 가는데 이 돈을 0으로 쓸 수 있다고 생각하신다면 작은 이익을 내고 계속 일하는 것이 낫습니다. 또한 내 이념에서는 동시에 다른 모델을 사용하고 있습니다. 각 모델에 대해 고정된 볼륨이 있을 것입니다. 나는 한 번에 두 개의 계정(구매 및 판매)에서 작업합니다.

이제 (곧, - 희망) 예측 변수를 끝내고 다른 전략을 시도해 보겠습니다. 하지만 아직까지는 목록이 길지 않습니다.

똑똑하고 이해하기 힘든 비평가의 Forex 거래의 "헤징" - 다중 기간 표시기

Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 13:31 #13087

그리고 이것이 동일한 모델의 분류 오차의 균형이 어떻게 보이는지입니다. 1이 올바르게 분류되면 +1, 1이 분류되었지만 0이 있으면 -1입니다.

[삭제] 2019.02.11 13:41 #13088

모든 사람이 첫 번째 야마(최소)에서 깨끗한 이익을 얻은 후에 MOshnikov 회의를 조직할 시간입니다.

1년 안에 일부는 이미

회의실 빌려줄게 미안해.. 맙소사 헤네시 그땐 요트투어

Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 13:46 #13089

내 목표는 매우 겸손합니다. 굶어 죽지 않도록 올해 20 만 루블을 버는 것이 이상적입니다 ...

[삭제] 2019.02.11 13:48 #13090

글쎄, 그럼 당신은 열광 할 필요가 없습니다. 물론 아티스트가 배고픈 것을 이해하지만 자유 시간에 이것을하는 것이 좋습니다)

옵션으로 출근하는데 문제가 없다면 이제 좋은 데이터 과학자가 필요한 곳이 많이 생겼습니다.
완고함은 인내에 가깝습니다. 그들이 MO에서 아이디어를 성공적으로 구현하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 연구자에게 이것은 유용한 특성입니다. ;-)추신 : "식물 표본 상자"-나무, 숲, 그루터기, 정글에서 방법 모음을 보충하십시오.
돌이 되는 것이 항상 생산적인 것은 아니지만 제 품질을 평가해 주셔서 감사합니다.
식물 표본 상자에 관해서는 이미 이 용어를 사용하고 있습니다. 아이디어를 지원해 주셔서 감사합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트렌드 전략 관련 ML(Decision Tree/Forest) 개발팀을 모집하고 있습니다.
알렉세이 뱌즈미킨 , 2018.06.27 16:42
내가 유망한 방향에 대해 조금:
1. 유전적 방법에 대한 작업 - 여기에서는 씨를 뿌리고 자손을 키울 때를 포함하여 논리적인 기능 그룹을 만들려고 합니다.
2. 피트니스 기능에 대한 작업 - 여기서 분류 결과뿐만 아니라 실제 거래 결과에 대한 피드백을 제공해야 합니다.
3. 그루터기에서 자라는 작업 - 나무의 밑둥을 알거나 개별 가지를 알 때 나무를 생성하는 반자동 방법.
4. 결과 트리를 평가하는 방법에 대해 작업합니다.
5. 트리를 Expert Advisor 알고리즘에 통합하는 편리하고 빠른 방법을 연구합니다.
6. 숲 만들기에 대한 개별 규칙을 꺼내서 식물 표본 상자 만들기 작업 .
7. 한계/범위를 배제하지 않지만 예측자의 모든 값에 대한 솔루션을 제공하려고 시도하는 트리 구성 방법에 대한 작업(양자화(하위 그룹으로 나누기)가 예측자 준비에 이미 사용된 경우 관련).
그래프를 그리면서 조금 알게 되었고, 이제 스크립트의 조건에 의해 미리 선택된 모델들을 시각적으로 빠르게 볼 수 있게 되었고, 지금까지는 훈련 외의 그래프만 저장하기로 했습니다.
gif인데 클릭하면 프레임만 뜨네요 - 이유를 모르겠네요...
작은 사이즈로 하세요. 너비는 750픽셀 이하여야 합니다.
알겠습니다. 다음에 기억하겠습니다. 감사합니다.
그래프를 그리면서 조금 알게 되었고, 이제 스크립트의 조건에 의해 미리 선택된 모델들을 시각적으로 빠르게 볼 수 있게 되었고, 지금까지는 훈련 외의 그래프만 저장하기로 했습니다.
1년 동안 OOS를 가지고 있다면 순전히 심리적으로 약 6개월 정도 0주변에 곤두박질치거나 잡담을 하기 힘들 것이고, 투자자들이 있다면 이 기간 동안 많은 사람들이 도피할 수 있습니다.
그래픽 3 - 그런 번거로움이 없습니다.
글쎄, gif에는 다양한 옵션이 있으며 성공적인 모델을 보여주기 위한 것이 아니라 단순히 학습 주기를 자동화 하는 프로젝트 개발에 관한 것입니다. 네, 거의 1년이 다 되어 가는데 이 돈을 0으로 쓸 수 있다고 생각하신다면 작은 이익을 내고 계속 일하는 것이 낫습니다. 또한 내 이념에서는 동시에 다른 모델을 사용하고 있습니다. 각 모델에 대해 고정된 볼륨이 있을 것입니다. 나는 한 번에 두 개의 계정(구매 및 판매)에서 작업합니다.
이제 (곧, - 희망) 예측 변수를 끝내고 다른 전략을 시도해 보겠습니다. 하지만 아직까지는 목록이 길지 않습니다.
그리고 이것이 동일한 모델의 분류 오차의 균형이 어떻게 보이는지입니다. 1이 올바르게 분류되면 +1, 1이 분류되었지만 0이 있으면 -1입니다.
모든 사람이 첫 번째 야마(최소)에서 깨끗한 이익을 얻은 후에 MOshnikov 회의를 조직할 시간입니다.
회의실 빌려줄게 미안해.. 맙소사 헤네시 그땐 요트투어
내 목표는 매우 겸손합니다. 굶어 죽지 않도록 올해 20 만 루블을 버는 것이 이상적입니다 ...
글쎄, 그럼 당신은 열광 할 필요가 없습니다. 물론 아티스트가 배고픈 것을 이해하지만 자유 시간에 이것을하는 것이 좋습니다)옵션으로 출근하는데 문제가 없다면 이제 좋은 데이터 과학자가 필요한 곳이 많이 생겼습니다.