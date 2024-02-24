트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1234

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :
그 성배는 예수님의 수의처럼 잠시 고통당하는 자들에게 다시 나타났다가 한적한 곳에 감추어졌습니까? 아, 이런 현상을 사람들에게 발견하지 못해서 아쉽네요...

분명히 너무 많이 마신 Kesha는 신맛 지표 "trend / flat"을 제시했지만 분명히 달려온 SanSanych는 즉시 그것을 삭제했습니다. 화났어...

 
알렉산더_K2 :

분명히 너무 많이 마신 Kesha는 신맛 지표 "trend / flat"을 제시했지만 분명히 달려온 SanSanych는 즉시 그것을 삭제했습니다. 화났어...

게시물을 삭제한 것이 아닙니다!!! 무엇을 문질러 몰라! 세 번째로 포스팅합니다.

 
케샤 루트 :

고맙습니다. 역사를 위해 그대로 두십시오. 실생활에서 작동한다면 확실히 주의를 기울일 가치가 있습니다.

 
케샤 루트 :

게시물을 삭제한 것이 아닙니다!!! 무엇을 문질러 몰라! 세 번째로 포스팅합니다.

Kesha, 12 월에하십시오. 적어도 비교할 것입니다 ...

맞으면 바로 버리겠다 , 성배 ...

 
레나트 아크티아모프 :

Kesha, 12 월에하십시오. 적어도 비교할 것입니다 ...

맞으면 바로 버리겠다, 성배...

 
케샤 루트 :

안심

감사하다!

 
알렉산더_K2 :

고맙습니다. 역사를 위해 그대로 두십시오. 실생활에서 작동한다면 확실히 주의를 기울일 가치가 있습니다.

 
레나트 아크티아모프 :

즉, 역사적 사실 이후에 효과가 있다고 생각하십니까? 그럼 쓰레기야. 동의한다.

 
알렉산더_K2 :

즉, 사후에 효과가 있다고 생각하십니까? 그럼 쓰레기야. 동의한다.

계산은 오른쪽에서 왼쪽으로 진행

현재 신호 없음

쓰레기

 
마법사_ :

불결하게 사라져라 Innokenty는 그렇지 않다.
Innokenty, Renat Akhtyamov는 칠면조를주지 않습니다.
나는 믿는다...

제가 잘못했어요 수정하겠습니다

하지만 그게 다가 아닙니다.

1...122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241...3399
새 코멘트