트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1235

레나트 아크티아모프 :

제가 잘못했어요 수정하겠습니다

하지만 그게 다가 아닙니다.

무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장.

그는 또한 과학을 좋아합니다.)

 
유리 아사울렌코 :

글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요?

 
유리 아사울렌코 :

어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다.

일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다.

글쎄, 나는 이것이 미래에 대한 평범한 엿보기라고 생각한다.

 
레나트 아크티아모프 :

네, 확실히 더 어렵습니다. 다만 러시아어 프로그램은 없습니다.)

 
유리 아사울렌코 :

음, 흠...

언덕보다 급여가 더 높습니다.)

 
레나트 아크티아모프 :

내 동생의 대부는 아메로 지점에서 일했습니다.

그래서 amers는 그에게 약 2년 동안 뉴욕에 있는 본사로 이사하겠다고 제안했지만 그는 여전히 원하지 않았고 급여는 여기에서 $1,500였습니다.

여름에 그의 아들이 태어났고 그는 계속 나아가야 한다는 것을 깨달았고 그들의 제안을 받아들였습니다. 맨하탄이 보이는 아파트를 $3,600에 임대하고 급여는 $5,000를 주었습니다.

그래서 어디에서 일을 하느냐의 차이다. 그리고 참고로 뺏어간건 그사람뿐이라 가기도 쉽지않은데 진짜 프로가 필요하다

추신: 6월에 그는 가족을 그곳으로 데려갈 계획입니다.
 
비탈리 무지첸코 :

의심할 여지 없이
 
레나트 아크티아모프 :

알렉산더_K2 :

글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요?

젠장, 여기 왜 다 미쳤어? 나에게 그런 칠면조가 있다면 한 달 만에 저커버그와 베조스를 합친 것보다 부자가 될 것이다.

물론 과거의 가격이 아니라 지표가 미래를 내다보고 아름다운 것은 멀리 있고 단지 MARKING FOR TREND AND FLAT일 뿐이며 MO에게는 깡패처럼 오랫동안 고통스럽게 물었다.


어, 얘들아, 내가 너에 대해 더 나은 의견을 가졌어.

 
레나트 아크티아모프 :

동의하지 않겠습니다.

현재 프로그래머/코더 중 가장 강력한 것은 인디언입니다. 농담이 아닙니다. 다양한 프로젝트 에서 그들과 함께 일하는 영광을 누렸습니다.

따라서 뉴로그레일을 찾기 위한 마지막 희망은 인도에서 온 맥스와 그의 병동과 연결된다. 그들은 함께 시장을 해킹할 것이고, 힌두교는 본질적으로 깊은 종교적인 사람이고 고통에 대한 연민으로 가득 차서 어리석게도 그것을 모든 사람에게 분배할 것입니다.

