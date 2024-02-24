트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1235 1...122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.12.25 21:43 #12341 레나트 아크티아모프 : 제가 잘못했어요 수정하겠습니다 하지만 그게 다가 아닙니다. 무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장. 그는 또한 과학을 좋아합니다.) Alexander_K2 2018.12.25 21:50 #12342 유리 아사울렌코 : 무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장. 그는 또한 과학을 좋아합니다.) 글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요? Renat Akhtyamov 2018.12.25 21:59 #12343 유리 아사울렌코 : 무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장. 그는 또한 과학을 좋아합니다.) 어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다. 일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다. 글쎄, 나는 이것이 미래에 대한 평범한 엿보기라고 생각한다. Yuriy Asaulenko 2018.12.25 22:01 #12344 레나트 아크티아모프 : 어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다. 일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다. 네, 확실히 더 어렵습니다. 다만 러시아어 프로그램은 없습니다.) Renat Akhtyamov 2018.12.25 22:03 #12345 유리 아사울렌코 : 네, 확실히 더 어렵습니다. 다만 러시아어 프로그램은 없습니다.) 음, 흠... 언덕보다 급여가 더 높습니다.) Vitaly Muzichenko 2018.12.25 22:34 #12346 레나트 아크티아모프 : 음, 흠... 언덕보다 급여가 더 높습니다.) 내 동생의 대부는 아메로 지점에서 일했습니다. 그래서 amers는 그에게 약 2년 동안 뉴욕에 있는 본사로 이사하겠다고 제안했지만 그는 여전히 원하지 않았고 급여는 여기에서 $1,500였습니다. 여름에 그의 아들이 태어났고 그는 계속 나아가야 한다는 것을 깨달았고 그들의 제안을 받아들였습니다. 맨하탄이 보이는 아파트를 $3,600에 임대하고 급여는 $5,000를 주었습니다. 그래서 어디에서 일을 하느냐의 차이다. 그리고 참고로 뺏어간건 그사람뿐이라 가기도 쉽지않은데 진짜 프로가 필요하다 추신: 6월에 그는 가족을 그곳으로 데려갈 계획입니다. Renat Akhtyamov 2018.12.25 22:37 #12347 비탈리 무지첸코 : 내 동생의 대부는 아메로 지점에서 일했습니다. 그래서 amers는 그에게 약 2년 동안 뉴욕에 있는 본사로 이사하겠다고 제안했지만 그는 여전히 원하지 않았고 급여는 여기에서 $1,500였습니다. 여름에 그의 아들이 태어났고 그는 계속 나아가야 한다는 것을 깨달았고 그들의 제안을 받아들였습니다. 맨하탄이 보이는 아파트를 $3,600에 임대하고 급여는 $5,000를 주었습니다. 그래서 어디에서 일을 하느냐의 차이다. 그리고 참고로 뺏어간건 그사람뿐이라 가기도 쉽지않은데 진짜 프로가 필요하다 의심할 여지 없이 Алексей Тарабанов 2018.12.25 23:12 #12348 레나트 아크티아모프 : 음, 흠... 언덕보다 급여가 더 높습니다.) Кеша Рутов 2018.12.25 23:29 #12349 알렉산더_K2 : 글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요? 젠장, 여기 왜 다 미쳤어? 나에게 그런 칠면조가 있다면 한 달 만에 저커버그와 베조스를 합친 것보다 부자가 될 것이다. 물론 과거의 가격이 아니라 지표가 미래를 내다보고 아름다운 것은 멀리 있고 단지 MARKING FOR TREND AND FLAT일 뿐이며 MO에게는 깡패처럼 오랫동안 고통스럽게 물었다. 어, 얘들아, 내가 너에 대해 더 나은 의견을 가졌어. Alexander_K2 2018.12.26 07:20 #12350 레나트 아크티아모프 : 어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다. 일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다. 동의하지 않겠습니다. 현재 프로그래머/코더 중 가장 강력한 것은 인디언입니다. 농담이 아닙니다. 다양한 프로젝트 에서 그들과 함께 일하는 영광을 누렸습니다. 따라서 뉴로그레일을 찾기 위한 마지막 희망은 인도에서 온 맥스와 그의 병동과 연결된다. 그들은 함께 시장을 해킹할 것이고, 힌두교는 본질적으로 깊은 종교적인 사람이고 고통에 대한 연민으로 가득 차서 어리석게도 그것을 모든 사람에게 분배할 것입니다. 1...122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 잘못했어요 수정하겠습니다
하지만 그게 다가 아닙니다.
무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장.
그는 또한 과학을 좋아합니다.)
무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장.
그는 또한 과학을 좋아합니다.)
글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요?
무엇을 할까, 우리 A_K2의 아름다운 사진을 좋아합니다. 무법심장.
그는 또한 과학을 좋아합니다.)
어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다.
일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다.
글쎄, 나는 이것이 미래에 대한 평범한 엿보기라고 생각한다.
어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다.일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다.
네, 확실히 더 어렵습니다. 다만 러시아어 프로그램은 없습니다.)
네, 확실히 더 어렵습니다. 다만 러시아어 프로그램은 없습니다.)
음, 흠...
언덕보다 급여가 더 높습니다.)
음, 흠...
언덕보다 급여가 더 높습니다.)
내 동생의 대부는 아메로 지점에서 일했습니다.
그래서 amers는 그에게 약 2년 동안 뉴욕에 있는 본사로 이사하겠다고 제안했지만 그는 여전히 원하지 않았고 급여는 여기에서 $1,500였습니다.
여름에 그의 아들이 태어났고 그는 계속 나아가야 한다는 것을 깨달았고 그들의 제안을 받아들였습니다. 맨하탄이 보이는 아파트를 $3,600에 임대하고 급여는 $5,000를 주었습니다.
그래서 어디에서 일을 하느냐의 차이다. 그리고 참고로 뺏어간건 그사람뿐이라 가기도 쉽지않은데 진짜 프로가 필요하다추신: 6월에 그는 가족을 그곳으로 데려갈 계획입니다.
내 동생의 대부는 아메로 지점에서 일했습니다.
그래서 amers는 그에게 약 2년 동안 뉴욕에 있는 본사로 이사하겠다고 제안했지만 그는 여전히 원하지 않았고 급여는 여기에서 $1,500였습니다.
여름에 그의 아들이 태어났고 그는 계속 나아가야 한다는 것을 깨달았고 그들의 제안을 받아들였습니다. 맨하탄이 보이는 아파트를 $3,600에 임대하고 급여는 $5,000를 주었습니다.
그래서 어디에서 일을 하느냐의 차이다. 그리고 참고로 뺏어간건 그사람뿐이라 가기도 쉽지않은데 진짜 프로가 필요하다
음, 흠...
언덕보다 급여가 더 높습니다.)
글쎄요, 그것은 불화의 완벽한 지표처럼 보입니다. 사진 끝부분에 신호가 없는게 안보이던데... 글쎄요, 설렘에 안경이 뿌옇게 흐려져요, 뭐, 제 탓인가요?
젠장, 여기 왜 다 미쳤어? 나에게 그런 칠면조가 있다면 한 달 만에 저커버그와 베조스를 합친 것보다 부자가 될 것이다.
물론 과거의 가격이 아니라 지표가 미래를 내다보고 아름다운 것은 멀리 있고 단지 MARKING FOR TREND AND FLAT일 뿐이며 MO에게는 깡패처럼 오랫동안 고통스럽게 물었다.
어, 얘들아, 내가 너에 대해 더 나은 의견을 가졌어.
어쨌든 러시아인은 프로그래밍을 더 잘합니다.
일반적으로 다음과 같이 받아 들여집니다.
동의하지 않겠습니다.
현재 프로그래머/코더 중 가장 강력한 것은 인디언입니다. 농담이 아닙니다. 다양한 프로젝트 에서 그들과 함께 일하는 영광을 누렸습니다.
따라서 뉴로그레일을 찾기 위한 마지막 희망은 인도에서 온 맥스와 그의 병동과 연결된다. 그들은 함께 시장을 해킹할 것이고, 힌두교는 본질적으로 깊은 종교적인 사람이고 고통에 대한 연민으로 가득 차서 어리석게도 그것을 모든 사람에게 분배할 것입니다.