Sorsys #: 방금 공식을 적용했습니다: (500/358) * 1 = 1.3 랏. Pls는 공식에 필요한 마진 효과도 포함해야한다고 정정했습니다. 나는 여전히 이해하지 못하지만, 그러한 예금 부하로 조만간 마진 콜을 받게 될 것이라는 사실은 여전히 남아 있습니다. Sorsys 2023.02.23 16:23 #352 Eleni Anna Branou #:여전히 이해가 되지 않는 것은 이러한 예금 부하로 조만간 마진콜을 받게 된다는 사실입니다.제공자: 잔고 358 USD, 레버리지 1:100구독자: 잔고 1000 USD, 레버리지 1:100, 예탁금 로드 비율 50%최대 오픈 랏: (500/358) * 1 = 1.3 랏"이러한 예치금 부하로 조만간 마진콜을 받게 될 것입니다."제 답변입니다: 따라서 이러한 예치금 부하로 인해 최대 오픈 랏에 대한 합리적인 수치가 있어야하므로 공식에 마진 요구 사항도 통합해야한다고 생각합니다.이해가 되나요, 아니면 제가 놓친 부분이 있나요? Eleni Anna Branou 2023.02.23 17:50 #353 Sorsys #: 공급자: 잔액 358 USD, 레버리지 1:100 구독자: 잔고 1000 USD, 레버리지 1:100, 예탁금 로드 비율 50% 최대 오픈 랏: (500/358) * 1 = 1.3 랏 "이러한 예치금 로드로 조만간 마진콜을 받을 수 있습니다" 제 답변입니다: 따라서 이러한 예금 부하로 인해 최대 오픈 랏에 대한 합리적인 수치가 있어야하므로 공식에 마진 요구 사항도 통합해야한다고 생각합니다. 이해가 되나요, 아니면 제가 놓친 부분이 있나요? 초기 게시물을 다시 읽어주세요. 잔고와 예탁금 로드를 혼동하신 것 같습니다. " 내 예탁금 잔고가 500이고 레버리지가 100:1이고 제공자의 잔고가 356이고 동일한 레버리지가 100:1이므로 최대 오픈 랏이 1.3이라고 가정해 보겠습니다. 이제 각 FX 쌍의 필요 증거금을 염두에 두면 1.3랏에 약 $150-200이 필요하며 이는 잔액의 최대 40%로 위험 관리 관점에서 권장하지 않습니다. 이런 상황에서는 무엇을 추천하시겠습니까?" 예치금이 50%라면 괜찮지만, 500은 너무 큰 금액이라는 생각이 들었습니다. Sorsys 2023.02.24 05:16 #354 Eleni Anna Branou #:초기 게시물을 다시 읽어주세요. 잔액과 예치금을 혼동하신 것 같습니다. " 내 예탁금 잔고가 500이고 레버리지가 100:1이고 제공자의 잔고가 356이고 동일한 레버리지가 100:1이므로 최대 오픈 랏이 1.3이라고 가정해 보겠습니다. 이제 각 FX 쌍의 필요 증거금을 염두에 두면 1.3랏에 약 $150-200이 필요하며 이는 잔액의 최대 40%로 위험 관리 관점에서 권장하지 않습니다. 이 상황에서 무엇을 추천하시겠습니까?" 예치금 부하가 50%라면 괜찮지만, 500은 너무 크다는 생각이 들었습니다. 최대 예치금 부하 = 최대 자본 보호, 맞죠?최대 예치금 50%(잔고 500), 최대 오픈 랏 1.3개는 정당하지 않은 것 같습니다. 너무 많아서 마진콜이 불가피합니다. 어떻게 생각하시나요? Eleni Anna Branou 2023.02.24 09:48 #355 Sorsys #: 최대 예치금 부하 = 최대 자본 보호, 맞죠? 최대 예탁금 50%(잔고 500), 최대 오픈 랏 1.3은 정당하지 않은 것 같습니다. 너무 많아서 마진콜이 불가피합니다. 어떻게 생각하시나요? 최대 입금액이 작을수록 계좌에 유리합니다. 500 계좌에 1.3랏은 너무 많은 것 같습니다. Sorsys 2023.02.24 10:15 #356 Eleni Anna Branou #:최대 입금 한도가 작을수록 계정에 더 좋습니다. 500 계좌에 1.3랏은 너무 많은 것 같습니다. 최대 오픈 랏은 잔액의 ____%를 초과하지 않아야 합니다.빈칸을 채워주세요. Eleni Anna Branou 2023.02.24 12:04 #357 Sorsys #: 최대 미결제 랏은 잔액의 ____%를 초과하지 않아야 합니다. 빈칸을 채우세요. 이 질문에 대한 명확한 답은 없으며 거래 스타일, 수행 위험 및 기타 여러 요인에 따라 다릅니다. 이상적인 거래 규모는 거래당 $1000당 0.01이라고 말하는 사람도 있고, $3000당 0.01이라고 말하는 사람도 있으며, $1000당 0.10을 여는 사람도 있습니다. 이는 모두 리스크 관리의 문제입니다. 또한 동시에 열리는 거래 수에 따라 다르며, 일부 전략은 한 번에 1 개의 거래 만 열리고 다른 그리드 전략에는 수십 개가있을 수 있습니다.개인적으로는 거래당 1000달러당 0.01~0.03달러, 예탁금 50% 미만이면 괜찮다고 생각하지만 이는 모두 매우 객관적인 수치입니다. Luis Maria Baptista Pina Soares 2025.02.05 19:17 #358 안녕하세요, 예치금 사용 비율을 변경하고 싶은데, 가입한 신호의 이 옵션을 재구성하려면 어디에서 액세스할 수 있나요? 감사합니다. Eleni Anna Branou 2025.02.05 19:42 #359 Luis Maria Baptista Pina Soares #:안녕하세요, 예치금 사용 비율을 변경하고 싶은데, 제가 가입한 신호의 이 옵션을 재구성하려면 어디에서 액세스할 수 있나요? 감사합니다. MT4/5 >> 도구 >> 옵션 >> 신호 >> 예탁금의 ... 이하로 사용으로 이동해야 합니다. MQL5 VPS를 사용하는 경우, 클릭해야 합니다: 실시간 신호 구독 활성화 옵션을 활성화하고 새 신호 구독 설정을 MQL5 VPS에 다시 동기화합니다(MQL5 VPS에서 오른쪽 클릭 >> 신호만 동기화). Fernando Carreiro 2025.02.05 19:46 #360 @Luis Maria Baptista Pina Soares #: 예치금 사용 비율을 변경하고 싶은데, 가입한 신호의 이 옵션을 재구성하려면 어디에서 액세스할 수 있나요? 문서에서 다음을 읽어보세요... 신호 구독 방법 - 트레이딩 신호 및 카피 트레이딩 - 메타트레이더 5 도움말
방금 공식을 적용했습니다: (500/358) * 1 = 1.3 랏. Pls는 공식에 필요한 마진 효과도 포함해야한다고 정정했습니다.
나는 여전히 이해하지 못하지만, 그러한 예금 부하로 조만간 마진 콜을 받게 될 것이라는 사실은 여전히 남아 있습니다.
초기 게시물을 다시 읽어주세요. 잔고와 예탁금 로드를 혼동하신 것 같습니다.
" 내 예탁금 잔고가 500이고 레버리지가 100:1이고 제공자의 잔고가 356이고 동일한 레버리지가 100:1이므로 최대 오픈 랏이 1.3이라고 가정해 보겠습니다. 이제 각 FX 쌍의 필요 증거금을 염두에 두면 1.3랏에 약 $150-200이 필요하며 이는 잔액의 최대 40%로 위험 관리 관점에서 권장하지 않습니다. 이런 상황에서는 무엇을 추천하시겠습니까?"
예치금이 50%라면 괜찮지만, 500은 너무 큰 금액이라는 생각이 들었습니다.
최대 예치금 부하 = 최대 자본 보호, 맞죠?
최대 입금액이 작을수록 계좌에 유리합니다.
500 계좌에 1.3랏은 너무 많은 것 같습니다.
최대 미결제 랏은 잔액의 ____%를 초과하지 않아야 합니다.
이 질문에 대한 명확한 답은 없으며 거래 스타일, 수행 위험 및 기타 여러 요인에 따라 다릅니다.
이상적인 거래 규모는 거래당 $1000당 0.01이라고 말하는 사람도 있고, $3000당 0.01이라고 말하는 사람도 있으며, $1000당 0.10을 여는 사람도 있습니다.
이는 모두 리스크 관리의 문제입니다.
또한 동시에 열리는 거래 수에 따라 다르며, 일부 전략은 한 번에 1 개의 거래 만 열리고 다른 그리드 전략에는 수십 개가있을 수 있습니다.개인적으로는 거래당 1000달러당 0.01~0.03달러, 예탁금 50% 미만이면 괜찮다고 생각하지만 이는 모두 매우 객관적인 수치입니다.
안녕하세요,
예치금 사용 비율을 변경하고 싶은데, 가입한 신호의 이 옵션을 재구성하려면 어디에서 액세스할 수 있나요?
감사합니다.
MT4/5 >> 도구 >> 옵션 >> 신호 >> 예탁금의 ... 이하로 사용으로 이동해야 합니다.
MQL5 VPS를 사용하는 경우, 클릭해야 합니다: 실시간 신호 구독 활성화 옵션을 활성화하고 새 신호 구독 설정을 MQL5 VPS에 다시 동기화합니다(MQL5 VPS에서 오른쪽 클릭 >> 신호만 동기화).
문서에서 다음을 읽어보세요... 신호 구독 방법 - 트레이딩 신호 및 카피 트레이딩 - 메타트레이더 5 도움말