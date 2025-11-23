기고글 토론 "초보자를 위한 MQL5 Expert Advisor 코드 작성 가이드" - 페이지 30 1...2324252627282930 새 코멘트 MrBrooklin 2023.12.10 20:42 #291 timmytrade #:테스터 - "지원되지 않는 채우기 모드" 3개의 다른 브로커에서 시도했습니다. 무엇이 문제인가요? SYMBOL_FILLING_FOK를 SYMBOL_FILLING_IOC로 바꾸어 보세요. 안부, 블라디미르. thanapong phanthong 2024.01.15 08:03 #292 안녕하세요 사무엘, 귀하의 기사는 훌륭합니다. 2010.01.01-2010.07.01 및 2017.01.01-2017.07.01에 EUR/US H2 통화 쌍으로 테스트했기 때문에 지표 이동 평균 및 ADX를 사용하는 기술은 훌륭합니다. 훌륭합니다. 허머 행잉맨 + 스토캐스틱 인디케이터를 사용하는 것보다 낫습니다. 그리고 ThreeEMA 인디케이터보다 낫습니다. 고마워요. 이제 코드를 작업 중입니다. thanapong phanthong 2024.01.15 08:06 #293 mirac baver ozturk #:안녕하세요, 여러분(특히 저자 여러분) 저는 이 글과 함께 코딩을 했습니다. 나는 그것을 많이 즐겼고 그것으로부터 많은 것을 배웠습니다. 유익한 기사를 작성해 주셔서 감사합니다. 하지만 문제가 있습니다. 내 EA가 주문을 하지 않았습니다. 작성자의 코드를 다운로드했지만 주문도 하지 않았습니다. 기사가 13년이 되었기 때문에 코드가 이제 구식이라고 생각합니다. 누구든지 도와줄 수 있나요? 내 코드는 아래 파일에 있습니다. 미리 감사드립니다. 이 코드는 이미 작동합니다. Zhu Feng Hua 2024.04.25 05:48 #294 번역되지 않은 영어 페이지에서 올바른 다운로드 페이지를 방문하세요. 이 페이지에서 다운로드: 초보자를 위한 MQL5 전문 어드바이저 작성을 위한 단계별 가이드 - MQL5 문서 https://www.mql5.com/en/articles/100 Niwath Jeamphue 2025.11.22 09:13 #295 여러분 안녕하세요; 하단의이 기사에서 다운로드 할 전체 코드 mlq5가 있습니다. 기능을 확인하기 위해 다운로드했는데 프로그램에 잘못된 알고리즘이 있음을 발견했습니다. 설정은 EURUSD, M1,100USD는 2025/01/01 ~ 2025/01/31에 시작됩니다. 첫 주문은 매도 주문이고 나중에 많은 매수 주문이 있습니다. 개념은 주문이 하나만 있어야하지만 165 줄에서 발생합니다. 지금 주문이 있었는지 여부를 확인하는 플래그는 2개의 플래그 변수(Buy_opned, Sell_opened)로 구분됩니다. 현재 이미 매도 주문이 있는 경우 216번째 줄(주문종료)에서 새로운 매수 주문이 발생해도 매도 주문이 있는 것으로 간주합니다. 다음 캔들을 기다립니다 172 줄의 명세서에서 Buy_open 플래그를 다시 켜짐으로 설정할 수 없습니다. 첫 번째 주문은 매도, 두 번째 주문은 매수이기 때문입니다. 그리고 예 다음 캔들 다시 216 줄에 매수 주문 (주문 종료)이 발생하고 돈이 없을 때까지 많은 주문 매수 주문이 발생합니다. 여기 차트를 참조하십시오. 주문 목록을 참조하십시오. 감사합니다. 니와스 제암푸에. 변동성 확장 시스템! 봉투 2.11 코딩하는 방법? Alain Verleyen 2025.11.22 12:56 #296 Niwath Jeamphue #:여러분께; 하단의 이 기사에서 다운로드할 수 있는 전체 코드 mlq5가 있습니다. 기능을 확인하기 위해 다운로드했는데 프로그램에 잘못된 알고리즘이 있음을 발견했습니다. 설정은 EURUSD, M1,100USD 2025/01/01 ~ 2025/01/31에 시작됩니다. 첫 번째 주문은 매도 주문이고 나중에 많은 매수 주문이 있습니다. 개념은 주문이 하나만 있어야 하지만 165번째 줄부터 발생해야 합니다. 이제 주문이 있었는지 여부를 확인하는 플래그는 2개의 플래그 변수(Buy_opned, Sell_opened)로 분리되어 있습니다. 지금 이미 매도 주문이 있는 경우 216번째 줄(주문종료)에서 지금이 매도 주문인 경우에도 새로운 매수 주문을 생성합니다. 다음 캔들을 기다립니다 172 줄의 명세서에서 Buy_open 플래그를 다시 켜짐으로 설정할 수 없습니다. 첫 번째 주문은 매도, 두 번째 주문은 매수이기 때문입니다. 그리고 네 다음 캔들 다시 216 줄에 매수 주문 (주문 종료)이 발생하고 돈이 없을 때까지 많은 주문 매수 주문이 발생합니다. 여기 차트를 참조하십시오. 주문 목록을 참조하세요. 감사합니다. 니와스 제암푸에. 포지션 선택(_심볼)은 네팅 계좌를 사용하지 않는 한 사용해서는 안 됩니다. 헤징 계좌에서는 PositionGetTicket() 또는 PositionSelectByTicket()을 사용하여 포지션을 올바르게 선택해야 합니다. 설명서를 확인하세요. Niwath Jeamphue 2025.11.22 13:57 #297 Alain Verleyen #:포지션 선택(_심볼)은 네팅 계좌를 사용하지 않는 한 사용해서는 안 됩니다. 헤징 계좌에서는 포지션GetTicket() 또는 포지션선택별티켓()을 사용하여 포지션을 올바르게 선택해야 합니다. 설명서를 확인하세요. 의견 주셔서 감사합니다. 하지만 소스 코드는 이 문서에서 최종 완성된 것임을 알려드리고 싶습니다. https://www.mql5.com/ko/articles/download/100/my_first_ea.mq5 직접 시도해 보시면 제 요점을 이해하실 것입니다. 감사합니다. Alain Verleyen 2025.11.22 16:08 #298 Niwath Jeamphue #:의견을 보내주셔서 감사합니다. 하지만 소스 코드는 이 글의 최종 완성본이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. https://www.mql5.com/ko/articles/download/100/my_first_ea.mq5 직접 시도해 보시면 제 요점을 이해하실 것입니다. 감사합니다. 이 기사는 2010년에 작성된 것으로, 당시에는 외환을 포함한 모든 계좌가 MT5에서 네팅 계좌였습니다. 2016년에 도입된 헤징 계좌: https: //www.mql5.com/en/articles/2299 MetaTrader 5 features hedging position accounting system 2016.03.21www.mql5.com In order to expand possibilities of retail Forex traders, we have added the second accounting system — hedging. Now, it is possible to have multiple positions per symbol, including oppositely directed ones. This paves the way to implementing trading strategies based on the so-called "locking" — if the price moves against a trader, they can open a position in the opposite direction. MrBrooklin 2025.11.22 17:45 #299 Niwath Jeamphue #: 직접 사용해 보시면 제 관점을 이해하실 수 있을 것입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 귀하의 관점을 이해합니다. 첨부 파일에서 전문가 어드바이저의 소스 코드를 변경하여 네팅 또는 헤지 등 어떤 계좌를 사용하든 하나의 포지션 만 열리도록했습니다. 감사합니다, 블라디미르. 파일: my_first_ea_av_1z.mq5 23 kb Niwath Jeamphue 2025.11.23 08:51 #300 MrBrooklin #:안녕하세요. 귀하의 관점을 이해합니다. 첨부 파일에서 어떤 계좌(네팅 또는 헤지)를 사용하든 하나의 포지션만 열리도록 Expert Advisor의 소스 코드를 변경했습니다. 감사합니다, 블라디미르. 헤지 계좌 ,MrBrooklin . 감사합니다. 그러나 나는 많은 주문이 아닌 주문 만받는 것을 선호합니다. 나는 원래에서 알고리즘을 변경했습니다. 매수 및 매도 오픈 플래그 지우기 만약 (포지션선택(_심볼)==true) 매수 포지션이 발견되면 Buy_opened 플래그 설정 그렇지 않으면 매도 포지션인 경우 매도_개설 플래그 설정 Zone1 : 조건에 따라 매수 주문 개설 시도 및 !.flag Buy_opened 설정 Zone2 : 조건에 따라 매도 주문 개설 시도 및 !플래그 Sell_opened 를 새 알고리즘에 추가하면 이제 정상적으로 작동합니다. 만약 (포지션총계() > 0) 리턴 매수 및 매도 오픈 플래그 지우기 매수 포지션이 발견되면 Buy_opened 플래그를 설정합니다. 그렇지 않으면 매도 포지션인 경우 매도_개시 플래그 설정 Zone1 : 조건에 따라 매수 주문 개설을 시도하고 !플래그 Buy_opened 설정 Zone2 : 조건에 따라 매도 주문 개설 시도 및 !flag 매도_개시됨 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 보류 중인 주문 EA 유니버설 MA 크로스 EA 1...2324252627282930 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터 - "지원되지 않는 채우기 모드"
3개의 다른 브로커에서 시도했습니다. 무엇이 문제인가요?
SYMBOL_FILLING_FOK를 SYMBOL_FILLING_IOC로 바꾸어 보세요.
안부, 블라디미르.
안녕하세요, 여러분(특히 저자 여러분)
저는 이 글과 함께 코딩을 했습니다. 나는 그것을 많이 즐겼고 그것으로부터 많은 것을 배웠습니다.
유익한 기사를 작성해 주셔서 감사합니다.
하지만 문제가 있습니다. 내 EA가 주문을 하지 않았습니다. 작성자의 코드를 다운로드했지만 주문도 하지 않았습니다.
기사가 13년이 되었기 때문에 코드가 이제 구식이라고 생각합니다. 누구든지 도와줄 수 있나요?
내 코드는 아래 파일에 있습니다. 미리 감사드립니다.
번역되지 않은 영어 페이지에서 올바른 다운로드 페이지를 방문하세요.
이 페이지에서 다운로드: 초보자를 위한 MQL5 전문 어드바이저 작성을 위한 단계별 가이드 - MQL5 문서
https://www.mql5.com/en/articles/100
여러분 안녕하세요;
하단의이 기사에서 다운로드 할 전체 코드 mlq5가 있습니다.
기능을 확인하기 위해 다운로드했는데 프로그램에 잘못된 알고리즘이 있음을 발견했습니다.
설정은 EURUSD, M1,100USD는 2025/01/01 ~ 2025/01/31에 시작됩니다.
첫 주문은 매도 주문이고 나중에 많은 매수 주문이 있습니다.
개념은 주문이 하나만 있어야하지만 165 줄에서 발생합니다.
지금 주문이 있었는지 여부를 확인하는 플래그는 2개의 플래그 변수(Buy_opned, Sell_opened)로 구분됩니다.
현재 이미 매도 주문이 있는 경우 216번째 줄(주문종료)에서 새로운 매수 주문이 발생해도 매도 주문이 있는 것으로 간주합니다.
다음 캔들을 기다립니다 172 줄의 명세서에서 Buy_open 플래그를 다시 켜짐으로 설정할 수 없습니다. 첫 번째 주문은 매도, 두 번째 주문은 매수이기 때문입니다.
그리고 예 다음 캔들 다시 216 줄에 매수 주문 (주문 종료)이 발생하고 돈이 없을 때까지 많은 주문 매수 주문이 발생합니다.
여기 차트를 참조하십시오.
주문 목록을 참조하십시오.
감사합니다.
니와스 제암푸에.
여러분께;
하단의 이 기사에서 다운로드할 수 있는 전체 코드 mlq5가 있습니다.
기능을 확인하기 위해 다운로드했는데 프로그램에 잘못된 알고리즘이 있음을 발견했습니다.
설정은 EURUSD, M1,100USD 2025/01/01 ~ 2025/01/31에 시작됩니다.
첫 번째 주문은 매도 주문이고 나중에 많은 매수 주문이 있습니다.
개념은 주문이 하나만 있어야 하지만 165번째 줄부터 발생해야 합니다.
이제 주문이 있었는지 여부를 확인하는 플래그는 2개의 플래그 변수(Buy_opned, Sell_opened)로 분리되어 있습니다.
지금 이미 매도 주문이 있는 경우 216번째 줄(주문종료)에서 지금이 매도 주문인 경우에도 새로운 매수 주문을 생성합니다.
다음 캔들을 기다립니다 172 줄의 명세서에서 Buy_open 플래그를 다시 켜짐으로 설정할 수 없습니다. 첫 번째 주문은 매도, 두 번째 주문은 매수이기 때문입니다.
그리고 네 다음 캔들 다시 216 줄에 매수 주문 (주문 종료)이 발생하고 돈이 없을 때까지 많은 주문 매수 주문이 발생합니다.
여기 차트를 참조하십시오.
주문 목록을 참조하세요.
감사합니다.
니와스 제암푸에.
포지션 선택(_심볼)은 네팅 계좌를 사용하지 않는 한 사용해서는 안 됩니다.
헤징 계좌에서는 PositionGetTicket() 또는 PositionSelectByTicket()을 사용하여 포지션을 올바르게 선택해야 합니다. 설명서를 확인하세요.
포지션 선택(_심볼)은 네팅 계좌를 사용하지 않는 한 사용해서는 안 됩니다.
헤징 계좌에서는 포지션GetTicket() 또는 포지션선택별티켓()을 사용하여 포지션을 올바르게 선택해야 합니다. 설명서를 확인하세요.
의견 주셔서 감사합니다. 하지만 소스 코드는 이 문서에서 최종 완성된 것임을 알려드리고 싶습니다.
https://www.mql5.com/ko/articles/download/100/my_first_ea.mq5
직접 시도해 보시면 제 요점을 이해하실 것입니다.
감사합니다.
의견을 보내주셔서 감사합니다. 하지만 소스 코드는 이 글의 최종 완성본이라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
https://www.mql5.com/ko/articles/download/100/my_first_ea.mq5
직접 시도해 보시면 제 요점을 이해하실 것입니다.
감사합니다.
이 기사는 2010년에 작성된 것으로, 당시에는 외환을 포함한 모든 계좌가 MT5에서 네팅 계좌였습니다.
2016년에 도입된 헤징 계좌: https: //www.mql5.com/en/articles/2299
Niwath Jeamphue #:
직접 사용해 보시면 제 관점을 이해하실 수 있을 것입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 귀하의 관점을 이해합니다. 첨부 파일에서 전문가 어드바이저의 소스 코드를 변경하여 네팅 또는 헤지 등 어떤 계좌를 사용하든 하나의 포지션 만 열리도록했습니다.
감사합니다, 블라디미르.
안녕하세요. 귀하의 관점을 이해합니다. 첨부 파일에서 어떤 계좌(네팅 또는 헤지)를 사용하든 하나의 포지션만 열리도록 Expert Advisor의 소스 코드를 변경했습니다.
감사합니다, 블라디미르.
헤지 계좌 ,MrBrooklin . 감사합니다. 그러나 나는 많은 주문이 아닌 주문 만받는 것을 선호합니다.
나는 원래에서 알고리즘을 변경했습니다.
매수 및 매도 오픈 플래그 지우기
만약 (포지션선택(_심볼)==true)
매수 포지션이 발견되면 Buy_opened 플래그 설정
그렇지 않으면 매도 포지션인 경우 매도_개설 플래그 설정
Zone1 : 조건에 따라 매수 주문 개설 시도 및 !.flag Buy_opened 설정
Zone2 : 조건에 따라 매도 주문 개설 시도 및 !플래그 Sell_opened
를 새 알고리즘에 추가하면 이제 정상적으로 작동합니다.
만약 (포지션총계() > 0) 리턴
매수 및 매도 오픈 플래그 지우기
매수 포지션이 발견되면 Buy_opened 플래그를 설정합니다.
그렇지 않으면 매도 포지션인 경우 매도_개시 플래그 설정
Zone1 : 조건에 따라 매수 주문 개설을 시도하고 !플래그 Buy_opened 설정
Zone2 : 조건에 따라 매도 주문 개설 시도 및 !flag 매도_개시됨