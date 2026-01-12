- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
2.58 USD
最悪のトレード:
-1.92 USD
総利益:
8.68 USD (328 pips)
総損失:
-6.27 USD (96 pips)
最大連続の勝ち:
3 (4.10 USD)
最大連続利益:
4.10 USD (3)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
34.45%
最大入金額:
49.29%
最近のトレード:
27 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.58
長いトレード:
11 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
1.09 USD
平均損失:
-2.09 USD
最大連続の負け:
2 (-3.69 USD)
最大連続損失:
-3.69 USD (2)
月間成長:
4.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.66 USD
最大の:
4.17 USD (7.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.48% (3.93 USD)
エクイティによる:
2.65% (1.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|96
|NZDUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.58 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.10 USD
最大連続損失: -3.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2784
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 297
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 329
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 24
|
Alpari-MT5
|2.41 × 34
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.66 × 263
38 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
0%
11
72%
34%
1.38
0.22
USD
USD
7%
1:500