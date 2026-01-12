- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
8 (72.72%)
손실 거래:
3 (27.27%)
최고의 거래:
2.58 USD
최악의 거래:
-1.92 USD
총 수익:
8.68 USD (328 pips)
총 손실:
-6.26 USD (96 pips)
연속 최대 이익:
3 (4.10 USD)
연속 최대 이익:
4.10 USD (3)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
36.56%
최대 입금량:
49.29%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
11 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
1.09 USD
평균 손실:
-2.09 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.69 USD)
연속 최대 손실:
-3.69 USD (2)
월별 성장률:
4.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.66 USD
최대한의:
4.17 USD (7.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.48% (3.93 USD)
자본금별:
2.65% (1.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|96
|NZDUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.58 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4.10 USD
연속 최대 손실: -3.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2784
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 297
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 329
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 24
|
Alpari-MT5
|2.41 × 34
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.66 × 263
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
0%
11
72%
37%
1.38
0.22
USD
USD
7%
1:500