通貨 / ZOOZ
ZOOZ

2.33 USD 0.03 (1.27%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZOOZの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり2.30の安値と2.50の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
2.30 2.50
1年のレンジ
0.73 4.37
以前の終値
2.36
始値
2.40
買値
2.33
買値
2.63
安値
2.30
高値
2.50
出来高
611
1日の変化
-1.27%
1ヶ月の変化
29.44%
6ヶ月の変化
29.44%
1年の変化
23.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K