ZOOZ
2.50 USD 0.17 (7.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZOOZ ha avuto una variazione del 7.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.38 e ad un massimo di 5.05.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.38 5.05
Intervallo Annuale
0.73 5.05
- Chiusura Precedente
- 2.33
- Apertura
- 4.54
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Minimo
- 2.38
- Massimo
- 5.05
- Volume
- 40.913 K
- Variazione giornaliera
- 7.30%
- Variazione Mensile
- 38.89%
- Variazione Semestrale
- 38.89%
- Variazione Annuale
- 32.28%
21 settembre, domenica