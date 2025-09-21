QuotazioniSezioni
ZOOZ
ZOOZ

2.50 USD 0.17 (7.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZOOZ ha avuto una variazione del 7.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.38 e ad un massimo di 5.05.

Intervallo Giornaliero
2.38 5.05
Intervallo Annuale
0.73 5.05
Chiusura Precedente
2.33
Apertura
4.54
Bid
2.50
Ask
2.80
Minimo
2.38
Massimo
5.05
Volume
40.913 K
Variazione giornaliera
7.30%
Variazione Mensile
38.89%
Variazione Semestrale
38.89%
Variazione Annuale
32.28%
21 settembre, domenica