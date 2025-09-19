クォートセクション
通貨 / ZBAI
株に戻る

ZBAI

8.99 USD 1.98 (18.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZBAIの今日の為替レートは、-18.05%変化しました。日中、通貨は1あたり8.71の安値と10.31の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
8.71 10.31
1年のレンジ
0.28 11.94
以前の終値
10.97
始値
10.09
買値
8.99
買値
9.29
安値
8.71
高値
10.31
出来高
105
1日の変化
-18.05%
1ヶ月の変化
47.86%
6ヶ月の変化
748.11%
1年の変化
1184.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K