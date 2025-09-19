Währungen / ZBAI
ZBAI
8.85 USD 0.14 (1.56%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZBAI hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.73 bis zu einem Hoch von 9.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.73 9.31
Jahresspanne
0.28 11.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.99
- Eröffnung
- 9.05
- Bid
- 8.85
- Ask
- 9.15
- Tief
- 8.73
- Hoch
- 9.31
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- 45.56%
- 6-Monatsänderung
- 734.91%
- Jahresänderung
- 1164.29%
