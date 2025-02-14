通貨 / VTGN
VTGN: VistaGen Therapeutics Inc
3.04 USD 0.14 (4.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTGNの今日の為替レートは、4.83%変化しました。日中、通貨は1あたり2.90の安値と3.06の高値で取引されました。
VistaGen Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.90 3.06
1年のレンジ
1.90 3.88
- 以前の終値
- 2.90
- 始値
- 2.90
- 買値
- 3.04
- 買値
- 3.34
- 安値
- 2.90
- 高値
- 3.06
- 出来高
- 520
- 1日の変化
- 4.83%
- 1ヶ月の変化
- -9.25%
- 6ヶ月の変化
- 21.60%
- 1年の変化
- 1.00%
