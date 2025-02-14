QuotazioniSezioni
Valute / VTGN
Tornare a Azioni

VTGN: VistaGen Therapeutics Inc

2.98 USD 0.06 (1.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTGN ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.91 e ad un massimo di 3.03.

Segui le dinamiche di VistaGen Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTGN News

Intervallo Giornaliero
2.91 3.03
Intervallo Annuale
1.90 3.88
Chiusura Precedente
3.04
Apertura
2.97
Bid
2.98
Ask
3.28
Minimo
2.91
Massimo
3.03
Volume
880
Variazione giornaliera
-1.97%
Variazione Mensile
-11.04%
Variazione Semestrale
19.20%
Variazione Annuale
-1.00%
21 settembre, domenica