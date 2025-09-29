- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
USARW: USA Rare Earth, Inc.
USARWの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり6.8906の安値と8.4400の高値で取引されました。
USA Rare Earth, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
USARW株の現在の価格は？
USA Rare Earth, Inc.の株価は本日7.2600です。0.93%内で取引され、前日の終値は7.1932、取引量は265に達しました。USARWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
USA Rare Earth, Inc.の株は配当を出しますか？
USA Rare Earth, Inc.の現在の価格は7.2600です。配当方針は会社によりますが、投資家は554.05%やUSDにも注目します。USARWの動きはライブチャートで確認できます。
USARW株を買う方法は？
USA Rare Earth, Inc.の株は現在7.2600で購入可能です。注文は通常7.2600または7.2630付近で行われ、265や-13.98%が市場の動きを示します。USARWの最新情報はライブチャートで確認できます。
USARW株に投資する方法は？
USA Rare Earth, Inc.への投資では、年間の値幅0.6500 - 8.4400と現在の7.2600を考慮します。注文は多くの場合7.2600や7.2630で行われる前に、42.35%や937.14%と比較されます。USARWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
USA Rare Earth, Inc.の株の最高値は？
USA Rare Earth, Inc.の過去1年の最高値は8.4400でした。0.6500 - 8.4400内で株価は大きく変動し、7.1932と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。USA Rare Earth, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
USA Rare Earth, Inc.の株の最低値は？
USA Rare Earth, Inc.(USARW)の年間最安値は0.6500でした。現在の7.2600や0.6500 - 8.4400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USARWの動きはライブチャートで確認できます。
USARWの株式分割はいつ行われましたか？
USA Rare Earth, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.1932、554.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 7.1932
- 始値
- 8.4400
- 買値
- 7.2600
- 買値
- 7.2630
- 安値
- 6.8906
- 高値
- 8.4400
- 出来高
- 265
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- 42.35%
- 6ヶ月の変化
- 937.14%
- 1年の変化
- 554.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前