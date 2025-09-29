クォートセクション
通貨 / USARW
株に戻る

USARW: USA Rare Earth, Inc.

7.2600 USD 0.0668 (0.93%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USARWの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり6.8906の安値と8.4400の高値で取引されました。

USA Rare Earth, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

USARW株の現在の価格は？

USA Rare Earth, Inc.の株価は本日7.2600です。0.93%内で取引され、前日の終値は7.1932、取引量は265に達しました。USARWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

USA Rare Earth, Inc.の株は配当を出しますか？

USA Rare Earth, Inc.の現在の価格は7.2600です。配当方針は会社によりますが、投資家は554.05%やUSDにも注目します。USARWの動きはライブチャートで確認できます。

USARW株を買う方法は？

USA Rare Earth, Inc.の株は現在7.2600で購入可能です。注文は通常7.2600または7.2630付近で行われ、265や-13.98%が市場の動きを示します。USARWの最新情報はライブチャートで確認できます。

USARW株に投資する方法は？

USA Rare Earth, Inc.への投資では、年間の値幅0.6500 - 8.4400と現在の7.2600を考慮します。注文は多くの場合7.2600や7.2630で行われる前に、42.35%や937.14%と比較されます。USARWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

USA Rare Earth, Inc.の株の最高値は？

USA Rare Earth, Inc.の過去1年の最高値は8.4400でした。0.6500 - 8.4400内で株価は大きく変動し、7.1932と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。USA Rare Earth, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

USA Rare Earth, Inc.の株の最低値は？

USA Rare Earth, Inc.(USARW)の年間最安値は0.6500でした。現在の7.2600や0.6500 - 8.4400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USARWの動きはライブチャートで確認できます。

USARWの株式分割はいつ行われましたか？

USA Rare Earth, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.1932、554.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.8906 8.4400
1年のレンジ
0.6500 8.4400
以前の終値
7.1932
始値
8.4400
買値
7.2600
買値
7.2630
安値
6.8906
高値
8.4400
出来高
265
1日の変化
0.93%
1ヶ月の変化
42.35%
6ヶ月の変化
937.14%
1年の変化
554.05%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待