- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USARW: USA Rare Earth, Inc.
Der Wechselkurs von USARW hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.8906 bis zu einem Hoch von 8.4400 gehandelt.
Verfolgen Sie die USA Rare Earth, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USARW heute?
Die Aktie von USA Rare Earth, Inc. (USARW) notiert heute bei 7.2600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.93% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.1932 und das Handelsvolumen erreichte 265. Das Live-Chart von USARW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USARW Dividenden?
USA Rare Earth, Inc. wird derzeit mit 7.2600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 554.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USARW zu verfolgen.
Wie kaufe ich USARW-Aktien?
Sie können Aktien von USA Rare Earth, Inc. (USARW) zum aktuellen Kurs von 7.2600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.2600 oder 7.2630 platziert, während 265 und -13.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USARW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USARW-Aktien?
Bei einer Investition in USA Rare Earth, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.6500 - 8.4400 und der aktuelle Kurs 7.2600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 42.35% und 937.14%, bevor sie Orders zu 7.2600 oder 7.2630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USARW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von USA Rare Earth, Inc.?
Der höchste Kurs von USA Rare Earth, Inc. (USARW) im vergangenen Jahr lag bei 8.4400. Innerhalb von 0.6500 - 8.4400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.1932 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von USA Rare Earth, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von USA Rare Earth, Inc.?
Der niedrigste Kurs von USA Rare Earth, Inc. (USARW) im Laufe des Jahres betrug 0.6500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.2600 und der Spanne 0.6500 - 8.4400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USARW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USARW statt?
USA Rare Earth, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.1932 und 554.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.1932
- Eröffnung
- 8.4400
- Bid
- 7.2600
- Ask
- 7.2630
- Tief
- 6.8906
- Hoch
- 8.4400
- Volumen
- 265
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 42.35%
- 6-Monatsänderung
- 937.14%
- Jahresänderung
- 554.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4