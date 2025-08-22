クォートセクション
通貨 / RSI
RSI: Rush Street Interactive Inc Class A

21.68 USD 0.51 (2.41%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RSIの今日の為替レートは、2.41%変化しました。日中、通貨は1あたり21.13の安値と21.92の高値で取引されました。

Rush Street Interactive Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.13 21.92
1年のレンジ
9.54 22.55
以前の終値
21.17
始値
21.33
買値
21.68
買値
21.98
安値
21.13
高値
21.92
出来高
2.146 K
1日の変化
2.41%
1ヶ月の変化
-0.09%
6ヶ月の変化
103.19%
1年の変化
101.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K