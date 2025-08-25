Währungen / RSI
RSI: Rush Street Interactive Inc Class A
21.68 USD 0.51 (2.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSI hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.13 bis zu einem Hoch von 21.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rush Street Interactive Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.13 21.92
Jahresspanne
9.54 22.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.17
- Eröffnung
- 21.33
- Bid
- 21.68
- Ask
- 21.98
- Tief
- 21.13
- Hoch
- 21.92
- Volumen
- 2.146 K
- Tagesänderung
- 2.41%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 103.19%
- Jahresänderung
- 101.30%
